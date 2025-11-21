Hindustan Hindi News
सीएम पद के लिए खींचतान के बीच सिद्धारमैया का बयान, कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने पर क्या बोले

कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद लिए खींचतान के बीच सीएम सिद्धारमैया का बयान आया है। सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कहा कि वह पद पर बने रहेंगे और आगामी राज्य बजट भी पेश करेंगे। गौरतलब है कि ऐसी खबरें हैं कि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार गुट नेतृत्व परिवर्तन के लिए पार्टी हाईकमान पर दबाव बना रहा है।

Fri, 21 Nov 2025 09:48 PMDeepak Mishra भाषा
कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद लिए खींचतान के बीच सीएम सिद्धारमैया का बयान आया है। सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कहा कि वह पद पर बने रहेंगे और आगामी राज्य बजट भी पेश करेंगे। गौरतलब है कि ऐसी खबरें हैं कि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार गुट नेतृत्व परिवर्तन के लिए पार्टी हाईकमान पर दबाव बना रहा है। कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि कम से कम 15 विधायक और करीब एक दर्जन विधान परिषद सदस्य नई दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। ताकि पार्टी नेतृत्व पर शिवकुमार को अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए दबाव डाला जा सके। खबरों के अनुसार यह मांग 2023 में हुए सत्ता-साझाकरण समझौते पर आधारित है, जिसके तहत सिद्धारमैया को ढाई साल (20 नवंबर तक) मुख्यमंत्री रहना था और इसके बाद यह जिम्मेदारी शिवकुमार को मिलनी थी।

कुछ विधायकों और विधान पार्षदों के दिल्ली में डेरा डालने के सवाल पर सिद्धारमैया ने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन, मंत्रिमंडल फेरबदल या सरकार के पुनर्गठन पर फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को करना है। उन्होंने कहा कि क्या शीर्ष नेतृत्व ने इस पर कुछ कहा है? हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। पहले भी कुछ लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, और अब शायद वे (दिल्ली) गए होंगे। अंततः शिवकुमार और मुझे वही सुनना और मानना है जो हाईकमान कहेगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे अगले दो राज्य बजट भी पेश करेंगे, सिद्धारमैया ने कहा कि आप यह क्यों पूछ रहे हैं? हां, मैं जारी रखूंगा। आगामी बजट मैं ही पेश करूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि खरगे आज (शुक्रवार) बेंगलुरु आ रहे हैं। उनके आते ही मैं उनसे मिलूंगा।

नेतृत्व परिवर्तन पर मंत्रियों और विधायकों को सार्वजनिक टिप्पणी से दूर रहने के निर्देशों के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी हाईकमान जो भी फैसला करे, सभी को उसका पालन करना होगा—चाहे मंत्री हों या विधायक। शिवकुमार और मुझे भी इसका पालन करना होगा। जब यह बताया गया कि शिवकुमार के भाई डीके सुरेश ने कहा है कि ‘सिद्धारमैया कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटते’, इस पर मुख्यमंत्री ने कहाकि हां, वह सही कह रहे हैं। मैं कभी अपने बयान से पीछे नहीं हटा। मैंने चुनाव से पहले किए सभी पांच वादे पूरे किए।

इस पर जब पूछा गया कि क्या यह बात सत्ता हस्तांतरण पर भी लागू होती है, तो सिद्धारमैया ने कहा कि इसका फैसला हाईकमान को करना है। कृषि मंत्री एन. चेलुवरायस्वामी के दिल्ली दौरे पर, सिद्धारमैया ने कहाकि मुझे नहीं पता कि वे वहां गए हैं या नहीं। डीके शिवकुमार पहले ही इस पर बात कर चुके हैं। मैं और क्या कहूं? उन्होंने कहा कि मेरी चेलुवरायस्वामी से बात हुई थी। आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की। उन्होंने बताया कि वे केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलने दिल्ली गए हैं।

