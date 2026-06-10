दीघा जगन्नाथ मंदिर के नाम से क्यों हटा 'धाम'? शुभेंदु अधिकारी ने पलटा ममता सरकार का फैसला
पश्चिम बंगाल सरकार ने ओडिशा की आपत्ति के बाद दीघा जगन्नाथ मंदिर के नाम से 'धाम' शब्द हटाने का बड़ा फैसला किया है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह नाम सनातन संस्कृति के अनुरूप नहीं था। जानिए क्या था पूरा विवाद।
पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने राज्य के दीघा में स्थित नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर के नाम से 'धाम' शब्द हटाने का फैसला किया है। ओडिशा सरकार की लंबी आपत्ति और अनुरोध के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने यह अहम कदम उठाया है। एक कैबिनेट बैठक के बाद राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसका ऐलान किया। इस फैसले के साथ ही उस विवाद का अंत हो गया है, जिसने ओडिशा के लोगों और 12वीं सदी के पुरी जगन्नाथ मंदिर के भक्तों को काफी नाराज कर दिया था। आइए विस्तार से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है।
'सनातन संस्कृति के अनुरूप नहीं था नाम'
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि दीघा जगन्नाथ मंदिर के लिए 'धाम' शब्द का इस्तेमाल "सनातन संस्कृति" के अनुरूप सही नहीं था। उन्होंने बताया, "पिछली सरकार ने इसे 'श्री श्री जगन्नाथ धाम कल्चरल सेंटर' के रूप में मंजूरी दी थी। तकनीकी रूप से इसे एक सांस्कृतिक केंद्र बनाया गया था, लेकिन इसके नाम में 'धाम' शब्द जोड़ दिया गया।"
सीएम ने स्पष्ट किया कि यह निर्माण जनता के पैसे से हुआ है। ओडिशा के मुख्यमंत्री के अनुरोध को स्वीकार करते हुए 'धाम' शब्द को तुरंत प्रभाव से हटाया जा रहा है। हालांकि, मंदिर में भगवान की पूजा-अर्चना जगन्नाथ संस्कृति के रीति-रिवाजों के अनुसार पहले की तरह ही जारी रहेगी।
ओडिशा सरकार को किस बात पर थी आपत्ति?
दीघा के इस नए मंदिर का उद्घाटन पिछले साल अप्रैल में तत्कालीन ममता बनर्जी सरकार ने किया था। इसके निर्माण के बाद से ही पुरी मंदिर के सेवायत इसके नाम का कड़ा विरोध कर रहे थे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 6 मई 2025 को पश्चिम बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था।
सीएम माझी ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि दीघा मंदिर के लिए 'धाम' शब्द का इस्तेमाल पुरी की विशिष्ट विरासत को "कमजोर" करता है और इससे लाखों भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।
उनका तर्क था कि पुरी जगन्नाथ मंदिर न सिर्फ ओडिशा बल्कि दुनियाभर के लाखों भक्तों के लिए अद्वितीय धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। 'जगन्नाथ धाम' सीधे तौर पर पुरी से जुड़ी एक अत्यंत पवित्र और अनूठी पहचान है।
पुरी के सांसद संबित पात्रा भी रहे मौजूद
ओडिशा के मुख्यमंत्री का पत्र लेकर पुरी के बीजेपी सांसद संबित पात्रा खुद बंगाल गए थे। जब नाम से 'धाम' शब्द हटाने की घोषणा हुई, तब भी संबित पात्रा वहां मौजूद थे।
इसके अलावा, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष दिब्यसिंह देब ने भी इस्कॉन (ISKCON) से इस नाम को बदलने की अपील की थी (दीघा मंदिर का प्रबंधन इस्कॉन ही संभालता है)।
दिब्यसिंह देब का कहना था कि नए मंदिर के लिए 'धाम' शब्द का इस्तेमाल करना भगवान जगन्नाथ की सदियों पुरानी परंपराओं और शास्त्रों का स्पष्ट उल्लंघन है।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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