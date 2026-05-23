कॉकरोच जनता पार्टी नाम ही क्यों चुना, CJP ने कैसे बेरोजगार युवाओं को एकजुट किया?

इस डिजिटल कॉकरोच की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और ऑनलाइन नियमों का हवाला देकर इस आंदोलन के एक्स अकाउंट को भारत में ब्लॉक करवा दिया।

Cockroach Janata Party: भारत में सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अजीब हलचल देखने को मिल रही है। देश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा डिजिटल दुनिया और चुनावी राजनीति दोनों में खुद को सबसे मजबूत मानती है। उसे एक 'कॉकरोच' से कड़ी टक्कर मिल रही है। इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) नाम के एक व्यंग्यात्मक अकाउंट ने देखते ही देखते करोड़ों फॉलोअर्स बटोर लिए हैं और यह संख्या भाजपा के आधिकारिक हैंडल से भी आगे निकल चुकी है।

इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है, पहली नजर में यह सिर्फ जेन-जी का एक डिजिटल मजाक या मीम लग सकता है, लेकिन गहराई से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि यह असल में देश के करोड़ों शिक्षित और बेरोजगार युवाओं के भीतर सुलग रहे असंतोष, हताशा और व्यवस्था के प्रति गुस्से का एक अनोखा और अहिंसक विस्फोट है।

कॉकरोच नाम क्यों? इस पूरे आंदोलन की शुरुआत राजनीति से नहीं, बल्कि न्यायपालिका के एक बयान से हुई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा एक सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं और कार्यकर्ताओं की तुलना कॉकरोच और परजीवी से करने की खबर जैसे ही फैली कि इंटरनेट पर युवाओं का गुस्सा भड़क उठा। हालांकि बाद में मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्टीकरण दिया कि उनका इरादा फर्जी डिग्री धारकों की आलोचना करना था, लेकिन तब तक तीर कमान से छूट चुका था।

अभिजीत दिपके ने इस अपमान को एक हथियार बना दिया। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी की नींव रखी। कॉकरोच एक ऐसा जीव है जिसे सब तुच्छ समझते हैं। कुचलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह हर विपरीत परिस्थिति में जीवित बच जाता है। युवाओं ने इस नाम को एक बैज ऑफ ऑनर (सम्मान के प्रतीक) की तरह अपना लिया। उनका नारा बन गया- "उन्होंने हमें कुचलने की कोशिश की, लेकिन हम फिर वापस आ गए।"

बेरोजगारी की कड़वी सच्चाई इकोनॉमिक टाइम्स की उसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन इस विकास की एक कड़वी सच्चाई रोजगारविहीन विकास भी है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के अनुसार, देश में ग्रेजुएट युवाओं में बेरोजगारी दर बेहद चिंताजनक स्तर पर है। हर साल लाखों छात्र डिग्रियां लेकर निकलते हैं, लेकिन उनके लिए पर्याप्त नौकरियां नहीं हैं।

इसके ऊपर से हाल के दिनों में NEET जैसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने और प्रशासनिक विफलताओं ने युवाओं के सब्र का बांध तोड़ दिया है। जब युवाओं को लगा कि पारंपरिक राजनीतिक दल या मुख्यधारा का मीडिया उनकी इस पीड़ा को गंभीरता से नहीं उठा पा रहे हैं, तो उन्होंने डिजिटल स्पेस में अपना खुद का मंच ढूंढ लिया।

व्यंग्य राजनीतिक हथियार बना ऐतिहासिक रूप से दुनिया भर में जब-जब नागरिक सीधे तौर पर व्यवस्था का विरोध करने से डरते हैं या उनकी आवाज दबाई जाती है, तब-तब व्यंग्य और प्रहसन सबसे बड़ा हथियार बनते हैं। सीजेपी (CJP) ने खुद को आलसी, बेरोजगार और भूले-बिसरे नागरिकों की सबसे ईमानदार पार्टी घोषित किया।

इस काल्पनिक पार्टी ने बेरोजगार होना, आलसी होना, हर वक्त ऑनलाइन रहना और पेशेवर तरीके से भड़ास निकालने को लपका। इस मजाकिया लहजे के पीछे युवाओं ने बहुत गंभीर मांगें भी रख दीं, जैसे परीक्षाओं में पारदर्शिता, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, संसद में लैंगिक समानता और मीडिया की स्वतंत्रता। यहां तक कि कॉकरोच के कॉस्ट्यूम पहनकर युवाओं ने जमीन पर उतरकर सफाई अभियान और विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिए।

सरकार और विपक्ष का रुख इस डिजिटल कॉकरोच की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और ऑनलाइन नियमों का हवाला देकर इस आंदोलन के एक्स अकाउंट को भारत में ब्लॉक करवा दिया। भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इसे एक सोची-समझी साजिश और अराजकता फैलाने का प्रयास करार दिया। सरकार के कुछ सलाहकारों का यह भी दावा है कि इन फॉलोअर्स में बड़ी संख्या बॉट्स और विदेशी ताकतों की है।