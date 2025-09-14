पुतला फूंकने से लेकर सिंदूर प्रदर्शन तक, भारत-पाकिस्तान मैच से पहले फूटा राजनीतिक गुस्सा

शिवसेना ने शिवसेना (यूबीटी) की ओर से भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच का विरोध करने को लेकर निशाना साधा। इसने दावा किया कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब दोनों देशों ने तनावपूर्ण संबंधों के बीच क्रिकेट मैच खेला था।

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच को लेकर हंगामा मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां इसे पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और सीमा पर शहीद हुए जवानों का अपमान बता रही हैं। 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हमला किया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना राष्ट्रीय भावना का अपमान है, क्योंकि भारतीय सैनिक सीमा पर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। ठाकरे ने पूरे महाराष्ट्र में सिंदूर प्रदर्शन की घोषणा की। उद्धव ने कहा कि एशिया कप में दोनों देशों के बीच रविवार को होने वाले मैच का बहिष्कार करके दुनिया को आतंकवाद पर भारत के रुख से अवगत कराने का अवसर है।

दूसरी ओर, शिवसेना ने शिवसेना (यूबीटी) की ओर से भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच का विरोध करने को लेकर निशाना साधा। इसने दावा किया कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब दोनों देशों ने तनावपूर्ण संबंधों के बीच क्रिकेट मैच खेला था। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद नरेश म्हस्के ने कहा, ‘यूबीटी को मैच का विरोध करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस के जमाने में भी भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले जाते थे, भले ही रिश्ते तनावपूर्ण रहे हों।’ उन्होंने कहा कि ठाकरे ने सत्ता के लिए हिंदुत्व को त्याग दिया है और पाकिस्तान की प्रशंसा करते हैं। इसलिए वह अचानक ऐसे मैचों का विरोध नहीं कर सकते।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया विरोध एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के बीच होने वाले क्रिकेट मुकाबले से पहले हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि विवाद होने के बावजूद दुश्मन के साथ क्रिकेट मैच खेला जाना केंद्र के दोहरे मापदंड को स्पष्ट करता है। नेगी ने कहा, ‘यह अजीब बात है कि ऐसे समय में जब भारतीय सेना के जवान देश के लिए बलिदान दे रहे हैं। सीमा के उस पार से गोलीबारी में भारतीय नागरिक मारे जा रहे हैं तब भी हम दुश्मन के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं।’ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दोहरा रवैया अपनाए हुए है, जहां एक तरफ वह ऑपरेशन सिंदूर की बात करती है और दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेल रहा है। आज क्रिकेट में खेल कम और पैसा ज्यादा है और पैसा कमाने के लिए लगभग हर रोज क्रिकेट मैच आयोजित किए जा रहे हैं।