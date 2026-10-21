भारत पर अचानक नरम क्यों पड़ा अमेरिका? वेनेजुएला का तेल और रिलायंस की रिफाइनरी है असली वजह

अमेरिका भारत के साथ ऊर्जा संबंध मजबूत करने की दिशा में क्यों दिलचस्पी दिखा रहा है? मार्को रुबियो ने वेनेजुएला के तेल को रिफाइन करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज से बातचीत की पुष्टि की है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर (फोटो: एएफपी)

पिछले कुछ समय से भारत को लेकर अमेरिका के रुख में नरमी के संकेत मिले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीद को लेकर 100 फीसदी टैरिफ की योजना टाल दी है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो साल में दूसरी बार भारत दौरे पर हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका की इस नरमी के पीछे वजह क्या है? ट्रंप और रुबियो के प्लान के मुताबिक, दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी इसकी बड़ी वजह है।

दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी भारत के गुजरात राज्य के जामनगर में स्थित जामनगर रिफाइनरी है। यह रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिफाइनरी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि अमेरिका वेनेजुएला के कच्चे तेल को रिफाइन करने की क्षमता बढ़ाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने भारत को तेल शोधन के क्षेत्र में बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि वॉशिंगटन भारत की ऊर्जा जरूरतों और तेल आयात के स्रोतों में विविधता लाने की उसकी इच्छा को समझता है।

वेनेजुएला के तेल पर रिलायंस से बातचीत कर रहा अमेरिका मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान मार्को रुबियो ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले भी वेनेजुएला में काम कर चुकी है। कंपनी के पास भारी कच्चे तेल को रिफाइन करने की क्षमता है। ऐसे में वेनेजुएला में तेल उत्पादन बढ़ने पर रिलायंस उस देश के अधिक तेल के प्रसंस्करण में भूमिका निभा सकती है।

रुबियो के मुताबिक, इस मुद्दे पर बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि रिलायंस के पास पहले वेनेजुएला में तेल से जुड़े अधिकार थे और कंपनी वहां के कच्चे तेल को रिफाइन भी कर चुकी है।

भारत की ऊर्जा जरूरतों को समझता है अमेरिका रुबियो ने भारत के ऊर्जा आयात को लेकर भी अहम बात कही। रूस से तेल खरीदने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत ने बार-बार अपने ऊर्जा आयात के स्रोतों में विविधता लाने की इच्छा जताई है। उन्होंने इसे एक व्यावहारिक रणनीति बताया।

अमेरिकी विदेश मंत्री ने माना कि तेल की आपूर्ति के स्रोतों को बदलने का काम रातोंरात नहीं हो सकता, लेकिन भारत ने इस दिशा में काफी प्रगति की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामला सिर्फ रूसी तेल तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की व्यापक रणनीति अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की है। रुबियो ने कहा कि अमेरिका भी भारत को ऊर्जा की आपूर्ति करने वाला एक स्रोत बनना चाहता है।

उनके मुताबिक, अमेरिका ने वेनेजुएला और दूसरे देशों को भी संभावित ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं के रूप में लेकर चर्चा की है। ऊर्जा आयात के कई विकल्प होना भारत और अमेरिका, दोनों के हित में है।

जामनगर में रिलायंस की रिफाइनरी देखने जाएंगे रुबियो मार्को रुबियो बुधवार को गुजरात के जामनगर में रिलायंस की रिफाइनरी का दौरा करने वाले हैं। कार्यक्रम में आखिरी समय पर बदलाव के बाद उनके वहीं रात बिताने की भी संभावना जताई गई है। पहले उनका रात करीब नौ बजे मुंबई लौटने का कार्यक्रम था।

जामनगर में रुबियो की मुकेश अंबानी के साथ वंतारा केंद्र में रात्रिभोज करने की भी योजना है। इससे पहले मुंबई में वह गौतम अडानी और टाटा समूह के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन से मुलाकात करेंगे।

क्या है इस बातचीत का महत्व? वेनेजुएला का तेल: उत्पादन बढ़ने पर वहां के अधिक कच्चे तेल को रिफाइन करने में रिलायंस की भूमिका हो सकती है।

रिलायंस की क्षमता: कंपनी पहले वेनेजुएला के तेल को रिफाइन कर चुकी है और भारी कच्चे तेल के प्रसंस्करण में सक्षम है।

भारत की रणनीति: भारत अपने ऊर्जा आयात के स्रोतों में विविधता लाना चाहता है।

अमेरिका की दिलचस्पी: वॉशिंगटन भारत को ऊर्जा आपूर्ति करने वाले संभावित स्रोतों में अपनी भूमिका बढ़ाना चाहता है।