जब तक वह…, PM मोदी का उत्तराधिकारी बनने की अटकलों पर क्या बोले फडणवीस

भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अटकलों का दौर जारी है। इसी बीच पार्टी ने साफ किया है कि साल 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे। दरअसल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद के पीएम मोदी के संभावित उत्तराधिकारी होने के सवाल पर जवाब दे रहे थे। चर्चाएं ये भी थीं कि फडणवीस अध्यक्ष पद की दौड़ में हैं।

एनडीटीवी के एक कार्यक्रम में पहुंचे सीएम फडणवीस से पीएम मोदी के संभावित उत्तराधिकारी के संबंध में सवाल किया गया। इसपर उन्होंने कहा कि किसी और का नाम सोचने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी स्वस्थ हैं और वही 2029 में नेतृत्व करेंगे।

उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वह किसी 40 वर्षीय शख्स से ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। वह दिन में 17 घंटे से ज्यादा काम करते हैं और कभी भी बैठकों के दौरान जम्हाई नहीं लेते हैं।' उन्होंने कहा, 'जब तक वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तब तक उनके अलावा किसी और को देखने का सवाल ही नहीं उठता। वह 2029 में भी हमारे नेता रहेंगे।'

कांग्रेस नेता ने किया था मराठी पीएम का जिक्र कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने बीते सप्ताह अमेरिका में बड़ा मुद्दा बनी एपस्टीन फाइल्स को लेकर टिप्पणी की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर उन दस्तावेजों की पूरी जानकारी सामने आ गई, तो इसका असर भारतीय राजनीति में भी देखने को मिल सकता है और मराठी शख्स के प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं बन सकती हैं।

समाचार एजेंसी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अनुसार, उन्होंने ट्वीट किया था, 'अमेरिका में अभी चल रही एपस्टीन फाइल्स की जानकारी बाहर आती है, तो भारतीय राजनीति में भूकंप आ जाएगा। इस राजनीतिक बदलाव में हम अगले महीने तक किसी मराठी व्यक्ति को भारत का अगला प्रधानमंत्री बनते देख सकते हैं।'