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पेट्रोल-डीजल पर क्यों घटाई एक्साइज ड्यूटी? सरकार ने बताया, आम जनता को कितना फायदा

Mar 27, 2026 11:05 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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मंत्री ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों के कारण तेल कंपनियों को पेट्रोल पर लगभग 24 और डीजल पर 30 रुपये प्रति लीटर का भारी घाटा हो रहा था। टैक्स में इस कटौती से इन कंपनियों के घाटे को कम करने में मदद मिलेगी।

पेट्रोल-डीजल पर क्यों घटाई एक्साइज ड्यूटी? सरकार ने बताया, आम जनता को कितना फायदा

मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी है। इसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता बाधित हो चुका है। इसके कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत आसमान छूती जा रही है। इस बीच भारत सरकार ने आम नागरिकों को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने का निर्णय लिया है।

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस निर्णय के पीछे के तर्क को स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार के पास केवल दो रास्ते थे। या तो ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की जाए या फिर देश के नागरिकों को अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता से बचाने के लिए सरकार खुद वित्तीय बोझ उठाए।

पुरी ने एक्स पर लिखा, “पिछले एक महीने में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में 20% से 50% तक की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए खुद वित्तीय नुकसान उठाने का साहसी फैसला किया है।”

तेल कंपनियों के घाटे को कम करने की कोशिश

मंत्री ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों के कारण तेल कंपनियों को पेट्रोल पर लगभग 24 और डीजल पर 30 रुपये प्रति लीटर का भारी घाटा हो रहा था। टैक्स में इस कटौती से इन कंपनियों के घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इस कटौती का तुरंत पेट्रोल पंप की कीमतों पर बड़ा असर पड़ने की संभावना कम है, क्योंकि यह मुख्य रूप से कंपनियों के बढ़ते घाटे को थामने के लिए है।

आपको बता दें कि घरेलू बाजार में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डीजल के निर्यात पर 21.5 प्रति लीटर और एटीएफ (ATF) पर 29.5 रुपये प्रति लीटर का शुल्क लगाया गया है। विमानन टर्बाइन ईंधन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को संशोधित किया गया है ताकि घरेलू उपलब्धता बनी रहे।

वित्त मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार, पेट्रोल पर विशेष उत्पाद शुल्क को 13 से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, डीजल पर इस शुल्क को 10 रुपये से घटाकर शून्य (0) कर दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


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