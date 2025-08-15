Will any of the governors become the next Vice President of the country Many governors met Modi-Shah गवर्नर में से ही कोई बनेगा देश का अगला उपराष्ट्रपति? मोदी-शाह से मिले कई राज्यपाल और LG, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsWill any of the governors become the next Vice President of the country Many governors met Modi-Shah

गवर्नर में से ही कोई बनेगा देश का अगला उपराष्ट्रपति? मोदी-शाह से मिले कई राज्यपाल और LG

Vice President Election: सूत्रों के मुताबिक, यह बदलाव पहले मॉनसून सत्र और आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव जैसी वजहों से टल गया था। पिछले कुछ दिनों में कई राज्यपाल और उपराज्यपाल भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर चुके हैं।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।Fri, 15 Aug 2025 12:22 PM
share Share
Follow Us on
गवर्नर में से ही कोई बनेगा देश का अगला उपराष्ट्रपति? मोदी-शाह से मिले कई राज्यपाल और LG

कौन बनेगा उपराष्ट्रपति: जदगीप धनखड़ के इस्तीफे के कारण खाली पड़े उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव होने हैं। सत्तारूढ़ भाजपा के द्वारा फिलहाल किसी नाम का ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि हाल के दिनों में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने कई दौर की बैठक की है। हाल ही में एनडीए की एक बैठक के बाद अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ऊपर छोड़ दिया गया था। इस सबके बीच लंबे समय से अटके पड़े राज्यपालों और उपराज्यपालों के संभावित फेरबदल की योजना भी अब दोबारा गति पकड़ने लगी है।

सूत्रों के मुताबिक, यह बदलाव पहले मॉनसून सत्र और आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव जैसी वजहों से टल गया था। पिछले कुछ दिनों में कई राज्यपाल और उपराज्यपाल भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर चुके हैं। बुधवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। इससे एक दिन पहले, मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और पूर्व भाजपा सांसद शिव प्रताप शुक्ल ने 29 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिले।

इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में अंदरूनी सूत्रों के हवाले से कहा है कि जुलाई और अगस्त में करीब एक दर्जन ऐसी मुलाकातें हुई हैं। इनमें गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जैसी प्रमुख हस्तियां भी शामिल हैं। राजनीतिक हलकों में इन बैठकों को आगामी फेरबदल की तैयारी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि औपचारिक घोषणा अभी बाकी है।

हालांकि इन मुलाकातों के बाद इस बात की भी अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि गवर्नर में से ही किसी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि पिछली बार भी जब भाजपा ने जदगीप धनखड़ के नाम का ऐलान उपराष्ट्रपति पद के लिए किया था तो वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे।

Vice Presidential Election
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।