तमिलनाडु में बंपर वोटिंग बदल देगी सारे चुनावी गणित? पुरानी पार्टियों को क्यों हो गई टेंशन
तमिलनाडु में इस बार आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। हालांकि बताया जा रहा है कि एसआईआर भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का एक कारण है। वहीं जानकारों का कहना है कि बंपर वोटिंग का फायदा विजय को मिलने वाला है।
तमिलनाडु के मतदाताओं ने गुरुवार को एक नया अध्याय रच दिया है। आजादी के बाद पहली बार है जब तमिलनाडु में इतनी बंपर वोटिंग हुई है। जनता ने पिछले 74 साल के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा के लिए हुए मतदान में 85 पर्सेंट वोटिंग दर्ज की गई है। तमिलनाडु के पोलिंग बूथ पर लंबी-लंबी कतारें लगी थीं। ऐसे में मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। हालांकि एसआईआर की वजह से इस बार मतदाताओँ की संख्या में कमी दर्ज की गई है। तमिलनाडु में मतदाताओं की संख्या 6.41 करोड़ से कम होकर 5.73 करोड़ हो गई है। यह भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का एक कारण माना जा रहा है।
क्या विजय को होगा फायदा
जानकारों का कहना है कि बंपर वोटिंग के बाद डीएमके और एआईएडीएमके दोनों की टेंशन बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में युवा और अल्पसंख्यक विजय को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में वोटिंग पर्सेंटेज बढ़ने का लाभ विजय को मिलने वाला है। वहीं सत्ताधारी डीएमके और एआईएडीएमके दोनों का नुकसान हो सकता है।
इस पूरे चुनाव में विजय स्टार की रैलियां धुआंधार रही हैं और उनकी सभाओं में खूब भीड़ इकट्ठी होती थी। ऐसे में माना जा रहा है कि तमिलनाडु की राजनीति में ब़ड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। अगर विजय की पार्टी सरकार बनाने की हालत में नहीं भी होती है तब भी सरकार में उसकी बड़ी भूमिका हो सकती है। तमिलनाडु में युवाओं का कहना है कि इस बार किसी नए और युवा को क्यों ना मौका दिया जाए। ऐसे में डीएमके और एआईएडीएमके दोनों के रास्ते कठिन नजर आ रहे हैं। डीएमके के सामने एंटी इनकंबेंसी का भी फैक्टर है। वहीं एआईएडीएमके में आंतरिक कलह और गठबंधन को लेकर कई बार हुए तनाव की वजह से लोगों का भरोसा कम हुआ है।
2011 में बंपर वोटिंग का फायदा AIADMK को मिला
इससे पहले, तमिलनाडु में 2011 के विधानसभा चुनावों में सर्वाधिक 78.29 फीसदी मतदान दर्ज किया गया था, जब अन्नाद्रमुक ने शानदार जीत हासिल की थी। तमिलनाडु विभानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) और विपक्षी दल ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (AIADMK) तथा तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के आसार जताए जा रहे हैं।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने कहा, "आजादी के बाद से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अब तक का सर्वाधिक मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के प्रत्येक मतदाता को सलाम करता है।" इस बीच, द्रमुक के सूत्रों ने कहा कि मतदाताओं की भागीदारी को "अभूतपूर्व या ऐतिहासिक" करार देने के लिए मतदान प्रतिशत 88 से 90 फीसदी के बीच होना चाहिए।
सूत्रों के अनुसार, तमिलनाडु में 2001 से लेकर अब तक हुए हर विधानसभा चुनाव में वोटों की संख्या में कम से कम 30 लाख की वृद्धि देखी गई है। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ और शाम छह बजे संपन्न हो गया तथा इस अवधि में 85.05 फीसदी यानी लगभग 4.87 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अधिकारियों के मुताबिक, राज्य के करूर जिले में सबसे ज्यादा 91.86 फीसदी मतदान दर्ज किया गया, जबकि कन्याकुमारी में सबसे कम 75.50 प्रतिशत वोट पड़े। तमिलनाडु में 2021 के विधानसभा चुनावों में 73.63 प्रतिशत मतदान हुआ था और लगभग 4.59 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाला था। वर्ष 2021 में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या लगभग 6.29 करोड़ थी। वर्ष 2026 के विधानसभा चुनावों में पिछले चुनावों की तुलना में लगभग 23 लाख अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।
मुख्यमंत्री एवं द्रमुख अध्यक्ष एमके स्टालिन ने कहा, "तमिलनाडु जीतेगा।" उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, राज्यों के अधिकार और सामाजिक न्याय जैसे संविधान के सर्वोच्च मूल्यों को बरकरार रखने वाला जनता का वोट तमिलनाडु की रक्षा के लिए एक ढाल है। अन्नाद्रमुक प्रमुख ईके पलानीस्वामी ने भरोसा जताया कि उनकी पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। वहीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नारायण तिरुपति ने ऐतिहासिक मतदान प्रतिशत का श्रेय एसआईआर की कवायद को दिया। उन्होंने 'पीटीआई वीडियो' से कहा, "निर्वाचन आयोग को सलाम। हमने बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी में देखा है और अब तमिलनाडु में भी। इसलिए, उन्हें पूरा श्रेय जाता है।"
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें