भाजपा में जाएंगी महुआ मोइत्रा? TMC सांसद ने दे दिया जवाब, बोलीं- मेरा एक ही मकसद
शुभेंदु अधिकारी की तारीफ करने के बाद महुआ मोइत्रा के भाजपा में जाने की सोशल मीडिया पर अटकलें लगने लगीं। इस पर अब उन्होंने जवाब दिया है। साथ ही, उन्होंने अपना एक मकसद भी बताया है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) में बड़ी टूट हुई और 20 से ज्यादा सांसद एनडीए के सपोर्ट में अलग पार्टी में शामिल हो गए। विधानसभा में भी 60 से ज्यादा विधायकों ने अपना अलग गुट बनाते हुए ममता बनर्जी से बगावत कर ली। पिछले दिनों, रोजाना यह सुनने को मिलता कि कोई सांसद या नेता ममता बनर्जी से दूर जा रहा है। इस बीच, टीएमसी की तेज-तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा ने भी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की एक तरह से तारीफ की, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या वे भी ममता बनर्जी से बगावत करके भाजपा में जा सकती हैं? अब मोइत्रा ने खुद इन चर्चाओं पर विस्तार से जवाब दिया है।
बीबीसी हिंदी को दिए इंटरव्यू में जब महुआ मोइत्रा से पूछा गया कि क्या कभी आप भाजपा में जाएंगी? इस पर उन्होंने कहा कि राजनीति में आने के लिए मैं अपनी युवा अवस्था, जिंदगी सब समर्पण करके आए हैं। मेरा एक ही मकसद है कि जिस देश में जन्में, जोकि सेक्युलर भारत था, सब एक साथ रहते थे। हम चाहते हैं वैसा ही फिर से रहे। भाजपा ने सांप्रदायिकता फैलाई है, मरते दम तक हम इसका विरोध करेंगे और हम जब तक जिंदा हैं, भाजपा को कैसे हटा सकते हैं, इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे।
इसी इंटरव्यू में महुआ मोइत्रा ने शुभेंदु अधिकारी की भी तारीफ की थी। उन्होंने अपने पुराने संबंधों को भी याद किया और शुभेंदु को अपना अच्छा दोस्त बताया। उन्होंने कहा था कि जब हम दोनों एक ही पार्टी में थे, तब उन्होंने मेरा काफी साथ दिया था। जब मैं करीमपुर से चुनाव लड़ी थी तो सिर्फ वही मेरे लिए प्रचार करने के लिए आए थे। मुझे जो भी मदद की जरूरत होती थी, वह मुझे भेजते थे। 2014 लोकसभा चुनाव में मुझे टिकट मिलने वाला था, लेकिन बाद में नहीं मिला तो मैं पूरी रात रोई। उस समय सिर्फ शुभेंदु ही थे, जिन्होंने मेरा साथ दिया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि नहीं बहन, मैं हूं न। आज हम दोनों अलग-अलग पार्टी में हैं और बात नहीं होती है। बाद में जब इस पर खूब सुर्खियां बनीं तो मोइत्रा ने सफाई भी पेश की और कहा कि मेरे हालिया मीडिया इंटरव्यू से कुछ बातें गलत तरीके से पेश की गईं।
UCC को लेकर बंगाल की भाजपा सरकार पर हमला बोला
तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और कानून-व्यवस्था से जुड़े एक विवादित विधेयक को लेकर पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पर शुक्रवार को तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि डरा-धमकाकर और विभाजनकारी व कठोर नीतियों के जरिए विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर हुई बैठक के बाद मोइत्रा ने पत्रकारों के साथ बातचीत में आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने तृणमूल कार्यकर्ताओं को बैठकें और रैलियां करने से रोककर उसे जमीनी स्तर पर कमजोर करने के मकसद से एक अभियान शुरू किया है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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