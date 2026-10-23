सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन से जुड़ा ड्राफ्ट प्रस्ताव जारी किया है। इसमें नए ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी ऑनलाइन परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक 60 से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव रखा है।

ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए अब ऑनलाइन परीक्षा पास करना आसान नहीं होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सुरक्षित ड्राइविंग से जुड़े ऑनलाइन पाठ्यक्रम की परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है।

केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन के लिए मंत्रालय की ओर से जारी ड्राफ्ट के मुताबिक, सुरक्षित ड्राइविंग से जुड़ा यह ऑनलाइन पाठ्यक्रम कम-से-कम 30 मिनट का होगा। इसके अलावा, आधार से सत्यापित ऑनलाइन सेवाओं के तहत ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कुछ चुनिंदा सेवाओं के लिए शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव है।

नाम-पते में बदलाव के लिए फीस खत्म करने का प्रस्ताव ड्राफ्ट में लाइसेंस में दर्ज विवरण में बदलाव के लिए किए गए आवेदनों पर 15 दिन के भीतर निर्णय लेने का भी प्रस्ताव है। आवेदन खारिज किए जाने की स्थिति में इसके कारण बताने होंगे। इसके अलावा, लाइसेंस में नाम और पते में बदलाव के लिए लगने वाली फीस खत्म करने का प्रस्ताव है।

ड्राफ्ट के तहत पहचान, आयु और निवास के प्रमाण के रूप में आधार, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ई-राशन कार्ड और जन्म प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज स्वीकार किए जा सकेंगे।

इसके अलावा, नए जारी किए जाने वाले और रिन्यू होने वाले प्रत्येक ड्राइविंग लाइसेंस को फॉर्म-7 के तहत लैमिनेटेड या पीवीसी कार्ड के रूप में देने का प्रस्ताव है। मंत्रालय ने ड्राफ्ट नियमों पर संबंधित पक्षों से 30 दिन के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं।

अक्टूबर 2027 से गाड़ियों में 'एंटी-थेफ्ट इमोबिलाइजर' जरूरी वहीं, केंद्र सरकार ने वाहनों की सुरक्षा के लिए भी नए नियम अधिसूचित किए हैं। इस नियम के तहत एक अक्टूबर 2027 से एम1-श्रेणी के यात्री वाहनों में 'एंटी-थेफ्ट इमोबिलाइजर' लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही टक्कर से सुरक्षा, पैदल चलने वालों की सुरक्षा और 'इवेंट डेटा रिकॉर्डर' के मानकों के स्तर को बढ़ाने के लिए 2032 तक चरणबद्ध तरीके से लागू होने वाली समय-सीमा तय की गई है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 21 अक्टूबर को भारत के राजपत्र में एक अधिसूचना जारी कर 'मोटर वाहन अधिनियम, 1988' और 'केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989' के तहत वाहनों की सुरक्षा से जुड़े तकनीकी मानकों में संशोधन किया है।

संशोधित नियमों के अनुसार, एक अक्टूबर 2027 से एम1-श्रेणी के यात्री वाहनों में 'ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एआईएस -076' के तहत अनिवार्य इमोबिलाइजर लगाना जरूरी होगा। यह एक इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा प्रणाली है, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति वाहन को स्टार्ट न कर सके।

अधिसूचना में सामने और किनारे से होने वाली टक्करों के मामले में यात्रियों की सुरक्षा के लिए और भी कड़े नियम तय किए गए हैं। नए मॉडलों के लिए इन्हें लागू करने की तारीख 1 अक्टूबर 2027 और अन्य सभी संबंधित मॉडलों के लिए 1 अक्टूबर 2028 तय की गई है।

संशोधित 'ऑफसेट फ्रंटल कोलिज़न स्टैंडर्ड' (एआईए-098, रिवीजन 1) और 'साइड-इम्पैक्ट प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड' (एआईएस-099, रिवीजन 1), अधिसूचित समय-सारणी के अनुसार पुराने मानकों की जगह लेंगे। मंत्रालय ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एआईएस-100 (संशोधन 1) के तहत पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए संशोधित नियम पेश किए हैं, जो एक अक्टूबर 2028 से नए वाहन मॉडलों पर लागू होंगे।