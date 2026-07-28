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'जनता के हित के लिए इकट्ठा हो जाओ', क्या धनुष बना रहे हैं राजनीति में उतरने का माहौल? चर्चा तेज

By Ankit Ojha
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धनुष के राजनीति में उतरने के कयास लंबे समय से लगाए जा रहे हैं। हालांकि उनके एक ताजा बयान ने इस कयास को हवा दे दी है। उन्होंने लोगों से एकजुट होकर सामाजिक कार्य करने की अपील की है।

Dhanush
धनुष के राजनीति में उतरने के कयास तेज

तमिल फिल्मों से लेकर बालिवुड तक तहलका मचाने वाले ऐक्टर धनुष का 28 जुलाई को 43वां जन्मदिन है। वहीं बीते कुछ दिनों से उनके राजनीति में उतरने के भी कयास तेजी से लगाए जा रहा हैं। तमिल फिल्मों के थलपति विजय ने राजनीति में धुआंधार एंट्री ली तो सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। अब धनुष के समर्थकों का कहना है कि अगर वह भी राजनीति में आएंगे तो एकदम तहलका मचा देंगे। हालांकि इन कयासों पर धनुष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

धनुष के एक बयान ने फिर मचाया तहलका

धनुष एक ब्लड डोनेशन कैंप में पहुंचे थे। यहां उन्होंने अपने फैन्स से अपील की कि समाज के हित के लिए और लोगों की भलाई के लिए वे एकजुट होकर प्रयास करें। उनके इस बयान के बाद समर्थकों में और ज्यादा उत्साह आ गया। इंटरनेट पर चर्चा होने लगी कि धनुष पॉलिटिक्स में आने वाले हैं।

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धनुष ने कहा, यहां एक जगह पर बहुत सारे लोग एकत्रित हैं। एकता में बहुत ताकत होती है। हमें किसी भी अच्छे कार्य के लिए एकजुट होने की जरूरत है। इस ऑडियो लॉन्च या फिर किसी प्रमोशन से अलग हमें समाज के हित के लिए एकजुट होना होगा। अपने इलाके के लोगों को समझिए, ऐसे लोगों का पता लगाइए जिन्हें मदद की जरूरत है और उनकी मदद करिए। जो भी मदद आप कर सकते हैं आपको करनी चाहिए। काम ऐसा करना चाहिए जिसपर गर्व हो।

रायन फिल्म विवाद पर भी बोले धनुष

ऐक्टर धनुष को रायन फिल्म के लिए नेशनल अवॉर्ड दिया गया है। क्रिटिक्स ने फिल्म की तारीफ की है लेकिन एक ऐसा भी ग्रुप है जो कि इस फिल्म को कमतर मानता है और उसका कहना है कि इस फिल्म के लिए धनुष को नेशनल अवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए था। इसी बीच धनुष ने कहा कि मेय्याझगन और महाराजा फिल्में इस अवॉर्ड की हकदार थीं।

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धनुष ने 'रायन' के लिए सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। बतौर निर्देशक यह उनका पहला राष्ट्रीय पुरस्कार है। इससे पहले वह 2011 और 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। धनुष को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 'कैप्टन मिलर' में उनके अभिनय के लिए विशेष उल्लेख (सर्वश्रेष्ठ अभिनेता) भी मिला। वहीं, ममूटी ने हॉरर थ्रिलर फिल्म 'ब्रमायुगम' में अपने शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। उन्होंने इससे पहले 1990, 1994 और 1999 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किए थे।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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