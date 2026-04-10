BJP की सरकार बनी तो मछली-अंडा खाने को नहीं मिलेगा? ममता के आरोप पर शाह का रोचक जवाब
ममता बनर्जी के उस बयान पर प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाजपा की सरकार आने पर मछली और अंडा खाने को नहीं मिलेगा। अमित शाह ने इसका जवाब अपने अंदाज में दिया।
Amit Shah in Bengal: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी (BJP) का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की जनता से कई बड़े वादे किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब रिपोर्टर ने उनसे ममता बनर्जी के उस बयान पर प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाजपा की सरकार आने पर मछली और अंडा खाने को नहीं मिलेगा। अमित शाह ने इसका जवाब अपने अंदाज में दिया। उन्होंने रिपोर्टर से कहा- क्या आप ऐसा मानते हैं? ऐसा नहीं है तो फिर सवाल ही क्यों कर रहे हैं।
अमित शाह ने आगे कहा- ममता बनर्जी झूठ फैलाती हैं। उनका कहना है कि भाजपा आई तो फिर हमारी सरकार टीएमसी की सारी योजनाओं को खत्म कर देगी। ऐसा नहीं है। हमने कहीं भी पुरानी सरकार की योजनाओं को समाप्त नहीं किया है। उन्होंने कहा कि 5 मई से भाजपा की सरकार बंगाल में आएगी और हम 'राम राज' की स्थापना करेंगे।
अमित शाह ने भाजपा का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस का 15 साल का शासन पश्चिम बंगाल के लिए एक बुरे सपने जैसा था। उन्होंने कहा भाजपा का संकल्प पत्र राज्य की महिलाओं और युवाओं में नयी उम्मीद जगाएगा।
अमित शाह ने कहा, 'हर व्यक्ति के लिए अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने का अधिकार सुनिश्चित करने के वास्ते कानून लाया जाएगा।' शाह ने कहा कि एक बार भाजपा पश्चिम बंगाल में जीत हासिल कर लेगी तो वह सभी के लिए समान कानून सुनिश्चित करेगी, सीमाओं को सुरक्षित करेगी, घुसपैठ के खिलाफ सख्त रुख अपनाएगी और पशु तस्करी पर रोक लगाएगी।
उन्होंने यूसीसी पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो छह माह के भीतर पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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