जब एक वोट से गिर गई थी वाजपेयी सरकार, मिला था साथ; फिर NDA में शामिल होगी डीएमके?
1998 में जब वाजपेयी सरकार 1 वोट से गिर गई तो इसके बाद 1999 के आम चुनाव में डीएमके और बीजेपी साथ आ गए थे। यह साथ 2004 तक बरकरार रहा। अब कयास हैं कि एक बार फिर डीेएमके एनडीए का हिस्सा हो सकती है।
संसद में 132वां संविधान संशोधन विधेयक पास कराने में एनडीए के लिए सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी डीएमके हो सकती है। एमके स्टालिन ने शनिवार को ही परिसीमन विधेयक का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो दो प्रमुख शर्तें उन्होंने रखी थीं, उनका मान लिया गया है। ऐसे में यह राज्य की बड़ी जीत है। डीएमके के पास लोकसभा में 22 सांसद हैं। ऐसे में डीमके के सहयोग के साथ एनडीए दो तिहाई बहुमत के करीब पहुंच गया है। 8 लोकसभा सांसदों वाली एनसीपी एसपी भी इस विधेयक का समर्थन कर सकती है।
लोकसभा में 30 नवंबर और 1 दिसंबर और राज्यसभा में 2 और 3 दिसंबर को विशेष सत्र की बैठक होने वाली है। इससे पहले अप्रैल ममें 131वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था लेकिन यह गिर गया था। डीएमके ने भी इसके विरोध में वोट किया था। आपको बता दें कि तमिलनाडु में टीवीके सरकार को कांग्रेस के समर्थन के बाद ही डीएमके इंडिया गठबंधन से अलग हो गई है। वह कांग्रेस से दूरी बनाकर चल रही है। डीएमके के लिए यह कोई नई बात नहीं है। डीएमके 1999 में वाजपेयी सरकार में एनडीए में रह चुकी है।
क्या NDA में शामिल हो जाएगी डीएमके?
डीएमके ने इंडिया गठबंधन से दूरी बना ही ली है। सवाल यह है कि क्या डीएमके अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो जाएगी। अगर बात हिंदुत्वव की हो तो डीएमके और बीजेपी का स्टैंड बहुत अलग रहता है। हालांकि डीएमके के एनडीए में आने पर कोई आश्चर्य भी नहीं जताया जा सकता है। 1999 में वाजपेयी सरकार में 12 सांसदों के साथ डीएमके भी शामिल थी।
जब एक वोट से गिर गई थी वाजपेयी सरकार
1998 में बीजेपी ने एआईएडीएमके के साथ मिलकर तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तमिलनाडु में एआईएडीएमके और बीजेपी के गठबंधन ने बड़ी जीत भी हासिल कर ली थी। उस समय एआईएडीएमके के 18 सांसद थे और लोकसभा में वह एनडीए की सहयोगी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। लेकिन उसी के कम समर्थन वापस लेने की वजह से एक वोट से वाजपेयी सरकार गिर गई थी। 1999 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो डीएमके और बीजेपी ने हाथ मिला लिए। जबकि एआईएडीएमके कांग्रेस के साथ हो ली। 2001 के विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके ने फिर से बड़ी जीत हासिल की।
2004 में डीएमके ने एक बार फिर कांग्रेस का रुख किया। 2014 के चुनवा के अलावा डीएमके और कांग्रेस का साथ 2026 तक बना रहा। हालांकि 2026 के विधानसभा चुनाव में गेम एकदम से पलट गया। एकदम नई पार्टी टीवीके ने सरकार बनाई और कांग्रेस ने उसका समर्थन किया। इसके बाद से डीएमके ने कांग्रेस को गद्दार कहना शुरू कर दिया। अब अगर ऊंट बीजेपी की करवट बैठ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें