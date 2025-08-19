Wife earns five times more than husband who will pay alimony after divorce 75 लाख पत्नी का इनकम, पति करता है सरकारी नौकरी; तलाक के बाद कौन देगा गुजारा भत्ता?, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsWife earns five times more than husband who will pay alimony after divorce

75 लाख पत्नी का इनकम, पति करता है सरकारी नौकरी; तलाक के बाद कौन देगा गुजारा भत्ता?

पति एक सरकारी कर्मचारी है, जबकि पत्नी एक मल्टीनेशनल कंपनी में मोटा वेतन कमाती है। दोनों के बीच तलाक होने वाला है। ऐसे में सवाल उठता है कि गुजारा भत्ता कौन देगा?

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 19 Aug 2025 12:14 PM
share Share
Follow Us on
75 लाख पत्नी का इनकम, पति करता है सरकारी नौकरी; तलाक के बाद कौन देगा गुजारा भत्ता?

सोशल मीडिया ने लोगों के आपस में मिलने, सोचने-समझने और बातचीत करने के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है। लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव भी दिख रहे हैं। हाल के वर्षों में सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग से वैवाहिक रिश्तों में तनाव, अविश्वास और बेवफाई जैसी समस्याएं बढ़ी हैं, जिससे तलाक की दर में काफी इजाफा हुआ है। भारत में आमतौर पर तलाक के बाद पति अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देता है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में ज्यादातर महिलाएं पति की कमाई पर निर्भर होती हैं, और पति की संपत्ति तथा आय का बड़ा हिस्सा पत्नी को मिलता है।

चर्चा में अनोखा मामला

सोशल मीडिया पर तलाक से जुड़ा एक अनोखा मामला चर्चा में है। इसमें पति एक सरकारी कर्मचारी है, जबकि पत्नी एक मल्टीनेशनल कंपनी में मोटा वेतन कमाती है। दोनों के बीच तलाक होने वाला है। पत्नी ने पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है, लेकिन उसे डर है कि कहीं उसे अपने पति को मोटा गुजारा भत्ता न देना पड़े। रेडिट पर इस मामले को लेकर खूब चर्चा हो रही है। जानकारी के मुताबिक, यह मामला एक 34 वर्षीय आईटी प्रोफेशनल महिला और उसके पति का है।

महिला ने रेडिट पर पूछा कि क्या मुझे अपने पति को गुजारा भत्ता देना होगा? उन्होंने बताया कि वह तलाक की योजना बना रही हैं, लेकिन उन्हें चिंता है कि क्या उन्हें पति को आर्थिक सहायता देनी पड़ेगी। महिला की सालाना कमाई करीब 75 लाख रुपये है, जबकि उसेके 35 वर्षीय पति लगभग 14 लाख रुपये सालाना कमाते हैं। महिला का आरोप है कि पांच साल की शादी में पति ने उनके साथ आर्थिक और भावनात्मक रूप से बुरा व्यवहार किया। अब पति उनसे पैसे मांग रहे हैं।

महिला ने की थी लव मैरिज

महिला ने लिखा कि उनकी लव मैरिज हुई थी, लेकिन अब हालात बहुत खराब हो गए हैं। उन्हें नहीं लगता कि पति बिना पैसे मांगे आपसी सहमति से तलाक के लिए राजी होंगे। इसलिए उन्हें मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक का केस लड़ना पड़ सकता है। उनके पास पति के गाली-गलौज की कॉल रिकॉर्डिंग्स और बैंक रिकॉर्ड जैसे सबूत भी हैं। महिला ने बताया कि वह पति के साथ सरकारी क्वार्टर में रहती थी, लेकिन अब वहां से निकल चुकी हैं। उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता है। उसने लिखा कि मैं तलाक चाहती हूं, लेकिन मुझे अपनी जान का डर है। साथ ही, उसने पूछा कि क्या वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी दूसरे राज्य में तलाक का केस दायर कर सकती हैं।

रेडिट पर मिलीं अलग-अलग प्रतिक्रियाएं

पोस्ट के बाद रेडिट पर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ ने कानूनी और आर्थिक सलाह दी। एक यूजर ने लिखा कि अगर आपकी कमाई से पति की जीवनशैली चल रही थी, तो वह गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। लेकिन, उनकी स्थायी सरकारी नौकरी और रहने की सुविधा को देखते हुए गुजारा भत्ता कम हो सकता है या माफ भी हो सकता है, अगर आपने उनकी जीवनशैली के लिए सीधे पैसे नहीं दिए।

पत्नी पति से पांच गुना ज्यादा कमाती है

एक अन्य यूजर ने लिखा कि पत्नी का पति से पांच गुना ज्यादा कमाना असामान्य है। ऐसे मामलों में गुजारा भत्ता देना पड़ सकता है। कोर्ट आमतौर पर आय का 20-33 फीसदी हिस्सा गुजारा भत्ते के रूप में तय करती है। संपत्ति, कार, शेयर और सोने जैसी चीजों को भी गणना में शामिल किया जा सकता है। इसलिए अपनी संपत्ति पहले से सुरक्षित कर लें।

वहीं, कुछ लोगों ने महिला का समर्थन भी किया है। एक यूजर ने लिखा कि पति सरकारी कर्मचारी हैं, तो शायद रिश्वत से भी अच्छा-खासा पैसा कमा रहे होंगे। यह मामला पैसे से ज्यादा नियंत्रण का लगता है। यह दुखद है कि कुछ लोग सिर्फ पति होने के नाते उनके साथ हैं। मजबूत रहें, यह किसी के साथ भी हो सकता है।

चर्चा का केंद्र बना मामला

यह मामला अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। कुछ लोग मानते हैं कि पति को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, क्योंकि पत्नी की कमाई ज्यादा है। वहीं, कुछ लोग महिला के साथ हैं और कहते हैं कि पति की सरकारी नौकरी और सुविधाओं को देखते हुए उन्हें गुजारा भत्ता देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।