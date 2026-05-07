बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर भाजपा को देंगे समर्थन? बंपर वोटों से हुई है जीत

AJUP चीफ ने रेजिनगर से 58 हजार से ज्यादा मतों से जीत हासिल की है। यहां उन्होंने भाजपा उम्मीदवार बापन घोष को हराया था। कबीर को कुल 1 लाख 23 हजार 536 वोट मिले थे। इस सीट पर 41 हजार 718 मतों के साथ तृणमूल कांग्रेस तीसरी पार्टी रही थी।

पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर चर्चा में आए हुमायूं कबीर को बड़ी चुनावी सफलता मिली है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और दोनों पर ही भारी अंतर से जीत हासिल की है। अब जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की तैयारी हैं, तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या कबीर की पार्टी AJUP यानी आम जनता उन्नयन पार्टी उसे समर्थन देगी? नई सरकार के गठन के बाद वह खुद ही प्लानिंग बता चुके हैं। जानते हैं उन्होंने क्या कहा। 293 सीटों पर घोषित नतीजों में भाजपा ने 207 सीटों पर जीत हासिल की है। जबकि, टीएमसी 80 पर सिमट कर रह गई है। इस चुनाव में कबीर के अलावा AJUP के किसी उम्मीदवार को जीत नहीं मिली।

किस भूमिका में रहेंगे हुमायूं कबीर मंगलवार को कबीर ने विपक्ष में बैठने की बात कही है। उन्होंने कहा, 'मैं विपक्ष में बैठूंगा। उनको ज्यादा सीट मिल गया। मेरा ख्याल था कि वो बहुमत में नहीं पहुंचेंगे। उन्हें बहुमत से ज्यादा सीट मिल गई हैं, तो मेरा वैसा ही रहेगा और मैं विपक्ष में बैठूंगा। मैं अपने जिला और क्षेत्र के लिए काम करूंगा और अगर सरकार कोई गलत काम करती है, तो मैं लोगों को बताऊंगा कि भाजपा क्या गलत कर रही है। ताकि अगले चुनाव में लोग उनके खिलाफ वोट करें।'

मस्जिद निर्माण पर क्या बोले कबीर ने कहा, 'ट्रस्ट का जमीन खरीदकर मस्जिद बना रहे हैं, तो कौन रोकेगा।' उन्होंने कहा, 'कोई रोकना चाहेगा, तो संघर्ष होगा। मैं किसी के घर में नहीं घुसूंगा, किसी को मारने नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझपर कोई हाथ उठाएगा, तो क्या मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा क्या?'

हुमायूं कबीर ने जीती दोनों सीटें AJUP चीफ ने रेजिनगर से 58 हजार से ज्यादा मतों से जीत हासिल की है। यहां उन्होंने भाजपा उम्मीदवार बापन घोष को हराया था। कबीर को कुल 1 लाख 23 हजार 536 वोट मिले थे। इस सीट पर 41 हजार 718 मतों के साथ तृणमूल कांग्रेस तीसरी पार्टी रही थी।

वहीं, नौदा सीट से एजेयूपी प्रमुख को 86 हजार 463 वोट मिले। यहां उन्होंने भाजपा के राणा मंडल को 27 हजार 943 वोटों से हराया था। यहां भी टीएमसी तीसरे स्थान पर रही। टीएमसी ने शाहिना मुमताज खान को टिकट दिया था।

जीत के बाद ममता बनर्जी को घेरा जीत दर्ज करने के बाद कबीर ने पीटीआई-वीडीयो को बताया, 'मुर्शिदाबाद के लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मेरे साथ हुए अन्याय और ममता बनर्जी सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के साथ किए जा रहे भेदभाव का जवाब दिया। यह जीत और भी ज्यादा हौसला बढ़ाने वाली है क्योंकि अभी सिर्फ चार महीने पहले ही हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी।'

AIMIM ने छोड़ दिया था साथ खास बात है कि बंगाल चुनाव में मतदान से पहले एजेयूपी और असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली AIMIM ने गठबंधन का ऐलान किया था। हालांकि, बाद में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कबीर की पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया था। इसकी वजह एक वायरल वीडियो था, जिसमें कथित तौर पर कबीर को भाजपा नेताओं के साथ अपनी नजदीकियों के बारे में बात करते हुए देखा गया था।