Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पति को मारा, फिर मासूम बेटे का गला घोंटा; पत्नी ने प्रेमी संग रातभर कैसे खेला खूनी खेल?

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, बेंगलुरु
Follow us on Google News
share

बेंगलुरु में 36 वर्षीय व्यक्ति और उसके 4 साल के बेटे की हत्या के मामले में पत्नी और उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। CCTV बंद कर वारदात को अंजाम दिया गया। जांच में संपत्ति, खराब संबंधों से जुड़े पहलुओं की भी पड़ताल हो रही है।

रात 11 बजे प्रेमी घर में आया, बाथरूम में हुआ हमला; फिर 4 साल के बेटे के साथ क्या हुआ?
रात 11 बजे प्रेमी घर में आया, बाथरूम में हुआ हमला; फिर 4 साल के बेटे के साथ क्या हुआ?

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के चिक्काबनावारा इलाके में 36 वर्षीय व्यक्ति और उसके चार साल के बेटे की घर में मौत के मामले की पुलिस डबल मर्डर के तौर पर जांच कर रही है। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान 26 वर्षीय ए हरिणी और फैक्ट्री में काम करने वाले विनय कुमार के रूप में हुई है। दोनों करीब दो साल पहले सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए थे। पूछताछ के लिए दोनों को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है।

पुलिस को फोन करने के बाद महिला पर हुआ शक

पुलिस के मुताबिक, हरिणी ने सोमवार सुबह करीब 7 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर बताया कि उसका पति अभिनंदन और बेटा यदुवीर गुड्डेबासवेश्वर इलाके स्थित घर में बेहोश पड़े हैं।

पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कई बातें संदिग्ध लगीं। घर के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे रविवार रात करीब 10 बजे बंद कर दिए गए थे। साथ ही, घर में जबरन घुसने के कोई निशान नहीं मिले।

जांच के दौरान पुलिस को हरिणी के फोन से कॉल लॉग और मैसेज डिलीट मिले। पूछताछ में उसके जवाब भी विरोधाभासी थे। पुलिस का कहना है कि बाद में उसने कथित तौर पर अपराध में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली।

ये भी पढ़ें:बेटी ने प्रेमी संग मिलकर सौतेली मां को मार डाला, सिर काटकर नहर किनारे फेंका

रात 11 बजे प्रेमी को घर में बुलाने का आरोप

पुलिस के अनुसार, हरिणी ने कथित तौर पर रात करीब 11 बजे विनय को घर के अंदर आने दिया। वह उसके इशारे का इंतजार कर रहा था और घर में दाखिल होने से पहले उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था।

बताया गया कि हमले की शुरुआत उस समय हुई जब अभिनंदन बाथरूम में था। पुलिस के मुताबिक, दोनों ने उस पर हमला किया और उसका सिर बार-बार दीवार से पटका। इसके बाद विनय ने कथित तौर पर उसका गला दबा दिया।

शोर सुनकर चार साल का यदुवीर जाग गया और बाथरूम की तरफ आ गया। उसने अपने पिता पर हमला होते देखा और चीखने लगा। हरिणी ने कथित तौर पर बच्चे को बेडरूम में ले जाकर धमकाया और वापस सोने के लिए कहा। इसके बाद विनय कथित तौर पर अभिनंदन के शव को बेडरूम में ले गया और दोनों ने उसे बिस्तर पर रख दिया।

ये भी पढ़ें:प्रेमिका ने कत्ल कर ट्रक में जला डाली प्रेमी की लाश, एक महीने बाद खुला राज

बच्चे ने हमला देखा तो उसे भी मारने का फैसला?

पुलिस के मुताबिक, इसके बाद दोनों ने यदुवीर को भी मारने का फैसला किया, क्योंकि उसने हमले को देख लिया था। हालांकि, बच्चे की मौत को लेकर हरिणी और विनय के बयान अलग-अलग हैं। पुलिस के अनुसार, हरिणी ने दावा किया कि विनय ने बच्चे का मुंह दबाकर उसकी हत्या की, जबकि विनय ने हरिणी पर बच्चे की हत्या का आरोप लगाया है।

संपत्ति भी हो सकती है हत्या की वजह

उत्तर-पश्चिमी डिवीजन के डीसीपी नागेश डीएल ने बताया कि आरोपियों की शुरुआती योजना सिर्फ अभिनंदन को खत्म करने की थी। लेकिन बच्चे के हमले का गवाह बनने के बाद मामला और गंभीर हो गया।

पुलिस को हत्या के पीछे निजी और आर्थिक, दोनों तरह की वजह होने का शक है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हरिणी और विनय को लगता था कि अभिनंदन की मौत के बाद हरिणी उसकी संपत्ति की मालिक बन जाएगी। इसमें परिवार का घर और कुनिगल में तीन एकड़ जमीन भी शामिल है।

शादीशुदा जिंदगी में चल रहा था विवाद

पुलिस को परिवार के सदस्यों से हरिणी और अभिनंदन के बीच तनावपूर्ण वैवाहिक संबंधों के बारे में जानकारी मिली है। एक रिश्तेदार ने पुलिस को बताया कि लगातार विवादों के बाद हरिणी जनवरी में घर छोड़कर चली गई थी। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के हस्तक्षेप के बाद वह वापस लौटी थी।

एक अन्य रिश्तेदार के मुताबिक, करीब चार महीने पहले भी हरिणी घर छोड़कर चली गई थी। तब उसने एक नोट छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि वह नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। बाद में रिश्तेदारों ने उसे समझाया और अभिनंदन के साथ वैवाहिक जीवन जारी रखने के लिए वापस ले आए।

ये भी पढ़ें:लव अफेयर के शक में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, ईंट से कुचल दिया चेहरा

बाथरूम से खून साफ करने वाला कपड़ा बरामद

पुलिस ने बाथरूम से एक ऐसा कपड़ा भी बरामद किया है, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर खून साफ करने के लिए किया गया था। पुलिस के मुताबिक, अभिनंदन के सिर पर चोट लगने से काफी खून निकला था। आरोप है कि हरिणी और विनय ने बाथरूम और उसके सिर को साफ किया। इसके बाद कपड़े को धोकर घर के पीछे सुखाने के लिए छोड़ दिया गया।

वारदात के बाद घर पहुंचकर फोन चालू किया

पुलिस के अनुसार, वारदात को अंजाम देते समय विनय ने अपना मोबाइल फोन बंद रखा था। घर से निकलने के बाद वह कनकपुरा के पास हरदनहल्ली स्थित अपने घर पहुंचा और तभी फोन दोबारा चालू किया। पुलिस ने उसे मंगलवार तड़के उसके घर से गिरफ्तार किया।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

और पढ़ें
Crime News Murder Case Karnataka News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।