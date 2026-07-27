शिक्षा की टास्क फोर्स में पूर्व IB चीफ की तगड़ी भूमिका, क्या है सरकार का प्लान
दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अब खत्म हो गया है। इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जो देश में परीक्षा प्रक्रियाओं को और मजबूत बनाएगी। विस्तार से समझते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को परीक्षाओं में व्यापक सुधार के लिए हाई-पावर टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया। सूत्रों के अनुसार, यह समिति परीक्षा प्रक्रिया को तकनीकी रूप से अधिक मजबूत बनाने, साइबर सुरक्षा बढ़ाने, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, परीक्षा संचालन की निगरानी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और संस्थागत ढांचे में बदलावों पर सुझाव देगी। साथ ही परीक्षा संचालन से जुड़े तकनीकी और संरचनात्मक सुधारों की भी विस्तृत समीक्षा की जाएगी।
इसलिए बनाई टास्क फोर्स
सूत्रों ने कहा, नई टास्क फोर्स, राधाकृष्णन समिति का विकल्प नहीं बल्कि उस दिशा में और मजबूती से काम करने वाला समूह है। इसका मुख्य मकसद तकनीकी सुरक्षा को पुख्ता बनाना होगा। जहां राधाकृष्णन समिति ने क्या सुधार होने चाहिए इसका रोडमैप दिया था, वहीं नए टास्क फोर्स में विभिन्न विशेषज्ञों को शामिल कर सरकार ने संकेत दिया है कि नीट और एनटीए द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं में किसी भी तरह से तकनीकी स्तर पर सेंधमारी न हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा।
एक कदम आगे की सोच
एक अधिकारी ने कहा कि साइबर चुनौतियां तेजी से बढ़ रही हैं। टेलीग्राम सहित कई सोशल मीडिया ऐप हैं जहां से परीक्षाओं की शुचिता को प्रभावित करने का प्रयास शिक्षा माफिया करते हैं। साथ ही ऑनलाइन परीक्षा में कोई तकनीकी समस्या नहीं हो, किसी प्रकार की सेंधमारी न हो और इंटरनेट सहित अन्य खामियों को कैसे रोका जाए, यह सभी विषय टास्क फोर्स के सामने हो सकते हैं।
सूत्रों ने कहा, टास्क फोर्स बहुआयामी तरीके से काम करेगा। तपन डेका जैसे पूर्व आईबी प्रमुख को टास्क फोर्स में शामिल करने का मकसद साफ है कि सरकार नई आपराधिक चुनौतियों को समझकर परीक्षा की गोपनीयता को भी बनाए रखने को लेकर काफी संजीदा है। सरकार चाहती है कि माफिया अपराधियों की सोच से एक कदम आगे बढ़कर रणनीति बनाई जाए।
बड़े सुधार किए जाएंगे
यह कदम नीट परीक्षा को लेकर उठे सवालों और परीक्षा प्रणाली को अधिक विश्वसनीय एवं पारदर्शी बनाने के प्रयासों की कड़ी माना जा रहा है। उम्मीद है कि टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर एनटीए की परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार लागू किए जाएंगे, जिससे भविष्य में परीक्षाओं की निष्पक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को और मजबूत किया जा सकेगा।
राधाकृष्णन समिति से आगे की तैयारी
इसके पहले वर्ष 2024 में सरकार ने नीट पेपर लीक की घटना के बाद राधाकृष्णन समिति का गठन किया था। इस समिति ने एनटीए का संस्थागत सुदृढ़ीकरण, परीक्षा सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों की निगरानी, डिजिटल सुरक्षा और प्रश्नपत्र सुरक्षा को मजबूत करने सहित तकनीकी और कानूनी सुधार से जुड़ी सिफारिशें दी थी। इन पर चरणबद्ध तरीके से काम चल रहा है। अब इससे भी आगे बढ़कर जीरो एरर रणनीति पर काम होगा।
दोषियों को कड़ी सजा सुनिश्चित करेंगे: शाह
गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि व्यापक परीक्षा सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के तहत उच्चस्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में कोई भी परीक्षा प्रणाली की पवित्रता और विश्वसनीयता से खिलवाड़ न कर सके। हम पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा सुनिश्चित करेंगे, ताकि कोई भी इस तरह का अपराध करने का साहस न कर सके।
प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने रविवार को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया। उन्होंने कहा कि वह मंत्रालय के कामकाज की पूरी जानकारी ले रहे हैं व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और पूरी व्यवस्था समझने के बाद ही विस्तार से अपनी बात रखेंगे। जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझ पर पूरा विश्वास जताते हुए यह जिम्मेदारी सौंपी है। मैं कल कर्नाटक में था, रात को दिल्ली पहुंचा और रविवार सुबह कार्यभार संभाला। मैं मंत्रालय के सभी पहलुओं की समीक्षा कर रहा हूं।
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें