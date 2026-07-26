वैसे तो सौरव दास ने तात्कालिक रूप से चुनाव लड़ने की संभावनाओं को खारिज कर दिया है, लेकिन संगठन ने भविष्य में राजनीतिक विकल्प बनने के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं किए हैं।

क्या आंदोलन के बाद अब राजनीति में आएगी CJP? सौरव दास ने खोले पत्ते

नीट पेपर लीक और शिक्षा सुधारों की मांगों को लेकर केंद्र सरकार को बैकफुट पर लाने के बाद, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के चुनावी राजनीति में उतरने की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि, संगठन के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने एक टीवी न्यूज चैनल को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में स्पष्ट किया है कि फिलहाल चुनाव लड़ना या राजनीतिक दल का रूप लेना उनकी प्राथमिकता नहीं है। CJP की ओर से शनिवार (25 जुलाई) को अपना दिल्ली आंदोलन वापस लेने की घोषणा के बाद सौरव दास ने संगठन की भविष्य की रणनीति पर खुलकर बात की।

जब सौरव दास से पूछा गया कि क्या बड़े छात्र आंदोलन के बाद CJP मुख्यधारा की राजनीति और चुनावों में कदम रखेगी, तो उन्होंने कहा, "अभी के लिए हमारा फोकस बिल्कुल साफ है कि इस आंदोलन को देश के अंतिम छोर और जमीनी स्तर तक लेकर जाना है। इसके लिए हम पूरे भारत का दौरा करेंगे, देश के युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। पिछले एक महीने के आंदोलन के दौरान हमने यह महसूस किया कि देश के युवाओं के पास अपनी समस्याओं और कहानियों को साझा करने का कोई मंच नहीं है। हम सीधे जमीन पर जाएंगे और उनकी बात सुनेंगे।"

CJP का भविष्य और आंदोलन वापस लेने की वजह नीट परीक्षा धांधली, शिक्षा प्रणाली में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर CJP ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़ा मोर्चा खोल रखा था।

शनिवार को सरकार की तरफ से CJP की प्रमुख मांगों को स्वीकार करने के बाद यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया।

पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की व्यवस्था, प्रदर्शनकारी छात्रों/युवाओं पर दर्ज FIR वापस लेना और व्यापक शिक्षा सुधारों पर बातचीत शुरू करना। आंदोलन के दबाव के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

एक लंबी यात्रा की शुरुआत: अभिजीत दीपके शनिवारो को अपने आंदोलन खत्म करने के बाद सीजेपी के नेताओं ने एकमत होकर कहा कि प्रधान का इस्तीफा मंजिल नहीं, बल्कि एक लंबी यात्रा की शुरुआत है।

सीजेपी नेता दिपके ने कहा कि विरोध प्रदर्शन खत्म करने का मतलब आंदोलन का अंत नहीं है। उन्होंने लिखा, "यह तो बस शुरुआत है। कॉकरोच जनता पार्टी को अभी लंबा सफर तय करना है।"

दिपके ने कहा, "धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन आत्महत्या करने वाले बच्चों के परिवारों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए। उन्हें यह मिलना ही चाहिए। उन सभी परिवारों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए।"

क्या भविष्य में राजनीतिक दल बनेगी CJP? वैसे तो सौरव दास ने तात्कालिक रूप से चुनाव लड़ने की संभावनाओं को खारिज कर दिया है, लेकिन संगठन ने भविष्य में राजनीतिक विकल्प बनने के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं किए हैं।