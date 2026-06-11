INDIA का एक और दल बिखरेगा? पार्टी में बचेंगे 2 सांसद, TMC से ज्यादा खराब हाल

ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस के बाद अब विपक्षी गठबंधन INDIA के एक और दल में टूट के आसार हैं। हालांकि, अब तक आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। इधर, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कल्याण बनर्जी ने नाराजगी जाहिर कर दी है।

INDIA गठबंधन के बड़े दलों में शामिल तृणमूल कांग्रेस बड़े संगठन संकट से घिरी हुई है। इसी बीच खबरें हैं कि विपक्षी गुट के एक और सहयोगी दल शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) के भी आधे से ज्यादा सांसद भी टूट सकते हैं। कहा जा रहा है कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के संपर्क में उद्धव सेना के सांसद हैं। हालांकि, पार्टी नेता संजय राउत ने टूट की अटकलों को खारिज किया है।

मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि उद्धव गुट के 7 लोकसभा सांसद उनका साथ छोड़ सकते हैं। खास बात है कि यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहा है, जब अटकलें लगाई जा रही थीं कि उद्धव और शिंदे सेना दोबारा एकजुट होकर एक पार्टी तले काम कर सकते हैं। हालांकि, इसे लेकर किसी नेता ने आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा था।

मंत्री पद का ऑफर न्यूज18 की रिपोर्ट शिंदे ने इनमें से एक सांसद को केंद्र सरकार में मंत्री पद और बाकी सांसदों को भी बड़े पदों का ऑफर दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हाल ही में दिल्ली दौरे पर थे, जहां उन्होंने सांसदों से मुलाकात की थी। साथ ही वह कई महीनों से उनके संपर्क में बने हुए हैं।

उद्धव सेना में हैं 9 सांसद उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले गुट में 9 सांसद हैं। इनमें अनिल देसाई, नागेश पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, संजय पाटिल, ओमराजे निम्बालकर, राजाभाऊ वाजे, भाऊसाहेब वाकचौर का नाम शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक, ठाकरे गुट के पूर्व सांसद विनायक राउत ने खुद यह आरोप लगाया है कि उनके सांसदों को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं।

संजय राउत ने किया इनकार इधर, बुधवार को राज्यसभा सांसद राउत ने कहा, 'इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है कि हमारे सांसद टूट रहे हैं। पार्टी एकजुट है।' उन्होंने कहा, 'हमारे पार्टी प्रमुख हमारे सभी लोकसभा सदस्यों के साथ संपर्क में हैं। जो लोग छोड़कर जाना चाहते थे, वो पहले ही ऐसा कर चुके हैं।' उन्होंने कहा, 'लोकसभा चुनावों में अभी 3 साल हैं और तत्काल कोई राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर के चुनाव नहीं होना हैं। ऐसे में इन बातों का कोई वजन नहीं है।'