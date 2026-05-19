जहांगीर खान ने फलता चुनाव से आखिर क्यों पीछे खींचे कदम? जानें- 'पुष्पा' के झुकने की इनसाइड स्टोरी
पश्चिम बंगाल में एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में फलता विधानसभा क्षेत्र पर पुनर्मतदान से 2 दिन पहले TMC के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव मैदान से हटने की घोषणा की है। लगे हाथ उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की प्रशंसा की है।
पश्चिम बंगाल के हालिया विधानसभा चुनावों में फलता विधानसभा क्षेत्र काफी सुर्खियों में रहा था। वहां तृणमूल कांग्रेस (TMC) पार्टी के उम्मीदवार जहांगीर खान ने बीच चुनाव एक फिल्मी डायलॉग दिया था और कहा था, 'पुष्पा झुकेगा नहीं..." लेकिन महीने भर भी नहीं हुए कि वही पुष्पा यानी जहांगीर खान अब न सिर्फ झुकते दिख रहे हैं बल्कि चुनावी मैदान से ही भाग खड़े हुए हैं। दरअसल, जहांगीर खान ने फलता सीट पर होने वाले उप चुनाव से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। ऐसा उन्होंने वोटिंग से ठीक दो दिन पहले किया है। जहांगीर खान को TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी का करीबी समझा जाता है।
फलता के लिए स्पेशल पैकेज दिए जाने का ऐलान करते हुए TMC उम्मीदवार जहांगीर खान ने मंगलवार (19 मई) को बताया कि 21 मई को होने वाले उपचुनाव से वह अपनी उम्मीदवारी वापस ले रहे हैं और दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उपचुनाव के वोटों की गिनती 24 मई को होगी। खान ने कहा, “मेरा मकसद फलता में शांति और सुरक्षा पक्का करना और उसका ज्यादा से ज्यादा विकास करना है। मेरा विजन 'सोनार फलता' है। अब हमारे मुख्यमंत्री फलता के लोगों के लिए एक स्पेशल पैकेज दे रहे हैं; इसी वजह से मैं अपनी उम्मीदवारी वापस ले रहा हूं। मैंने फलता के विकास और शांति के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है।”
व्यक्तिगत फैसला है या तृणमूल ने थोपा है?
जब उनसे पूछा गया कि क्या यह उनका व्यक्तिगत फैसला है या तृणमूल ने इसे थोपा है, तो उन्होंने जवाब दिया, "मैंने पहले भी कई सवालों के जवाब दिए हैं। आज, मुझे बस इतना कहना है कि मैं इस मुकाबले से हट गया हूँ। फलता के लोगों की खातिर, फलता के विकास के लिए, फलता में शांति बनाए रखने के लिए।" यह ताजा घटनाक्रम लोगों का ध्यान खींचा है क्योंकि यह चुनाव क्षेत्र डायमंड हार्बर में आता है, जो अभिषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र है। बता दें कि बंगाल की राजनीति खासकर इस इलाके में जहांगीर खान की तूती बोलती रही है। करीब 15 साल से फलता TMC का गढ़ बना हुआ था लेकिन बदले राजनीतिक हालात में उसके उम्मीदवार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। इस सीट पर उनका मुकाबला भाजपा के देवांग्शु पांडा से था।
इनसाइड स्टोरी क्या?
दरअसल, राज्य के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने देवांग्शु पांडा के समर्थन में वहां एक बड़ी रैली की और सीधे जहांगीर खान पर निशाना साधा। CM शुभेंदु ने उन्हें सरेआम चेतावनी भी दी और कहा, खुद को पुष्पा कहता है, अब इस 'पुष्पा' की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। फलता के लोगों ने पिछले 10 साल से आजादी से वोट नहीं डाला है, लेकिन इस बार बिना किसी खौफ के मतदान कीजिए और बीजेपी को एक लाख से अधिक वोटों से जिताइए। बता दें कि राज्य में सत्ता परिवर्तन होते ही सियासी समीकरण और हालात भी बदल गए हैं। फलता निर्वाचन क्षेत्र में भारी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। उनके समर्थकों में अंदर ही अंदर एक तरह का खौफ सता रहा है। माना जा रहा है कि फलता में सीधे मुख्यमंत्री की एंट्री ने सारे चुनावी समीकरण बदल दिए हैं। ऐसे में जहांगीर खान जो पहले से पुलिस के निशाने पर हैं, ने इस चुनावी खेल से खुद को अलग करना ही बेहतर विकल्प के तौर पर देखा।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।