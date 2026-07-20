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शहीद हो जाऊंगा, फिर जन्म लूंगा...सिर से बहता रहा खून और पुलिस को चुनौती देने लगा कॉकरोच

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जंतर-मंतर पर युवाओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। सोमवार को बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शनकारी यहां पहुंचे। इन प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग भी किया। इस दौरान एक युवक घायल हो गया और उसके सिर से खून बहने लगा।

शहीद हो जाऊंगा, फिर जन्म लूंगा...सिर से बहता रहा खून और पुलिस को चुनौती देने लगा कॉकरोच

जंतर-मंतर पर युवाओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। सोमवार को बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शनकारी यहां पहुंचे। इन प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग भी किया। इस दौरान एक युवक घायल हो गया और उसके सिर से खून बहने लगा। लेकिन बहते खून के बावजूद वह पुलिस को लगातार चुनौती देता रहा। युवक पुलिसवालों को चैलेंज करते हुए कह रहा था कि शहीद हो जाऊंगा, फिर जन्म लूंगा। इस दौरान वहां मौजूद लोग युवक से लगातार कह रहे थे कि चलो अपना इलाज करा लो। लेकिन युवक बिना किसी चिंता के लगातार कह रहा था, कोई जरूरत नहीं है। युवक ने प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए कहाकि उन्हें इलाज की जरूरत है।

इलाज से किया इनकार

इस दौरान घायल युवक बार-बार पुलिसवालों को चुनौती दे रहा था। द न्यूज पिंच द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में वह युवक पुलिस के जवानों की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था कि मरने के बाद इन लोगों के घर में जन्म लेंगे। युवक एक पुलिसवाले के पास पहुंचा और उससे कहने लगा, तुम पुलिसवाले हो...तुम्हारे भी घर में जन्म लेंगे। जब युवक यह सब कर रहा था तो एक व्यक्ति उसके पास आता है। वह युवक को समझाते हुए कहता है कि पहले चलो इलाज करा लो। लेकिन युवक ने साफ इनकार कर दिया। वह युवक सिर्फ बनियान पहने था और उसके चेहरे और सिर पर काफी ज्यादा खून लगा हुआ था।

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हम तुम्हारे मालिक

वह पुलिसवालों को पुकार-पुकारकर कह रहा था। अंग्रेजों के समय अपने ही जवान गुलाम थे। तब उन लोगों ने ही गोली मारी थी। अब फर्क इतना है कि आपने लाठी मारी है। उसने आगे कहाकि अपना इतिहास याद रखना आप लोग। वह यहीं नहीं रुका, बल्कि कहाकि हम तो शहीद हैं, हर युग में जन्म लेंगे। तुम क्या सोचते हो हम मर जाएंगे। युवक ने पुलिसवालों से कहाकि तुम हमारे नौकर हो, हम तुम्हारे मालिक हैं। हर युग में जन्म लेंगे और तुम्हारी औकात बताएंगे।

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सीजेपी का चलो संसद प्रदर्शन

गौरतलब है कि सोमवार को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी ने ‘चलो संसद’ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जुटे हजारों लोगों में अपने घरों से चुपके से निकले बच्चे, दूसरे राज्यों से आए बुजुर्ग और हाथों में तख्तियां लिए छात्र भी शामिल थे। संसद की तरफ बढ़ती नारेबाजी करती प्रदर्शनकारियों की भीड़ को रोकने के लिये मध्य दिल्ली में कई जगहों पर सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो कुछ जगहों पर लाठीचार्ज किया गया। सुबह होते-होते मध्य दिल्ली लोगों से भर गई। प्रदर्शनकारी हाथों में झंडे और तख्तियां लिए समूहों में मार्च करते हुए और नारे लगाते हुए संसद की ओर जाने वाली सड़कों पर आगे बढ़ रहे थे।

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कई लोग रात भर ट्रेन और बस से यात्रा करने के बाद यहां पहुंचे थे और अपने बैग लिए घूम रहे थे, जबकि अन्य लोग बारिश से बचने के लिए छाता लेकर पैदल चल रहे थे। उनके चारों ओर, दंगा रोधी उपकरणों से लैस पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात थे, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के लिए बसें तैयार खड़ी थीं और संसद की ओर जाने वाले हर रास्ते को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया था।

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Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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