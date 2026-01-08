Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsWill India face a 500 percent tariff next week Trump has given his approval
भारत पर अगले हफ्ते लगेगा 500 फीसदी टैरिफ? ट्रंप ने भर दी हामी, ये देश भी घिरेंगे

भारत पर अगले हफ्ते लगेगा 500 फीसदी टैरिफ? ट्रंप ने भर दी हामी, ये देश भी घिरेंगे

संक्षेप:

ग्राहम ने रविवार को दावा किया कि अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने उन्हें नई दिल्ली के रूस से कच्चे तेल की खरीद कम करने की जानकारी दी है। उन्होंने दावा किया कि क्वात्रा ने आग्रह किया कि वह ट्रंप को इस बारे में सूचित करें तथा भारतीय वस्तुओं पर लगाया गया 'टैरिफ घटाने को कहें।'

Jan 08, 2026 09:08 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमेरिका की तरफ से भारत पर और भारी टैरिफ लगाया जा सकता है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने ऐसे संकेद दिए हैं। हालांकि, इसे लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। ग्राहम ने कहा कि रूसी तेल खरीदने वालों के खिलाफ कार्रवाई के मकसद से बनाए बिल को ट्रंप ने मंजूरी दे दी है। इसमें रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500 प्रतिशत टैरिफ की बात कही गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ग्राहम ने लिखा, 'राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कई मुद्दों पर बातचीत हुई। उन्होंने बाइपार्टिन रशिया सेंक्शन बिल को मंजूरी दे दी है, जिसपर मैं सीनेटर ब्लूमेंथल समेत कई लोगों के साथ महीनों से काम कर रहा था।' उन्होंने कहा, 'यह सही समय होगा, क्योंकि यूक्रेन शांति के लिए रियायतें दे रहा है और पुतिन सिर्फ बातें कर रहे हैं और मासूमों को मार रहे हैं।'

उन्होंने लिखा, 'यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप को उन देशों को सजा देने की अनुमति देगा, जो सस्ता रूसी तेल खरीद कर पुतिन के वार मशीन में ईंधन डाल रहे हैं।'

उन्होंने लिखा, 'यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप को चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों पर बहुत ताकत देगा। ताकि इसके जरिए इन देशों को सस्ता रूसी तेल खरीदने से रोका जा सके, जिससे यूक्रेन के खिलाफ पुतिन के खून खराबे को आर्थिक मदद मिल रही है।' उन्होंने लिखा कि इसपर अगले हफ्ते मतदान हो सकता है।

भारत को लेकर पहले भी किया बड़ा दावा

ग्राहम ने रविवार को दावा किया कि अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने उन्हें नई दिल्ली के रूस से कच्चे तेल की खरीद कम करने की जानकारी दी है। उन्होंने दावा किया कि क्वात्रा ने आग्रह किया कि वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बारे में सूचित करें तथा भारतीय वस्तुओं पर लगाया गया 'टैरिफ घटाने को कहें।'

ग्राहम इस दौरान 500 फीसदी टैरिफ वाले प्रस्ताव पर भी बात की थी। वह एयर फोर्स वन में ट्रंप के साथ थे। ग्राहम ने कहा कि रूस-यूक्रेन संघर्ष के खात्मे के लिए मॉस्को के साथ कारोबार करने वालों पर दबाव बनाना जरूरी है। ट्रंप ने कहा कि प्रतिबंधों से रूस को बहुत नुकसान हो रहा है। उन्होंने भारत का भी जिक्र किया।

Russian Oil

कितना तेल खरीद रहा है भारत

रियल-टाइम डेटा एनालिटिक्स कंपनी ‘केप्लर’ ने कहा था कि दिसंबर 2025 में भारत में रूसी कच्चे तेल का आयात नवंबर के 18.4 लाख बैरल प्रति दिन से घटकर लगभग 12 लाख बीपीडी होने का अनुमान है, जो दिसंबर 2022 के बाद से सबसे कम है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Trump tariffs Donald Trump
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।