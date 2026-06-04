गिरफ्तार होंगे अभिषेक बनर्जी? ED ने किया तलब, घर के बाहर से पुलिस सुरक्षा हटाई

बुधवार को ही कालीघाट पुलिस स्टेशन ने अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर मौजूद सुरक्षा हटा ली है। इसमें पुलिस कियोस्क, बैरिकेड्स, स्कैनर मशीनें और अन्य उपकरण शामिल हैं। इससे पहले उनके घर के बाहर लगी सुरक्षा रेल को हटा लिया गया था।

लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने के आसार हैं। खबर है कि अब ED यानी प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें तलब किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने ये कार्रवाई प्राइमरी टीचर भर्ती मामले में की है। खास बात है कि यह ऐक्शन ऐसे समय पर हुआ है, जब तृणमूल कांग्रेस के महासचिव सिग्नेचर कांड में घिरे हुए हैं और CID पूछताछ कर रही है। हाल ही में उन्होंने इसे लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है।

15 जून को बुलाया ईडी ने अभिषेक को को बुधवार को समन जारी कर प्राथमिक विद्यालय में भर्ती में अनियमितताओं के मामले में 15 जून को केंद्रीय एजेंसी के समक्ष पेश होने को कहा है। अधिकारियों ने पीटीआई भाषा को बताया कि ED की एक टीम शाम को दक्षिण कोलकाता में अभिषेक के कालीघाट रोड स्थित आवास पर गई और उनके एक कर्मचारी को समन सौंप दिया गया, क्योंकि तृणमूल महासचिव मौजूद नहीं थे।

उन्होंने बताया कि डायमंड हार्बर के सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को साल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स कार्यालय में एजेंसी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है। ईडी 2022 से प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही है। एजेंसी ने इस मामले के संबंध में तृणमूल नेताओं से जुड़ी संपत्तियों पर कई छापे मारे हैं और राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी सहित कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया है।

घर की सुरक्षा हटाई खास बात है कि बुधवार को ही कालीघाट पुलिस स्टेशन ने अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर मौजूद सुरक्षा हटा ली है। इसमें पुलिस कियोस्क, बैरिकेड्स, स्कैनर मशीनें और अन्य उपकरण शामिल हैं। इससे पहले उनके घर के बाहर लगी सुरक्षा रेल को हटा लिया गया था।

करोड़ों की संपत्ति कर चुके जब्त पिछले एक साल में ईडी ने कई अधिकारियों से पूछताछ की और करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त की। जांचकर्ताओं को फर्जी नियुक्तियों, योग्यता सूची में हेरफेर और राज्य द्वारा संचालित स्कूलों में अवैध शिक्षक पदस्थापन करने वाले बिचौलियों से जुड़ी एक व्यापक साजिश का संदेह है। अपराध से प्राप्त धन के स्रोत का आकलन कर रही ईडी के अलावा CBI मामले के अन्य पहलुओं की जांच कर रहा है। सबूत एकत्रित होने के साथ-साथ दोनों एजेंसियां ​ तरीके से आरोपपत्र दाखिल कर रही हैं।