Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दीघा जगन्नाथ मंदिर के नाम से क्यों हटा 'धाम'? शुभेंदु अधिकारी ने पलटा ममता सरकार का फैसला

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, दीघा
Follow us on Google News
share

पश्चिम बंगाल सरकार ने ओडिशा की आपत्ति के बाद दीघा जगन्नाथ मंदिर के नाम से 'धाम' शब्द हटाने का बड़ा फैसला किया है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह नाम सनातन संस्कृति के अनुरूप नहीं था। जानिए क्या था पूरा विवाद।

दीघा जगन्नाथ मंदिर के नाम से क्यों हटा 'धाम'? शुभेंदु अधिकारी ने पलटा ममता सरकार का फैसला

पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने राज्य के दीघा में स्थित नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर के नाम से 'धाम' शब्द हटाने का फैसला किया है। ओडिशा सरकार की लंबी आपत्ति और अनुरोध के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने यह अहम कदम उठाया है। एक कैबिनेट बैठक के बाद राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसका ऐलान किया। इस फैसले के साथ ही उस विवाद का अंत हो गया है, जिसने ओडिशा के लोगों और 12वीं सदी के पुरी जगन्नाथ मंदिर के भक्तों को काफी नाराज कर दिया था। आइए विस्तार से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है।

'सनातन संस्कृति के अनुरूप नहीं था नाम'

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि दीघा जगन्नाथ मंदिर के लिए 'धाम' शब्द का इस्तेमाल "सनातन संस्कृति" के अनुरूप सही नहीं था। उन्होंने बताया, "पिछली सरकार ने इसे 'श्री श्री जगन्नाथ धाम कल्चरल सेंटर' के रूप में मंजूरी दी थी। तकनीकी रूप से इसे एक सांस्कृतिक केंद्र बनाया गया था, लेकिन इसके नाम में 'धाम' शब्द जोड़ दिया गया।"

सीएम ने स्पष्ट किया कि यह निर्माण जनता के पैसे से हुआ है। ओडिशा के मुख्यमंत्री के अनुरोध को स्वीकार करते हुए 'धाम' शब्द को तुरंत प्रभाव से हटाया जा रहा है। हालांकि, मंदिर में भगवान की पूजा-अर्चना जगन्नाथ संस्कृति के रीति-रिवाजों के अनुसार पहले की तरह ही जारी रहेगी।

ये भी पढ़ें:ममता को लगा सबसे बड़ा झटका! कल हुए बागी, आज शुभेंदु के साथ मंच पर दिखे सांसद देव

ओडिशा सरकार को किस बात पर थी आपत्ति?

दीघा के इस नए मंदिर का उद्घाटन पिछले साल अप्रैल में तत्कालीन ममता बनर्जी सरकार ने किया था। इसके निर्माण के बाद से ही पुरी मंदिर के सेवायत इसके नाम का कड़ा विरोध कर रहे थे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 6 मई 2025 को पश्चिम बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था।

सीएम माझी ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि दीघा मंदिर के लिए 'धाम' शब्द का इस्तेमाल पुरी की विशिष्ट विरासत को "कमजोर" करता है और इससे लाखों भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।

उनका तर्क था कि पुरी जगन्नाथ मंदिर न सिर्फ ओडिशा बल्कि दुनियाभर के लाखों भक्तों के लिए अद्वितीय धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। 'जगन्नाथ धाम' सीधे तौर पर पुरी से जुड़ी एक अत्यंत पवित्र और अनूठी पहचान है।

ये भी पढ़ें:नंदीग्राम त्याग दिया और भवानीपुर, शुभेंदु ने ममता पर जीत को कैसे किया याद

पुरी के सांसद संबित पात्रा भी रहे मौजूद

ओडिशा के मुख्यमंत्री का पत्र लेकर पुरी के बीजेपी सांसद संबित पात्रा खुद बंगाल गए थे। जब नाम से 'धाम' शब्द हटाने की घोषणा हुई, तब भी संबित पात्रा वहां मौजूद थे।

इसके अलावा, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष दिब्यसिंह देब ने भी इस्कॉन (ISKCON) से इस नाम को बदलने की अपील की थी (दीघा मंदिर का प्रबंधन इस्कॉन ही संभालता है)।

दिब्यसिंह देब का कहना था कि नए मंदिर के लिए 'धाम' शब्द का इस्तेमाल करना भगवान जगन्नाथ की सदियों पुरानी परंपराओं और शास्त्रों का स्पष्ट उल्लंघन है।

ये भी पढ़ें:ममता बनर्जी के घर पर पहुंची CID, कालीघाट TMC ऑफिस में तलाशी; कहां है दीदी?

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

और पढ़ें
Suvendu Adhikari West Bengal
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।