EC जांच करेगा या फिर हलफनामा मांगेगा? 4300 करोड़ के चंदे पर राहुल गांधी का नया हमला

अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन दस दलों ने पांच साल में सिर्फ तीन चुनाव लड़े और उनका चुनावी खर्च महज 39.02 लाख रुपये ही हुए हैं, जबकि ऑडिट रिपोर्ट में चुनावी खर्च के तौर पर 3500 करोड़ रुपये दिखाया गया है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गुजरात में कुछ गुमनाम पार्टियों को कथित तौर पर सैकड़ों करोड़ रुपये का चंदा मिलने से जुड़ी खबर का हवाला देते हुए बुधवार को निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा और सवाल किया कि क्या आयोग इस मामले में जांच करेगा या फिर उनसे हलफनामा ही मांगेगा। राहुल गांधी ने एक हिंदी अखबार में प्रकाशित खबर का हवाला देते हुए ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, "गुजरात में कुछ ऐसी अनाम पार्टियां हैं जिनका नाम किसी ने नहीं सुना, लेकिन उन्हें 4300 करोड़ का चंदा मिला। इन पार्टियों ने बहुत ही कम मौकों पर चुनाव लड़ा है, या उन पर खर्च किया है।"

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने यह सवाल भी किया, "ये हजारों करोड़ आए कहां से? चला कौन रहा है इन्हें? और पैसा गया कहां?" राहुल गांधी ने लिखा, “क्या चुनाव आयोग जांच करेगा - या फिर यहां भी पहले एफिडेविट मांगेगा? या फिर कानून ही बदल देगा, ताकि ये डेटा भी छिपाया जा सके?”

चुनावी चंदे का बड़ा खेल अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि गुजरात में पंजीकृत 10 गुमनाम पार्टियों के नाम पर चुनावी चंदे का बड़ा खेल हुआ है। इसमें हा गया है कि 2019-20 से 2023-24 के दौरान कुल पांच वर्षों में इन दलों को कुल 4300 करोड़ रुपये का चंदा मिला है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस दौरान हुए कुल तीन चुनावों (दो लोकसभा चुनाव- 2019 और 2024 और 2022 के विधानसभा चुनाव) में इन दस दलों ने सिर्फ 43 उम्मीदार उतारे और उन्हें सिर्फ 54069 वोट ही मिल सके।