पत्नी अपने पति को ढूंढ रही... उदयनिधि स्टालिन ने कहा कुछ ऐसा कि भड़क गई विजय की TVK; जानें क्यों

तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने मंगलवार को मुख्यमंत्री जोसेफ विजय पर सीधा व्यक्तिगत हमला बोलते हुए कहा कि एक पत्नी चेंगलपट्टू अदालत में अपने पति को ढूंढ रही है। बिना नाम लिए दिए गए इस कटाक्ष ने पूरे राज्य की राजनीति को हिला दिया है।

तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने मंगलवार को मुख्यमंत्री जोसेफ विजय पर निशाना साधते हुए तीखा व्यक्तिगत कटाक्ष किया। उदयनिधि ने बिना नाम लिए कहा कि एक पत्नी चेंगलपट्टू अदालत में अपने पति को ढूंढ रही है। उनकी यह टिप्पणी अभिनेता से राजनेता बने विजय की पत्नी संगीता सोरनलिंगम द्वारा दायर तलाक याचिका से सीधे जुड़ी मानी जा रही है। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि पूरे तमिलनाडु राज्य को चेंगलपट्टू कोर्ट वाली कहानी पता है। इसलिए मुख्यमंत्री को अपना अभिनय वाला चेहरा त्याग देना चाहिए और कम से कम अब से सच्चे 'तमिलनाडु के मुख्यमंत्री' की तरह व्यवहार करना चाहिए।

बता दें कि यह व्यक्तिगत हमला तब हुआ जब मुख्यमंत्री विजय ने तमिलनाडु विधानसभा के विशेष सत्र में अपने अभिनय करियर का जिक्र करते हुए सदन को संबोधित किया। उदयनिधि ने इसे 'फिल्मी स्टाइल' करार दिया और कहा कि विजय अभी भी अपनी पुरानी छवि से बाहर नहीं निकल पाए हैं।

तलाक का मामला कोर्ट में लंबित यहां आपको बता दें कि विजय की पत्नी संगीता सोरनलिंगम ने दिसंबर 2025 में चेंगलपट्टू परिवार कल्याण न्यायालय में तलाक की याचिका दायर की थी। दोनों के दो संतानें हैं- एक बेटा और एक बेटी। दिलचस्प बात यह है कि विजय के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह में पत्नी और दोनों बच्चे शामिल नहीं हुए थे, जिससे राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा हुई थी। फिलहाल तलाक का मामला अभी भी अदालत में लंबित है।

टीवीके का पलटवार वहीं, उदयनिधि स्टालिन के बयान पर टीवीके ने तुरंत पलटवार किया। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक आधिकारिक पोस्ट में लिखा कि जब हमारे विजयी नेता डीएमके पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, तो वे जवाब देने की बजाय व्यक्तिगत हमलों का सहारा लेते हैं। सोने की तुलना टिन से करना बेहद घटिया हरकत है। टीवीके ने आगे कहा कि विपक्ष दयनीय स्थिति में पहुंच चुका है। उन्हें सिर्फ सत्ता से चिपके रहना आता है। जब उनसे जवाब मांगा जाता है तो वे घबरा जाते हैं और सही ढंग से जवाब नहीं दे पाते।

विजय का विधानसभा में क्या कहा? इससे पहले विजय ने सदन में कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं सीधे फिल्म की शूटिंग से मुख्यमंत्री बन गया। उन्हीं की भाषा में कहूं तो यह सिर्फ एक 'रील' है। विजय ने आगे अपने राजनीतिक सफर पर विस्तार से बात करते हुए कहा कि ज्यादातर लोग पहले राजनीतिक दल बनाते हैं, फिर जनता के पास जाते हैं। लेकिन हमने उल्टा रास्ता अपनाया। हम पहले जनता के बीच गए, उनकी समस्याएं सुनीं और उसके बाद ही अपना दल बनाया। जो लोग इसे नहीं समझ पाते, वे हमें महज ‘अभिनेताओं की पार्टी’ कहकर खारिज कर देते हैं। इस दौरान विजय ने यह भी याद दिलाया कि टीवीके ने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में किसी भी गठबंधन के बिना अकेले चुनाव लड़ा और अच्छे नतीजे हासिल किए। इस दौरान उन्होंने डीएमके सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए थे।