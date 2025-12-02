अब चंडीगढ़ में होगा गैंगवॉर? इंद्रप्रीत पैरी की हत्या की क्या थी वजह, सामने आई पोस्ट

संक्षेप: सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में लिखा है कि आरज़ू बिश्नोई, हैरी बॉक्सर, शुभम लोनकर, हरमन संधू आज से नई जंग की शुरुआत कर चुके हैं। चंडीगढ़ सेक्टर-26 में इंद्रप्रीत पैरी की हत्या की जिम्मेदारी हम लेते हैं।

चंडीगढ़ में सोमवार शाम हुई गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई के बेहद करीबी इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की हत्या की गुत्थी उलझ गई है। हत्या के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आई जिसमें लारेंस गैंग के हैरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट में कहा गया है कि इंद्रप्रीत सिंह पैरी ग्रुप का गद्दार था। वह गोल्डी बराड़ या रोहित गोदारा के नाम का इस्तेमाल कर सभी क्लबों से पैसों की उगाही करवाता था। इसी वजह से इसे मारा गया है।

अमेरिका में जो हैरी बॉक्सर पर रोहित गोदरा ने हमला करवाया था और दुबई में सिप्पा के मर्डर में भी पैरी का हाथ था। यही वजह बता कर लॉरेंस गैंग ने इसे नई जंग की शुरुआत बताया है। हालांकि इस पोस्ट में कहीं भी लारेंस बिश्नोई का नाम नहीं है।

नई जंग की शुरुआत, क्लब मालिकों को भी चेतावनी सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में लिखा है कि आरज़ू बिश्नोई, हैरी बॉक्सर, शुभम लोनकर, हरमन संधू आज से नई जंग की शुरुआत कर चुके हैं। चंडीगढ़ सेक्टर-26 में इंद्रप्रीत पैरी की हत्या की जिम्मेदारी हम लेते हैं। यह हमारे ग्रुप का गद्दार था। गोल्डी या रोहित का फोन करवाकर यह सभी क्लबों से पैसों की उगाही करवाता था। इसी वजह से इसे मारा गया है। पहले हमारे हैरी भाई पर हमले की कोशिश की और बाद में सिप्पा भाई की हत्या करवाई।

पोस्ट में चण्डीगढ़ के क्लब मालिकों को भी चेतावनी देते हुए कहा गया है कि अगर वे इंद्रप्रीत पैरी या उसके समर्थकों को पैसे देंगे तो उनका भी यही हश्र होगा। जो भी इन्हें पैसा देता है, हम उससे कोई पूछताछ नहीं करेंगे। सिर्फ फोन लगाना है, हम सब तक पहुंच जाएंगे और मारेंगे। चाहे वह किसी भी जेल में क्यों न हो, हम वहां भी पहुंच जाएंगे।

गोल्डी बराड़ और लॉरेंस का टकराव तो वजह नहीं? हत्यारे जब पैरी पर गोलियां बरसा रहे थे तब एक शूटर वीडियो काल पर अमेरिका में बैठे एक गैंगस्टर को पूरा घटना दिखा रहा था। पिछले कुछ समय से गोल्डी बराड़ और लारेंस बिश्नोई के बीच टकराव की बातें सामने आ रही थी। ऐसे में चण्डीगढ़ पुलिस को शक है कि कहीं गोल्डी ने ही तो इंद्रप्रीत पैरी

की हत्या नहीं करवा दी? गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई और पैरी चण्डीगढ़ के डीएवी कॉलेज के दिनों से दोस्त थे। पैरी लारेंस और गोल्डी के लिए चण्डीगढ़, मोहाली और पंचकूला के नाइट क्लबों और बड़े कारोबारीयों से रंगदारी वसूलने का काम संभालता था।

पुलिस अब पैरी के मोबाइल फोन की जांच कर रही है ताकि पता लग सके कि आखिरी बार उसकी किस से बात हुई थी। चण्डीगढ़ के आईजी पुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि मर्डर गैंगवार से जुड़ा लग रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट की जांच की जा रही है और हमलावरों की पहचान और उनकी धरपकड़ के लिए कई टीमें लगी हैं।

12 आपराधिक मामले दर्ज, सवा महीने पहले हुई थी शादी इंद्रपीत पैरी चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में रहता था। वह पंजाब यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में भी बहुत एक्टिव रहता था। उस पर 12 आपराधिक मामले दर्ज थे। सभी केस अदालतों में अंडरट्रायल हैं और वह जमानत पर बाहर आया हुआ था। उसके पिता सतिंदर पाल पंजाब पुलिस के रिटायर इंस्पेक्टर थे और बड़ा भाई पंजाब पुलिस में एएसआई है। 19 अक्टूबर को इंद्रपीत पैरी की हिसार की रहने वाली लड़की से शादी हुई थी।

सोमवार शाम इंद्रप्रीत पैरी अपनी कार में सवार होकर सेक्टर 26 के जिम में जा रहा था। रास्ते में पंजाब नंबर की क्रेटा गाड़ी में 3-4 बदमाश आये और पैरी को ओवरटेक किया और उसके आगे अपनी क्रेटा गाड़ी अड़ा दी। इसके बाद बदमाशों ने उसे 5 गोलियां मारी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस वारदात के बाद चण्डीगढ़ में गैंगवार का डर बढ़ गया है। पूरे चण्डीगढ़ में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और पंजाब हरियाणा पुलिस से भी तालमेल किया जा रहा है।