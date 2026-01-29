Hindustan Hindi News
क्या होगा शशि थरूर का अगला कदम? खटपट की अटकलों के बीच राहुल गांधी से मिले

संक्षेप:

Jan 29, 2026 01:36 pm IST
कांग्रेस के साथ तनाव की अटकलों के बीच सांसद शशि थरूर ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। हालांकि, अब तक साफ नहीं हो सका है कि क्या बात हुई। खबरें हैं कि थरूर ने ही नेतृत्व से मिलने के लिए समय मांगा था। हाल ही में तिरुवनंतपुरम सांसद ने कहा था कि वह मिलकर सारी बातें स्पष्ट करेंगे।

खास बात है कि यह बैठक ऐसे समय पर हुई, जब थरूर लगातार कांग्रेस की बड़ी बैठकों से दूरी बनाते नजर आ रहे थे। इसके अलावा वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए बयानों के चलते भी पार्टी नेताओं के निशाने पर आ गए थे। कहा जा रहा था कि वह कोच्चि में आयोजित कांग्रेस के एक कार्यक्रम में उचित सम्मान नहीं दिए जाने के चलते नाराज थे। हालांकि, उन्होंने इसे लेकर सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा।

कांग्रेस आलाकमान मिलने की कही थी बात

थरूर ने शनिवार को कहा था कि उन्हें पार्टी से कुछ 'मतभेद' हैं, जिन्हें वह नेतृत्व के समक्ष उठाएंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि उन्होंने संसद में पार्टी के घोषित रुख का कभी उल्लंघन नहीं किया। थरूर ने कहा कि किसी भी आंतरिक मतभेद पर संगठन के भीतर ही चर्चा की जानी चाहिए, न कि मीडिया के माध्यम से।

थरूर ने कहा था, 'मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें मुझे सार्वजनिक मंच पर नहीं बल्कि अपनी पार्टी के नेतृत्व के समक्ष उठाना होगा... मैं संसद सत्र के लिए दिल्ली जाऊंगा और मुझे विश्वास है कि मुझे पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी चिंताओं को स्पष्ट रूप से रखने और उनका दृष्टिकोण जानने का अवसर मिलेगा... मुझे उचित तरीके से बातचीत करने का मौका मिलेगा।'

उन्होंने 'पीटीआई-वीडियो' से कहा, 'मैं पिछले 17 साल से कांग्रेस में हूं। इस मुद्दे को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाते हैं... जहां तक ​​मेरा सवाल है, जो कुछ भी गलत हुआ है, उससे निपटने की जरूरत है और इस पर उचित मंच पर चर्चा की जाएगी।'

बैठक में शामिल नहीं होने पर दे दी थी सूचना

शुक्रवार को राज्य से जुड़े वरिष्ठ नेताओं के साथ राहुल और खरगे ने बैठक की थी लेकिन थरूर इसमें शामिल नहीं हुए थे। तिरुवनंतपुरम के सांसद ने यहां पत्रकारों से कहा कि उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को पार्टी की बैठक में शामिल न हो पाने की अपनी असमर्थता के बारे में सूचित कर दिया था। उन्होंने कहा कि उनके बारे में कुछ खबरें सही हो सकती हैं, जबकि अन्य गलत हो सकती हैं। थरूर ने कहा कि वह एक साहित्य उत्सव में भाग लेना चाहते थे और लगातार यात्रा करना उनके लिए मुश्किल था।

