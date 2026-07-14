भाजपा के खिलाफ इस बडे़ नेता से हाथ मिलाएंगे CM विजय? क्या है स्प्लिट अलायंस

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम और डीएमके को एकजुट होने की सलाह दी जा रही है। इधर, डीएमके नेताओं ने ऐसी संभावनाओं से साफ इनकार कर दिया है। इस बीच स्प्लिट अलायंस की चर्चाएं जारी हैं।

CM सी जोसेफ विजय की अगुवाई वाली TVK यानी तमिलगा वेत्री कषगम सरकार में विदुथलाई चिरुथिगल काच्चि की एंट्री हो चुकी है। अब इसके प्रमुख ने थोल थिरुमावलवन ने प्रस्ताव दिया है कि टीवीके और द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम को भारतीय जनता पार्टी का सामना करने के लिए साथ आ जाना चाहिए। इसके साथ ही राज्य में स्प्लिट अलायंस की चर्चा जोर पकड़ रही थी। हालांकि, एमके स्टालिन की डीएमके ने इससे साफ इनकार कर दिया है।

भाषा के अनुसार, थिरुमावलवन ने दावा किया कि भाजपा और सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ एक राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की जरूरत है। उन्होंने केरल या पश्चिम बंगाल मॉडल की तर्ज राष्ट्रीय स्तर पर एक संयुक्त मोर्चा बनाने का सुझाव दिया।

DMK ने क्यों किया मना द्रमुक और टीवीके तमिलनाडु में एक दूसरे के राजनीतिक शत्रु हैं। द्रमुक ने थिरुमावलवन की राय को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसी व्यवस्था काम नहीं करेगी। द्रमुक ने कहा कि उसका नेतृत्व विदुथलाई चिरुथिगल काच्चि का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगा।

स्प्लिट अलायंस मॉडल द्रमुक सांसद गणपति राजकुमार ने तर्क दिया कि तमिलनाडु में 'स्प्लिट-अलायंस' मॉडल काम नहीं कर सकता और उनकी पार्टी इस बात पर अडिग है कि वह टीवीके के साथ कोई मंच साझा नहीं करेगी, क्योंकि टीवीके ने द्रमुक को अपना मुख्य राजनीतिक दुश्मन घोषित किया है। स्प्लिट-अलायंस' मॉडल में दो राजनीतिक दल राज्य स्तर पर एक दूसरे के विरोधी होते हैं लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर किसी तीसरे दल का विरोध करने के लिए साथ आ जाते हैं।

DMK और VCK में तनाव हाल में वीसीके प्रमुख ने अरियालुर में पत्रकारों से कहा था, 'मोर्चे में द्रमुक और टीवीके दोनों को जगह मिलनी चाहिए।' वैसे तो वीसीके ने द्रमुक से अपना नाता तोड़ने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन अप्रैल में विधानसभा चुनाव में द्रमुक की हार के बाद दोनों पार्टियों के बीच तनाव पैदा हो गया। यह तनाव तब शुरू हुआ जब कांग्रेस, आईयूएमएल और वीसीके जैसे द्रमुक सहयोगी एक-एक करके टीवीके सरकार में शामिल हो गए। जबकि वामदलों ने सरकार को बिना किसी शर्त के समर्थन दिया।

डीएमके पर हमलावर भी रही यह वैचारिक बहस रविवार को एक खुली राजनीतिक लड़ाई में बदल गई, जब थिरुमावलवन ने द्रमुक पर तीखे हमले किए। तिरुवन्नामलाई और धर्मपुरी में उन्होंने द्रमुक पर अपने सहयोगियों के साथ 'खराब व्यवहार' करने का आरोप लगाया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि द्रमुक ने सत्ता में हिस्सेदारी देने से इनकार कर दिया था और यही उनके चुनावी नुकसान की वजह थी।

उन्होंने कहा, 'अगर द्रमुक ने गठबंधन सरकार बनाने की बात कही होती और अपने सहयोगियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें उनकी पसंद की सीटों और निर्वाचन क्षेत्रों की संतोषजनक संख्या दी होती, तो शायद उसे इतना बड़ा झटका नहीं लगता।' उन्होंने द्रमुक पर दलित-बहुल पार्टी को कमजोर करने के मकसद से वीसीके के पूर्व विधायक पनैयुर बाबू को 'अपनी ओर करने' का आरोप भी लगाया।