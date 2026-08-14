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विजय की रैली में जान गंवाने वालों के परिजनों को अब मिलेगी नौकरी? SC ने HC के फैसले पर लगाई रोक

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान
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इस सुनवाई के दौरान अदालत ने हादसे की त्रासदी का जिक्र करते हुए कहा कि यह एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जिसके कारण सरकार ने पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाने का फैसला किया।

विजय की रैली में जान गंवाने वालों के परिजनों को अब मिलेगी नौकरी? SC ने HC के फैसले पर लगाई रोक
विजय की रैली के दौरान मची भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई थी।

देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार को अंतरिम राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें तमिलनाडु सरकार द्वारा सितंबर 2025 में हुए करूर भगदड़ (Karur stampede) में मारे गए 41 लोगों के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के फैसले को रद्द कर दिया गया था। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने तमलनाडु सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट किया कि जब तक इस मामले की अगली सुनवाई नहीं होती तब तक हाईकोर्ट का फैसला स्थगित रहेगा।

इस सुनवाई के दौरान अदालत ने हादसे की त्रासदी का जिक्र करते हुए कहा कि यह एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जिसके कारण सरकार ने पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाने का फैसला किया। पीठ ने मौखिक तौर पर कहा, "भगदड़ की घटना हुई, जो कि एक अत्यंत दुखद हादसा था। इसके बाद सरकार ने पीड़ितों को मुआवजा और राहत देने का निर्णय लिया। क्या सरकार को ऐसे मामलों में रोजगार देने का अधिकार नहीं होना चाहिए?" आपको बता दें कि इस मामले में राज्य सरकार का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा।

मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा था?

इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस फैसले को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि सार्वजनिक रोजगार में संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 16 (अवसर की समानता) का पालन होना अनिवार्य है। हाईकोर्ट की पीठ ने कहा था कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी की व्यवस्था सामान्यतः केवल सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए होती है, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है। राज्य में कई ऐसे परिवार पहले से इंतजार कर रहे हैं, जिनके परिजन सरकारी सेवा में थे और जिनकी मृत्यु के बाद वे अनुकंपा नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। सरकार इन दावों को दरकिनार कर भगदड़ पीड़ितों को प्राथमिकता नहीं दे सकती।

याचिकाकर्ताओं का तर्क यह भी था कि पीड़ित परिवारों को पहले ही सहायता राशि दी जा चुकी है और वर्तमान में इस हादसे की जांच सीबीआई कर रही है। ऐसे में नौकरी देने से जांच और गवाहों पर प्रभाव पड़ सकता है।

क्या है मामला?

आपतो बता दें कि यह मामला सितंबर 2025 में करूर में तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) की एक रैली के दौरान हुई दर्दनाक भगदड़ से जुड़ा है, जिसमें 41 लोगों की जान चली गई थी। राज्य में अप्रैल 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद जब सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व में TVK सरकार सत्ता में आई तब राज्य मंत्रिमंडल ने इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के बाद इस मामले में अंतिम निर्णय आने तक राज्य सरकार के फैसले को अस्थाई राहत मिल गई है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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Vijay Thalapathy
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