भारत पर अगले हफ्ते लगेगा 500 फीसदी टैरिफ? ट्रंप ने भर दी हामी, ये देश भी घिरेंगे

संक्षेप: ग्राहम ने रविवार को दावा किया कि अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने उन्हें नई दिल्ली के रूस से कच्चे तेल की खरीद कम करने की जानकारी दी है। उन्होंने दावा किया कि क्वात्रा ने आग्रह किया कि वह ट्रंप को इस बारे में सूचित करें तथा भारतीय वस्तुओं पर लगाया गया 'टैरिफ घटाने को कहें।'

अमेरिका की तरफ से भारत पर और भारी टैरिफ लगाया जा सकता है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने ऐसे संकेद दिए हैं। हालांकि, इसे लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। ग्राहम ने कहा कि रूसी तेल खरीदने वालों के खिलाफ कार्रवाई के मकसद से बनाए बिल को ट्रंप ने मंजूरी दे दी है। इसमें रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500 प्रतिशत टैरिफ की बात कही गई है।

ग्राहम ने लिखा, 'राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कई मुद्दों पर बातचीत हुई। उन्होंने बाइपार्टिन रशिया सेंक्शन बिल को मंजूरी दे दी है, जिसपर मैं सीनेटर ब्लूमेंथल समेत कई लोगों के साथ महीनों से काम कर रहा था।' उन्होंने कहा, 'यह सही समय होगा, क्योंकि यूक्रेन शांति के लिए रियायतें दे रहा है और पुतिन सिर्फ बातें कर रहे हैं और मासूमों को मार रहे हैं।'

उन्होंने लिखा, 'यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप को उन देशों को सजा देने की अनुमति देगा, जो सस्ता रूसी तेल खरीद कर पुतिन के वार मशीन में ईंधन डाल रहे हैं।'

उन्होंने लिखा, 'यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप को चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों पर बहुत ताकत देगा। ताकि इसके जरिए इन देशों को सस्ता रूसी तेल खरीदने से रोका जा सके, जिससे यूक्रेन के खिलाफ पुतिन के खून खराबे को आर्थिक मदद मिल रही है।' उन्होंने लिखा कि इसपर अगले हफ्ते मतदान हो सकता है।

ग्राहम इस दौरान 500 फीसदी टैरिफ वाले प्रस्ताव पर भी बात की थी। वह एयर फोर्स वन में ट्रंप के साथ थे। ग्राहम ने कहा कि रूस-यूक्रेन संघर्ष के खात्मे के लिए मॉस्को के साथ कारोबार करने वालों पर दबाव बनाना जरूरी है। ट्रंप ने कहा कि प्रतिबंधों से रूस को बहुत नुकसान हो रहा है। उन्होंने भारत का भी जिक्र किया।