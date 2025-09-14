Widespread criticism erupts over India cricket match with Pakistan opposition parties पुतला फूंकने से लेकर सिंदूर प्रदर्शन तक, भारत-पाकिस्तान मैच से पहले फूटा राजनीतिक गुस्सा, India News in Hindi - Hindustan
India News

पुतला फूंकने से लेकर सिंदूर प्रदर्शन तक, भारत-पाकिस्तान मैच से पहले फूटा राजनीतिक गुस्सा

शिवसेना ने शिवसेना (यूबीटी) की ओर से भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच का विरोध करने को लेकर निशाना साधा। इसने दावा किया कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब दोनों देशों ने तनावपूर्ण संबंधों के बीच क्रिकेट मैच खेला था।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 09:51 AM
पुतला फूंकने से लेकर सिंदूर प्रदर्शन तक, भारत-पाकिस्तान मैच से पहले फूटा राजनीतिक गुस्सा

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच को लेकर हंगामा मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां इसे पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और सीमा पर शहीद हुए जवानों का अपमान बता रही हैं। 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हमला किया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना राष्ट्रीय भावना का अपमान है, क्योंकि भारतीय सैनिक सीमा पर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। ठाकरे ने पूरे महाराष्ट्र में सिंदूर प्रदर्शन की घोषणा की। उद्धव ने कहा कि एशिया कप में दोनों देशों के बीच रविवार को होने वाले मैच का बहिष्कार करके दुनिया को आतंकवाद पर भारत के रुख से अवगत कराने का अवसर है।

ये भी पढ़ें:INDvPAK मैच को लेकर गुस्से में पहलगाम के पीड़ित, कहा-व्यर्थ लग रहा ऑपरेशन सिंदूर

दूसरी ओर, शिवसेना ने शिवसेना (यूबीटी) की ओर से भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच का विरोध करने को लेकर निशाना साधा। इसने दावा किया कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब दोनों देशों ने तनावपूर्ण संबंधों के बीच क्रिकेट मैच खेला था। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद नरेश म्हस्के ने कहा, ‘यूबीटी को मैच का विरोध करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस के जमाने में भी भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले जाते थे, भले ही रिश्ते तनावपूर्ण रहे हों।’ उन्होंने कहा कि ठाकरे ने सत्ता के लिए हिंदुत्व को त्याग दिया है और पाकिस्तान की प्रशंसा करते हैं। इसलिए वह अचानक ऐसे मैचों का विरोध नहीं कर सकते।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया विरोध

एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के बीच होने वाले क्रिकेट मुकाबले से पहले हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि विवाद होने के बावजूद दुश्मन के साथ क्रिकेट मैच खेला जाना केंद्र के दोहरे मापदंड को स्पष्ट करता है। नेगी ने कहा, ‘यह अजीब बात है कि ऐसे समय में जब भारतीय सेना के जवान देश के लिए बलिदान दे रहे हैं। सीमा के उस पार से गोलीबारी में भारतीय नागरिक मारे जा रहे हैं तब भी हम दुश्मन के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं।’ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दोहरा रवैया अपनाए हुए है, जहां एक तरफ वह ऑपरेशन सिंदूर की बात करती है और दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेल रहा है। आज क्रिकेट में खेल कम और पैसा ज्यादा है और पैसा कमाने के लिए लगभग हर रोज क्रिकेट मैच आयोजित किए जा रहे हैं।

श्रीराम सेना के प्रमुख भी खिलाफ

श्रीराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद मुथालिक ने भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच के फैसले का विरोध किया। उन्होंने केंद्र सरकार और बीसीसीआई पर 140 करोड़ भारतीयों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। मुथालिक ने कहा, ‘ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया था। तो अब क्रिकेट क्यों? क्या आपने पहलगाम में हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों को 5 महीने में माफ कर दिया है?’ उन्होंने पहलगाम हमले को याद करते हुए कहा, ‘मृतकों के परिवारों के आंसू अभी तक सूखे नहीं हैं। और अब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट शुरू करके भारतीयों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया गया है।’ श्रीराम सेना प्रमुख ने मांग की कि पाकिस्तान के साथ निर्धारित क्रिकेट मैच तुरंत रद्द किया जाए।

