पहले लोकतंत्र को बहाल करना होगा; बांग्लादेश लौटने के लिए शेख हसीना ने रखी एक शर्त

संक्षेप: शेख हसीना ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी अपने देश को बेहतर बनाने के लिए लगा दी है और अब भी यह समर्पण कम नहीं हुआ है। मेरे बांग्लादेश लौटने के लिए, पहले बांग्लादेश को स्वतंत्र, निष्पक्ष और सहभागी चुनावों के जरिए से लोकतंत्र को बहाल करना होगा।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पिछले साल हिंसा के बाद भारत आ गई थीं, जिसके बाद से ही वह राजधनी दिल्ली में एक अज्ञात स्थान पर रह रही हैं। इस बीच, बांग्लादेश में अगले साल की शुरुआत में आम चुनावों का ऐलान किया गया है। हालांकि, हसीना की अवामी लीग पार्टी को बैन कर दिया गया है। इंडिया टुडे से बात करते हुए शेख हसीना ने कहा है कि अवामी लीग को छोड़कर किसी भी चुनाव को वैध नहीं माना जा सकता। उन्होंने एक तरह से शर्त रखी कि उनके बांग्लादेश लौटने के लिए पहले स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव करवाकर लोकतंत्र को बहाल करना होगा।

उन्होंने बांग्लादेश में अगले साल होने वाले चुनाव पर कहा कि ये इलेक्शन एक अनिर्वाचित सरकार द्वारा गढ़े गए एक असंवैधानिक चार्टर के तहत करवाए जा रहे हैं। इसी सरकार ने यह शर्त रखी है कि नौ बार निर्चावित होने वाली पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती है। इसी वजह से लाखों वोटर्स अपने वोट देने के अधिकार से वंचित हो गए हैं। शेख हसीना ने कहा कि फिर चाहे हम सरकार में हों या फिर विपक्ष में, हमारी पार्टी अवामी लीग की ताकत को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। बांग्लादेश की भलाई के लिए अवामी लीग से बैन हटना जरूरी है। बांग्लादेश के लोग स्थिरता चाहते हैं और बैन व बहिष्कार के चक्र का अंत चाहते हैं। जब हसीना से पूछा गया कि क्या वह बांग्लादेश वापस लौटना चाहती हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि बांग्लादेश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटूट है।

उन्होंने कहा, ''मैंने अपनी जिंदगी अपने देश को बेहतर बनाने के लिए लगा दी है और अब भी यह समर्पण कम नहीं हुआ है। मेरे बांग्लादेश लौटने के लिए, पहले बांग्लादेश को स्वतंत्र, निष्पक्ष और सहभागी चुनावों के जरिए से लोकतंत्र को बहाल करना होगा और अवामी लीग को सत्ता में लाना होगा। मैं व्यक्तिगत रूप से सत्ता की तलाश में नहीं हूं और न ही मेरा परिवार को है।''