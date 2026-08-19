पति को मारा, फिर मासूम बेटे का गला घोंटा; पत्नी ने प्रेमी संग रातभर कैसे खेला खूनी खेल?

बेंगलुरु में 36 वर्षीय व्यक्ति और उसके 4 साल के बेटे की हत्या के मामले में पत्नी और उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। CCTV बंद कर वारदात को अंजाम दिया गया। जांच में संपत्ति, खराब संबंधों से जुड़े पहलुओं की भी पड़ताल हो रही है।

रात 11 बजे प्रेमी घर में आया, बाथरूम में हुआ हमला; फिर 4 साल के बेटे के साथ क्या हुआ?

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के चिक्काबनावारा इलाके में 36 वर्षीय व्यक्ति और उसके चार साल के बेटे की घर में मौत के मामले की पुलिस डबल मर्डर के तौर पर जांच कर रही है। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान 26 वर्षीय ए हरिणी और फैक्ट्री में काम करने वाले विनय कुमार के रूप में हुई है। दोनों करीब दो साल पहले सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए थे। पूछताछ के लिए दोनों को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है।

पुलिस को फोन करने के बाद महिला पर हुआ शक पुलिस के मुताबिक, हरिणी ने सोमवार सुबह करीब 7 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर बताया कि उसका पति अभिनंदन और बेटा यदुवीर गुड्डेबासवेश्वर इलाके स्थित घर में बेहोश पड़े हैं।

पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कई बातें संदिग्ध लगीं। घर के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे रविवार रात करीब 10 बजे बंद कर दिए गए थे। साथ ही, घर में जबरन घुसने के कोई निशान नहीं मिले।

जांच के दौरान पुलिस को हरिणी के फोन से कॉल लॉग और मैसेज डिलीट मिले। पूछताछ में उसके जवाब भी विरोधाभासी थे। पुलिस का कहना है कि बाद में उसने कथित तौर पर अपराध में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली।

रात 11 बजे प्रेमी को घर में बुलाने का आरोप पुलिस के अनुसार, हरिणी ने कथित तौर पर रात करीब 11 बजे विनय को घर के अंदर आने दिया। वह उसके इशारे का इंतजार कर रहा था और घर में दाखिल होने से पहले उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था।

बताया गया कि हमले की शुरुआत उस समय हुई जब अभिनंदन बाथरूम में था। पुलिस के मुताबिक, दोनों ने उस पर हमला किया और उसका सिर बार-बार दीवार से पटका। इसके बाद विनय ने कथित तौर पर उसका गला दबा दिया।

शोर सुनकर चार साल का यदुवीर जाग गया और बाथरूम की तरफ आ गया। उसने अपने पिता पर हमला होते देखा और चीखने लगा। हरिणी ने कथित तौर पर बच्चे को बेडरूम में ले जाकर धमकाया और वापस सोने के लिए कहा। इसके बाद विनय कथित तौर पर अभिनंदन के शव को बेडरूम में ले गया और दोनों ने उसे बिस्तर पर रख दिया।

बच्चे ने हमला देखा तो उसे भी मारने का फैसला? पुलिस के मुताबिक, इसके बाद दोनों ने यदुवीर को भी मारने का फैसला किया, क्योंकि उसने हमले को देख लिया था। हालांकि, बच्चे की मौत को लेकर हरिणी और विनय के बयान अलग-अलग हैं। पुलिस के अनुसार, हरिणी ने दावा किया कि विनय ने बच्चे का मुंह दबाकर उसकी हत्या की, जबकि विनय ने हरिणी पर बच्चे की हत्या का आरोप लगाया है।

संपत्ति भी हो सकती है हत्या की वजह उत्तर-पश्चिमी डिवीजन के डीसीपी नागेश डीएल ने बताया कि आरोपियों की शुरुआती योजना सिर्फ अभिनंदन को खत्म करने की थी। लेकिन बच्चे के हमले का गवाह बनने के बाद मामला और गंभीर हो गया।

पुलिस को हत्या के पीछे निजी और आर्थिक, दोनों तरह की वजह होने का शक है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हरिणी और विनय को लगता था कि अभिनंदन की मौत के बाद हरिणी उसकी संपत्ति की मालिक बन जाएगी। इसमें परिवार का घर और कुनिगल में तीन एकड़ जमीन भी शामिल है।

शादीशुदा जिंदगी में चल रहा था विवाद पुलिस को परिवार के सदस्यों से हरिणी और अभिनंदन के बीच तनावपूर्ण वैवाहिक संबंधों के बारे में जानकारी मिली है। एक रिश्तेदार ने पुलिस को बताया कि लगातार विवादों के बाद हरिणी जनवरी में घर छोड़कर चली गई थी। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के हस्तक्षेप के बाद वह वापस लौटी थी।

एक अन्य रिश्तेदार के मुताबिक, करीब चार महीने पहले भी हरिणी घर छोड़कर चली गई थी। तब उसने एक नोट छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि वह नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। बाद में रिश्तेदारों ने उसे समझाया और अभिनंदन के साथ वैवाहिक जीवन जारी रखने के लिए वापस ले आए।

बाथरूम से खून साफ करने वाला कपड़ा बरामद पुलिस ने बाथरूम से एक ऐसा कपड़ा भी बरामद किया है, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर खून साफ करने के लिए किया गया था। पुलिस के मुताबिक, अभिनंदन के सिर पर चोट लगने से काफी खून निकला था। आरोप है कि हरिणी और विनय ने बाथरूम और उसके सिर को साफ किया। इसके बाद कपड़े को धोकर घर के पीछे सुखाने के लिए छोड़ दिया गया।