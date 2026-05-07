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बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर भाजपा को देंगे समर्थन? बंपर वोटों से हुई है जीत

May 07, 2026 08:47 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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AJUP चीफ ने रेजिनगर से 58 हजार से ज्यादा मतों से जीत हासिल की है। यहां उन्होंने भाजपा उम्मीदवार बापन घोष को हराया था। कबीर को कुल 1 लाख 23 हजार 536 वोट मिले थे। इस सीट पर 41 हजार 718 मतों के साथ तृणमूल कांग्रेस तीसरी पार्टी रही थी।

बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर भाजपा को देंगे समर्थन? बंपर वोटों से हुई है जीत

पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर चर्चा में आए हुमायूं कबीर को बड़ी चुनावी सफलता मिली है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और दोनों पर ही भारी अंतर से जीत हासिल की है। अब जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की तैयारी हैं, तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या कबीर की पार्टी AJUP यानी आम जनता उन्नयन पार्टी उसे समर्थन देगी? नई सरकार के गठन के बाद वह खुद ही प्लानिंग बता चुके हैं। जानते हैं उन्होंने क्या कहा। 293 सीटों पर घोषित नतीजों में भाजपा ने 207 सीटों पर जीत हासिल की है। जबकि, टीएमसी 80 पर सिमट कर रह गई है। इस चुनाव में कबीर के अलावा AJUP के किसी उम्मीदवार को जीत नहीं मिली।

किस भूमिका में रहेंगे हुमायूं कबीर

मंगलवार को कबीर ने विपक्ष में बैठने की बात कही है। उन्होंने कहा, 'मैं विपक्ष में बैठूंगा। उनको ज्यादा सीट मिल गया। मेरा ख्याल था कि वो बहुमत में नहीं पहुंचेंगे। उन्हें बहुमत से ज्यादा सीट मिल गई हैं, तो मेरा वैसा ही रहेगा और मैं विपक्ष में बैठूंगा। मैं अपने जिला और क्षेत्र के लिए काम करूंगा और अगर सरकार कोई गलत काम करती है, तो मैं लोगों को बताऊंगा कि भाजपा क्या गलत कर रही है। ताकि अगले चुनाव में लोग उनके खिलाफ वोट करें।'

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मस्जिद निर्माण पर क्या बोले

कबीर ने कहा, 'ट्रस्ट का जमीन खरीदकर मस्जिद बना रहे हैं, तो कौन रोकेगा।' उन्होंने कहा, 'कोई रोकना चाहेगा, तो संघर्ष होगा। मैं किसी के घर में नहीं घुसूंगा, किसी को मारने नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझपर कोई हाथ उठाएगा, तो क्या मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा क्या?'

हुमायूं कबीर ने जीती दोनों सीटें

AJUP चीफ ने रेजिनगर से 58 हजार से ज्यादा मतों से जीत हासिल की है। यहां उन्होंने भाजपा उम्मीदवार बापन घोष को हराया था। कबीर को कुल 1 लाख 23 हजार 536 वोट मिले थे। इस सीट पर 41 हजार 718 मतों के साथ तृणमूल कांग्रेस तीसरी पार्टी रही थी।

वहीं, नौदा सीट से एजेयूपी प्रमुख को 86 हजार 463 वोट मिले। यहां उन्होंने भाजपा के राणा मंडल को 27 हजार 943 वोटों से हराया था। यहां भी टीएमसी तीसरे स्थान पर रही। टीएमसी ने शाहिना मुमताज खान को टिकट दिया था।

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जीत के बाद ममता बनर्जी को घेरा

जीत दर्ज करने के बाद कबीर ने पीटीआई-वीडीयो को बताया, 'मुर्शिदाबाद के लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मेरे साथ हुए अन्याय और ममता बनर्जी सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के साथ किए जा रहे भेदभाव का जवाब दिया। यह जीत और भी ज्यादा हौसला बढ़ाने वाली है क्योंकि अभी सिर्फ चार महीने पहले ही हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी।'

AIMIM ने छोड़ दिया था साथ

खास बात है कि बंगाल चुनाव में मतदान से पहले एजेयूपी और असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली AIMIM ने गठबंधन का ऐलान किया था। हालांकि, बाद में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कबीर की पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया था। इसकी वजह एक वायरल वीडियो था, जिसमें कथित तौर पर कबीर को भाजपा नेताओं के साथ अपनी नजदीकियों के बारे में बात करते हुए देखा गया था।

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बेलडांगा में जीती है भाजपा

कबीर ने बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद बनाने की शुरुआत बेलडांगा में की है। अब सोमवार को घोषित नतीजों में इस क्षेत्र में भाजपा की जीत हुई है। पार्टी ने यहां भरत कुमार झावर को टिकट दिया था, जो 13 हजार से ज्यादा मतों से विजयी हुए। यहां उन्होंने टीएमसी के रबिउल आलम चौधरी को हराया था। खास बात है कि हुमायूं कबीर की पार्टी यहां तीसरे स्थान पर रही थी।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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