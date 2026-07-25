धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग मानेगी सरकार? CJP से आज फिर वार्ता, आंदोलन की भी चेतावनी
आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवार को मुआवाजा और प्रदर्शनकारियों से एफआईआर वापस लेने के लिए सरकार सैद्धांतिक रूप से तैयार है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर बात अटक रही है।
dharmendra pradhan: सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने के बाद शुक्रवार दोपहर 12.30 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ सीजेपी नेताओं की दूसरे राउंड की बातचीत हुई। सीजेपी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। वहीं, छात्र जंतर मंतर पर प्रदर्शन में डटे हुए हैं। शनिवार दोपहर साढ़े तीन बजे सरकार व सीजेपी के बीच तीसरे राउंड की बातचीत होगी। प्रदर्शन स्थल पर मंच से सरकार के साथ हुई बातचीत की जानकारी देते हुए सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्रों के आंदोलन से सरकार दबाव में है और जीत नजदीक है।
सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सरकार से बातचीत के दौरान साफ शब्दों में तीन प्रमुख मांगें बता दी गई है। जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, नीट पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवार को एक करोड़ मुआवजा और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर कोई एफआईआर हुई तो उसे वापस लिए जाने की मांग शामिल है। आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवार को मुआवाजा और प्रदर्शनकारियों से एफआईआर वापस लेने के लिए सरकार सैद्धांतिक रूप से तैयार है। इस्तीफे की मांग पर बात अटक रही है। सरकार ने शनिवार को तीसरे राउंड की बातचीत के लिए बुलाया है।
दो दिन में मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी
बैठक के दौरान सीजेपी ने कहा है कि यदि एक-दो दिन में इस्तीफे की मांग पूरी नहीं हुई तो 20 जुलाई की तरह एक बार फिर सीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन के लिए कॉल देगी। यह देशव्यापी होगा और 20 जुलाई से कहीं ज्यादा बड़ा प्रदर्शन होगा। सीजेपी ने कहा कि वह आंदाेलन से तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती।
2 दिन बढ़ सकती है जंतर-मंतर पर भीड़
जंतर-मंतर पर शनिवार एवं रविवार को प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ने की संभावना है। छुट्टी के दिन होने के चलते यहां दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। शुक्रवार रात को भी इसके संकेत देखने को मिले और शाम से ही यहां भीड़ बढ़ने लगी। देर रात तक यहां लोगों के आने का सिलसिला जारी रहा। इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा के बंदोबस्त एवं सुरक्षाकर्मियों की संख्या को बढ़ा दिया है। बीते सप्ताह भी जंतर-मंतर पर शनिवार एवं रविवार को प्रदर्शन में ज्यादा लोग शामिल हुए थे। शनिवार एवं रविवार को छुट्टी का दिन होने के चलते इस सप्ताह भी लोगों के ज्यादा संख्या में यहां आने का अनुमान है।
सदन में गतिरोध जारी, विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा
छात्र आंदोलन को लेकर लोकसभा में भी गतिरोध बरकरार है। सरकार की तमाम कोशिशों और अपील के बावजूद सदन की कार्यवाही शुक्रवार को भी बाधित रही। हंगामे से कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल के एक कदम ने सरकार की धड़कने बढ़ा दी। हालांकि बाद में स्थिति संभल गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कारगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, पर उस दिन छुट्टी होने की वजह से वह इसका उल्लेख कर रहे हैं। सदन ने कारगिल में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सशस्त्र बलों के जवानों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्ष ने पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें