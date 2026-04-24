राघव चड्ढा के इस्तीफा देने से AAP को कितना नुकसान, सात सांसदों में कितने जमीनी नेता
राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। बड़ी रणनीतिक चालाकी के साथ, अपने साथ छह अन्य सांसदों को लेकर वह भाजपा में चले गए। पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम चल रहे थे, उससे इसकी आशंका तो थी। लेकिन शुक्रवार को इस पर मुहर लग गई।
राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। बड़ी रणनीतिक चालाकी के साथ, अपने साथ छह अन्य सांसदों को लेकर वह भाजपा में चले गए। पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम चल रहे थे, उससे इसकी आशंका तो थी। लेकिन शुक्रवार को इस पर मुहर लग गई। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या राघव चड्डा और छह अन्य सांसदों के पार्टी छोड़ने से आप को नुकसान होगा? क्या इनमें से कोई भी जमीनी नेता था? आइए इन सवालों का जवाब विस्तार में जानते हैं...
सबसे पहले राघव चड्ढा की बात
चूंकि इस बागी गुट के अगुवा, राघव चड्ढा हैं तो बात उन्हीं से शुरू करते हैं। राघव चड्ढा, युवाओं में कुछ मशहूर रहे हैं। पिछले कुछ वक्त में उन्होंने राज्यसभा में बतौर उपनेता, यूथ सेंट्रिक बातें उठाईं। इनमें डेटा रोल ओवर समेत कुछ मुद्दे चर्चा का विषय भी बने। लेकिन उनकी जमीनी पकड़ कितनी मजबूत है, यह सवाल हमेशा रहेगा। अपनी बातों और लुक्स से उन्होंने थोड़ी मशहूरी हासिल जरूर कर ली है, लेकिन अगर वो चुनाव लड़ें तो इस लोकप्रियता को वोटों में कन्वर्ट कर पाएंगे, यह कहना बहुत मुश्किल है। वैसे भी पिछले काफी अरसे से वह पार्टी लाइन से अलग चल रहे थे। आप ने भी उनके ऊपर भाजपा की जुबान बोलने का आरोप लगाते हुए उन्हें राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाया था। इसके बाद ही तय हो गया था कि राघव चड्डा अपना रास्ता अलग करेंगे, बस समय का इंतजार हो रहा था। वह समय शुक्रवार को आ ही गया।
साथ गए अन्य सांसदों का क्या हाल
राघव चड्ढा के साथ आम आदमी पार्टी छोड़कर गए अन्य नेताओं की बात करें तो इसमें कोई करिश्माई छवि वाला नेता नहीं है। इनमें, संगठन के राष्ट्रीय महासचिव रहे संदीप पाठक, हाल ही में राज्यसभा के उपनेता बनाए गए अशोक मित्तल, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत सिंह साहनी के नाम शामिल हैं। इनमें भी स्वाति मालीवाल या हरभजन सिंह बड़े नाम जरूर हैं, लेकिन जमीनी नेता कतई नहीं। इसमें भी हरभजन सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड, आप के लिए बहुत फायदे वाला नहीं ही रहा। स्वाति मालीवाल की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। अरविंद केजरीवाल के घर में हुए विवाद के बाद से ही वह पार्टी लाइन से पूरी तरह से अगल बयान दे रही थीं। हालांकि पार्टी ने उन्हें निष्कासित नहीं किया था, लेकिन उनका होना न होना बराबर ही था।
आप को कितना झटका
आम आदमी पार्टी के लिए कुछ स्तरों पर झटका तो लगा है। मसलन संदीप पाठक और अशोक मित्तल का जाना। इनमें संदीप, केजरीवाल के करीबी थे और पार्टी के थिंक टैंक कहे जाते थे। इसके अलावा अशोक मित्तल को पार्टी ने हाल ही में, राज्यसभा का उपनेता बनाया था। उन्हें राघव चड्ढा वाला ओहदा दिया गया था। ऐसे में इन दोनों का जाना तो अरविंद केजरीवाल के लिए निजी झटका है। पार्टी के स्तर पर बात करें तो उसके सांसदों की संख्या राज्यसभा में अब सिर्फ तीन रह गई है। इनमें दिल्ली से संजय सिंह और एनडी गुप्ता और पंजाब से बलबीर सिंह सीलेवाल। इससे आम आदमी पार्टी का वजूद राज्यसभा में संकट में आ गया है। इस तरह की टूट से पार्टी का विपक्ष में भी अस्तित्व संकट में आ गया है। क्योंकि संख्याबल में कमी के बाद अरविंद केजरीवाल अपनी बातों को उस ढंग से मनवा नहीं पाएगी।
आज क्या हुआ
दिल्ली में सत्ता गंवाने के बमुश्किल एक साल बाद शुक्रवार को राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सदस्यों ने पार्टी छोड़ दी। चड्ढा ने पाठक और मित्तल के साथ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्यों में से दो-तिहाई ने पार्टी छोड़ दी है और वे एक गुट के रूप में भाजपा में शामिल होंगे।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।