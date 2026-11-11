पत्नी का ऐसा हाल कर दिया, मारा फिर बगैर कपड़ों की लाश खेत में डाली; घिनौनी साजिश
पंजाब के होशियारपुर में एक प्रवासी मजदूर पर अपनी पत्नी की हत्या करने और शव को बिना कपड़ों के गन्ने के खेत में फेंकने का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने हत्या को बलात्कार का मामला दिखाने की कोशिश की थी।
पंजाब के होशियारपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां के मुकेरियां में एक प्रवासी मजदूर पर अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आरोप है कि उसने उसके शव को बिना कपड़ों के गन्ने के खेत में फेंक दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने जानबूझकर हत्या को यौन उत्पीड़न या बलात्कार का मामला दिखाने की कोशिश की थी, ताकि असली वजह छिपी रहे।
पुलिस के अनुसार, मृतक महिला की पहचान रुबीना खातून के रूप में हुई है। उसका पति जहादुर इस्लाम पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के रहने वाला है। दोनों पति-पत्नी मुकेरियां के मदीनपुर गांव में किराए पर रहते थे और वहीं सीवर तथा नाली सफाई का काम करते थे। पुलिस ने बताया कि यह जोड़ा काफी समय से इस इलाके में मजदूरी कर रहा था।
शक के आधार पर मर्डर
पुलिस के मुताबिक, जहादुर इस्लाम को शक था कि उसकी पत्नी रुबीना का किसी और आदमी से संबंध है। इसी शक की वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। हत्या से पहले भी कई दिनों तक उनके बीच तकरार चल रही थी। पुलिस का कहना है कि इस्लाम अपनी पत्नी की ईमानदारी पर बार-बार सवाल उठाता था और इसी वजह से घर में तनाव का माहौल बना रहता था।
पुलिस के अनुसार, घटना कुछ दिन पहले की है। काम खत्म करने के बाद इस्लाम कथित तौर पर रुबीना को गांव के पास एक तालाब के किनारे ले गया। वहां से वह उसे आसपास के गन्ने के खेत में ले गया। जांच के अनुसार, उसने गमछे से रुबीना का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद उसने अपने साले सोहेल अली से संपर्क किया। सोहेल अली बिहार के कटिहार जिले का रहने वाला है।
साले को क्या बताया?
इस्लाम ने साले को बताया कि रुबीना कहीं गायब हो गई है। कॉल आने के बाद रुबीना का भाई मदीनपुर गांव पहुंचा और उसे ढूंढना शुरू किया। जब वह कहीं नहीं मिली और इस्लाम के बयान में कई बातें मेल नहीं खा रही थीं, तो भाई ने उससे सवाल-जवाब करना शुरू कर दिया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान जहादुर इस्लाम ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या की बात कबूल कर ली।
पुलिसिया पूछताछ में आरोपी ने बताया कि हत्या के बाद आरोपी ने रुबीना के कपड़े उतार दिए और उसका शव गन्ने के खेत में छोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि ऐसा जानबूझकर किया था, ताकि लोग सोचें कि यह यौन उत्पीड़न का मामला है और असली हत्या का मकसद छिप जाए। बाद में महिला का शव खेत से बरामद कर लिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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