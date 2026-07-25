धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग मानेगी सरकार? CJP से आज फिर वार्ता, आंदोलन की भी चेतावनी

आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवार को मुआवाजा और प्रदर्शनकारियों से एफआईआर वापस लेने के लिए सरकार सैद्धांतिक रूप से तैयार है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर बात अटक रही है।

dharmendra pradhan: सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने के बाद शुक्रवार दोपहर 12.30 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ सीजेपी नेताओं की दूसरे राउंड की बातचीत हुई। सीजेपी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। वहीं, छात्र जंतर मंतर पर प्रदर्शन में डटे हुए हैं। शनिवार दोपहर साढ़े तीन बजे सरकार व सीजेपी के बीच तीसरे राउंड की बातचीत होगी। प्रदर्शन स्थल पर मंच से सरकार के साथ हुई बातचीत की जानकारी देते हुए सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्रों के आंदोलन से सरकार दबाव में है और जीत नजदीक है।

सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सरकार से बातचीत के दौरान साफ शब्दों में तीन प्रमुख मांगें बता दी गई है। जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, नीट पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवार को एक करोड़ मुआवजा और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर कोई एफआईआर हुई तो उसे वापस लिए जाने की मांग शामिल है। आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवार को मुआवाजा और प्रदर्शनकारियों से एफआईआर वापस लेने के लिए सरकार सैद्धांतिक रूप से तैयार है। इस्तीफे की मांग पर बात अटक रही है। सरकार ने शनिवार को तीसरे राउंड की बातचीत के लिए बुलाया है।

दो दिन में मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी बैठक के दौरान सीजेपी ने कहा है कि यदि एक-दो दिन में इस्तीफे की मांग पूरी नहीं हुई तो 20 जुलाई की तरह एक बार फिर सीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन के लिए कॉल देगी। यह देशव्यापी होगा और 20 जुलाई से कहीं ज्यादा बड़ा प्रदर्शन होगा। सीजेपी ने कहा कि वह आंदाेलन से तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती।

2 दिन बढ़ सकती है जंतर-मंतर पर भीड़ जंतर-मंतर पर शनिवार एवं रविवार को प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ने की संभावना है। छुट्टी के दिन होने के चलते यहां दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। शुक्रवार रात को भी इसके संकेत देखने को मिले और शाम से ही यहां भीड़ बढ़ने लगी। देर रात तक यहां लोगों के आने का सिलसिला जारी रहा। इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा के बंदोबस्त एवं सुरक्षाकर्मियों की संख्या को बढ़ा दिया है। बीते सप्ताह भी जंतर-मंतर पर शनिवार एवं रविवार को प्रदर्शन में ज्यादा लोग शामिल हुए थे। शनिवार एवं रविवार को छुट्टी का दिन होने के चलते इस सप्ताह भी लोगों के ज्यादा संख्या में यहां आने का अनुमान है।