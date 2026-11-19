भारत-पाकिस्तान के सुधरेंगे संबंध? शशि थरूर ने शुरू की पहल, संसदीय समिति करेगी चर्चा
इससे पहले जून में एक बैठक में विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने भारत-पाकिस्तान सीमा के संदर्भ में इसी तरह के एक मुद्दे पर समिति के साथ चर्चा की थी। वह बैठक 22 से 25 जून तक जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह के दौरे से पहले हुई थी।
India-Pakistan Relations: भारत और पाकिस्तान के संबंध दशकों से खराब चल रहे हैं। दोनों देशों के बीच वार्ता बंद है। इस बीच शशि थरूर की अध्यक्षता वाली एक संसदीय समिति ने दोनों देशों के संबंधों की समीक्षा करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारतीय सेना ने पहली बार पाकिस्तान के भीतर घुसकर आतंकवादी लॉन्चिंग पैड और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके बाद से दोनों देशों के संबंध और भी खराब हो गए। अब शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों की संसदीय समिति ने अगले एक साल के दौरान जिन 18 विषयों पर चर्चा करने का फैसला किया है। उनमें भारत-पाकिस्तान संबंधों का भी जिक्र है।
इससे पहले जून में एक बैठक में विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने भारत-पाकिस्तान सीमा के संदर्भ में इसी तरह के एक मुद्दे पर समिति के साथ चर्चा की थी। वह बैठक 22 से 25 जून तक जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह के दौरे से पहले हुई थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारत-पाकिस्तान संबंधों पर होने वाली चर्चा पहले की तुलना में अधिक विस्तृत होगी। इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में शामिल किया जाएगा।
10 अक्टूबर को एशियालिंक में थरूर ने दोनों देशों के रिश्तों पर एक लेख लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि मौजूदा गतिरोध को एक सामान्य ठहराव नहीं माना जाना चाहिए। इसे जानबूझकर अपनाई गई अलग होने की रणनीति के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान की सोच नहीं बदलती तब तक पूरे उपमहाद्वीप में खामोशी बनी रहेगी। किसी बड़ी तबाही वाली गलती का खतरा भी बना रहेगा।
जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होता है, बातचीत नहीं होगी: भारत
भारत का इस मामले में स्पष्ट मत है कि जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होता तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तब तक के लिए रोक दिया है जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह और स्थायी रूप से खत्म नहीं कर देता है। अटारी सीमा को भी बंद कर दिया गया और दोनों देशों के बीच व्यापार पर भी रोक लगा दी गई है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद और बिगड़े संबंध
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन का मकसद जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े नेटवर्क को खत्म करना था। इस सफल ऑपरेशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आतंकवाद की जड़ें जहां से भी पनपती हैं वहां कड़ी कार्रवाई करेंगे। भारत किसी भी तरह की परमाणु ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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