विजय की रैली में जान गंवाने वालों के परिजनों को अब मिलेगी नौकरी? SC ने HC के फैसले पर लगाई रोक

इस सुनवाई के दौरान अदालत ने हादसे की त्रासदी का जिक्र करते हुए कहा कि यह एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जिसके कारण सरकार ने पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाने का फैसला किया।

देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार को अंतरिम राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें तमिलनाडु सरकार द्वारा सितंबर 2025 में हुए करूर भगदड़ (Karur stampede) में मारे गए 41 लोगों के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के फैसले को रद्द कर दिया गया था। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने तमलनाडु सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट किया कि जब तक इस मामले की अगली सुनवाई नहीं होती तब तक हाईकोर्ट का फैसला स्थगित रहेगा।

इस सुनवाई के दौरान अदालत ने हादसे की त्रासदी का जिक्र करते हुए कहा कि यह एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जिसके कारण सरकार ने पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाने का फैसला किया। पीठ ने मौखिक तौर पर कहा, "भगदड़ की घटना हुई, जो कि एक अत्यंत दुखद हादसा था। इसके बाद सरकार ने पीड़ितों को मुआवजा और राहत देने का निर्णय लिया। क्या सरकार को ऐसे मामलों में रोजगार देने का अधिकार नहीं होना चाहिए?" आपको बता दें कि इस मामले में राज्य सरकार का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा।

मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा था? इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस फैसले को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि सार्वजनिक रोजगार में संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 16 (अवसर की समानता) का पालन होना अनिवार्य है। हाईकोर्ट की पीठ ने कहा था कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी की व्यवस्था सामान्यतः केवल सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए होती है, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है। राज्य में कई ऐसे परिवार पहले से इंतजार कर रहे हैं, जिनके परिजन सरकारी सेवा में थे और जिनकी मृत्यु के बाद वे अनुकंपा नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। सरकार इन दावों को दरकिनार कर भगदड़ पीड़ितों को प्राथमिकता नहीं दे सकती।

याचिकाकर्ताओं का तर्क यह भी था कि पीड़ित परिवारों को पहले ही सहायता राशि दी जा चुकी है और वर्तमान में इस हादसे की जांच सीबीआई कर रही है। ऐसे में नौकरी देने से जांच और गवाहों पर प्रभाव पड़ सकता है।