सुखबीर सिंह बादल पर क्यों किया हमला? पुलिस से बोला निहंग- वाहेगुरु से मिला था आदेश
महाराष्ट्र के नांदेड़ में अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर निहंग ने हमला कर दिया। इसके बाद, निहंग ने पुलिस को बताया कि उसको ऐसा करने के लिए वाहेगुरु ने कहा था।
शिरोमणि अकाली दल (SAD) प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर महाराष्ट्र में कृपाण से हमला करने वाले निहंग जसपाल सिंह ने पुलिस को बताया है कि ऐसा करने के लिए उन्हें वाहेगुरु से आदेश प्राप्त हुआ था। जसपाल ने बताया कि यह आदेश वाहेगुरु ने उसे तब दिया, जब वह नांदेड़ के गुरुद्वारे में प्रार्थना कर रहा था। गुरुवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ में मुगत के गुरुद्वारा माता साहिब देवन में सुखबीर बादल पर हमला हुआ था। वह गुरुद्वारे की सीढ़ियों से उतर रहे थे, तभी वहां तीन और अन्य साथियों के साथ खड़ा जसपाल ने उन पर कृपाण से हमला कर दिया। इससे बादल के हाथ में चोट लगी और तुरंत निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया।
पुलिस ने घटनास्थल से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और बाद में नांदेड़ पुलिस थाने पूछताछ के लिए ले जाया गया। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, पुलिस से पूछताछ के दौरान जसपाल सिंह ने कहा, ''मैंने 2023 में दुनिया से संन्यास ले लिया था। पुणे में रह रही पत्नी और बेटी के छोड़ दिया था। इसके बाद नांदेड़ में निहंग सेवादार बन गया। पुलिस ने बताया कि वह पेशे से वकील था और निहंग बनने से पहले मुंबई में एक कॉर्पोरेट फर्म में काम करता था।
इलाज के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी
पुलिस ने बताया कि सुखबीर सिंह बादल को सर्जरी के बाद शुक्रवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बादल को दोपहर करीब डेढ़ बजे यशोसाई अस्पताल से छुट्टी दी गई और वह पंजाब जाने के वास्ते हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए। इससे पहले, उनका इलाज कर रहे चिकित्सकों ने शुक्रवार सुबह कहा था कि पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री की करीब 90 मिनट तक सर्जरी हुई और उनकी हालत स्थिर है। पुलिस के अनुसार, नांदेड़ शहर के बाहरी इलाके में स्थित गुरुद्वारा माता साहिब देवन जी मुगट में गुरुवार को एक निहंग ने बादल पर हमला कर दिया था।
सर्जरी करीब डेढ़ घंटे तक चली
घटना के वीडियो में बादल दाहिने हाथ पर कपड़ा लपेटे अस्पताल की इमारत के भीतर जाते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले दिसंबर 2024 में अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर भी बादल पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें वह बाल-बाल बच गए थे। अधिकारियों ने बताया कि हमले के बाद उन्हें तत्काल यशोसाई अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनकी सर्जरी की। अस्पताल के एक डॉक्टर ने कहा, "सर्जरी करीब डेढ़ घंटे तक चली। उन्हें अंदरूनी चोट आई है और किसी नुकीली चीज से गहरे घाव का निशान है। अंदरूनी चोट का उपचार कर दिया गया है। प्लास्टिक सर्जन ने उनकी अल्नर धमनी और तंत्रिका का भी इलाज किया है। उनकी हालत खतरे से बाहर है।" अधिकारी ने बताया कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बादल नांदेड़ हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए और वह हवाई मार्ग से पंजाब जाएंगे। पुलिस के मुताबिक, आरोपी जसपाल सिंह ने बादल पर हमला क्यों किया, इसका अभी पता नहीं चल पाया है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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