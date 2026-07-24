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क्या NEET पीड़ितों के परिजनों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देगी सरकार? मानी वांगचुक की बड़ी मांग

By Ankit Ojha
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सोनम वांगचु की तीनों मांगें सरकार ने मान ली हैं। इसमें एक मांग यह भी है कि NEET पेपर लीक की वजह से आत्महत्या करने वाले बच्चों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए। सीजेपी ने एक-एक करोड़ के मुआवजे की मांग रखी थी।

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सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन

सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26वें दिन अपना अनशन तोड़ दिया है।केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय राज्यमंतत्री जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल जाकरउनसे मुलाकात की और उनकी तीन मांगों को मानने का आश्वानसन दिया। सोनम वांगचुक 28 जून से अनशन पर थे। अनशन के 20वें दिन उन्हें जबरन उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। सोनम वांगचुक ने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने मुझसे अनशन खत्म करने की अपील की थी। यह फैसला अलग-अलग शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में हिंसा की आशंका को देखकर लिया गया है।

बता दें कि एक दिन पहले ही सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने का आह्वान किया था। अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दीपके ने कहा, हमें राहत और खुशी हुई है कि सोनम सर ने अनशन खत्म कर दिया है। उनके इस असाधारण त्याग और साहस के लिए उनका धन्यवाद।' उन्होंने यह भी कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा।

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सोनम वांगचुक को सरकार ने क्या भरोसा दिया?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी रात वीडियो जारी करके ऐलान किया कि पेपर लीक के मामले में सख्त कार्रवाई को लेकर शुक्रवार को मंत्रिमंडल में चर्चा की जाएगी। सरकार ने लिखित आश्वासन से सोनम वांगचुक को तीन भरोसे दिए हैं। पहला है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कनरे वाले और 20 जुलाई को संसद तक मार्च में शामिल लोगों के खिलाफ केस नहीं दर्ज किया जाएगा। दूसरा भरोसा दिया गया है कि पेपर लीक को रोकने और परीक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए चर्चा होगी ताकि इसका स्थायी हल निकल सके। तीसरी बात सरकार ने कही है कि जिन छात्रों ने आत्महत्या कर ली है उनको उचित मुआवजा देने पर सरकार विचार करेगी।

सीजेपी ने की है कितने मुआवजे की मांग?

कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार से पीड़ित छात्रों के परिवारों को एक करोड़ रुपया मुआवजा देने की मांग की है। 20 जुलाई को सीजेपी के सदस्यों ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को ज्ञापन सौंपा था। वहीं सेजीपी चीफ अभिजीत दीपके ने जंतर-मंतर पर आंदोलन शुरू करने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर नीट पीड़ितों के परिवारों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने की मांग रखी थी। हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि पीड़ितों को कितना मुआवजा दिया जाएगा।

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पीएम मोदी ने मंत्रिमंडल की बैठक में पेपर लीक को लेकर बड़ा फैसला लेने को कहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि मुआवजे को लेकर भी ऐलान मंत्रिमंडल की बैठक के बाद किया जा सकता है। सोनम वांगचुक ने जो भी मांगें रखी हैं उन तीनों मांगों को मानकर सरकार किसी तरह से यह प्रदर्शन रुकवाना चाहती है। हालांकि सीजपी की मुख्य मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। इसकी संभावना अब भी कोई नजर नहीं आ रही है।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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