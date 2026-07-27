शिक्षा की टास्क फोर्स में पूर्व IB चीफ की तगड़ी भूमिका, क्या है सरकार का प्लान

दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अब खत्म हो गया है। इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जो देश में परीक्षा प्रक्रियाओं को और मजबूत बनाएगी। विस्तार से समझते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को परीक्षाओं में व्यापक सुधार के लिए हाई-पावर टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया। सूत्रों के अनुसार, यह समिति परीक्षा प्रक्रिया को तकनीकी रूप से अधिक मजबूत बनाने, साइबर सुरक्षा बढ़ाने, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, परीक्षा संचालन की निगरानी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और संस्थागत ढांचे में बदलावों पर सुझाव देगी। साथ ही परीक्षा संचालन से जुड़े तकनीकी और संरचनात्मक सुधारों की भी विस्तृत समीक्षा की जाएगी।

इसलिए बनाई टास्क फोर्स सूत्रों ने कहा, नई टास्क फोर्स, राधाकृष्णन समिति का विकल्प नहीं बल्कि उस दिशा में और मजबूती से काम करने वाला समूह है। इसका मुख्य मकसद तकनीकी सुरक्षा को पुख्ता बनाना होगा। जहां राधाकृष्णन समिति ने क्या सुधार होने चाहिए इसका रोडमैप दिया था, वहीं नए टास्क फोर्स में विभिन्न विशेषज्ञों को शामिल कर सरकार ने संकेत दिया है कि नीट और एनटीए द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं में किसी भी तरह से तकनीकी स्तर पर सेंधमारी न हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा।

एक कदम आगे की सोच एक अधिकारी ने कहा कि साइबर चुनौतियां तेजी से बढ़ रही हैं। टेलीग्राम सहित कई सोशल मीडिया ऐप हैं जहां से परीक्षाओं की शुचिता को प्रभावित करने का प्रयास शिक्षा माफिया करते हैं। साथ ही ऑनलाइन परीक्षा में कोई तकनीकी समस्या नहीं हो, किसी प्रकार की सेंधमारी न हो और इंटरनेट सहित अन्य खामियों को कैसे रोका जाए, यह सभी विषय टास्क फोर्स के सामने हो सकते हैं।

सूत्रों ने कहा, टास्क फोर्स बहुआयामी तरीके से काम करेगा। तपन डेका जैसे पूर्व आईबी प्रमुख को टास्क फोर्स में शामिल करने का मकसद साफ है कि सरकार नई आपराधिक चुनौतियों को समझकर परीक्षा की गोपनीयता को भी बनाए रखने को लेकर काफी संजीदा है। सरकार चाहती है कि माफिया अपराधियों की सोच से एक कदम आगे बढ़कर रणनीति बनाई जाए।

बड़े सुधार किए जाएंगे यह कदम नीट परीक्षा को लेकर उठे सवालों और परीक्षा प्रणाली को अधिक विश्वसनीय एवं पारदर्शी बनाने के प्रयासों की कड़ी माना जा रहा है। उम्मीद है कि टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर एनटीए की परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार लागू किए जाएंगे, जिससे भविष्य में परीक्षाओं की निष्पक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को और मजबूत किया जा सकेगा।

राधाकृष्णन समिति से आगे की तैयारी इसके पहले वर्ष 2024 में सरकार ने नीट पेपर लीक की घटना के बाद राधाकृष्णन समिति का गठन किया था। इस समिति ने एनटीए का संस्थागत सुदृढ़ीकरण, परीक्षा सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों की निगरानी, डिजिटल सुरक्षा और प्रश्नपत्र सुरक्षा को मजबूत करने सहित तकनीकी और कानूनी सुधार से जुड़ी सिफारिशें दी थी। इन पर चरणबद्ध तरीके से काम चल रहा है। अब इससे भी आगे बढ़कर जीरो एरर रणनीति पर काम होगा।

दोषियों को कड़ी सजा सुनिश्चित करेंगे: शाह गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि व्यापक परीक्षा सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के तहत उच्चस्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में कोई भी परीक्षा प्रणाली की पवित्रता और विश्वसनीयता से खिलवाड़ न कर सके। हम पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा सुनिश्चित करेंगे, ताकि कोई भी इस तरह का अपराध करने का साहस न कर सके।