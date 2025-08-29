Why Sujata Bhat wants to withdraw complaint in Dharmasthala case SIT claims contradictory धर्मस्थल मामले में बड़ा मोड़, बेटी के लापता होने की शिकायत वापस लेना चाहती हैं सुजाता भट, India News in Hindi - Hindustan
धर्मस्थल मामले में बड़ा मोड़, बेटी के लापता होने की शिकायत वापस लेना चाहती हैं सुजाता भट

यह मामला तब से सुर्खियों में है, जब से यह आरोप सामने आया कि लापता लड़की की कहानी संभवतः मनगढ़ंत हो सकती है। SIT सुजाता के दावों की सत्यता जांचने और शिकायत को पुख्ता करने वाले सबूत तलाशने में जुटी है।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, बेंगलुरुFri, 29 Aug 2025 09:18 PM
कर्नाटक के प्रसिद्ध धर्मस्थल मंदिर परिसर से 2003 में अपनी बेटी अनन्या के लापता होने का आरोप लगाने वाली सुजाता भट ने विशेष जांच दल (SIT) की पूछताछ के दौरान अपनी शिकायत वापस लेने की इच्छा व्यक्त की है। शुक्रवार को हुई पूछताछ में SIT ने सुजाता के बयानों को उनके पहले के दावों से विरोधाभासी पाया, जिसके चलते जांचकर्ताओं का मानना है कि वह सच नहीं बोल रही हैं और कानूनी प्रक्रिया में बाधा डाल रही हैं।

PTI की रिपोर्ट के अनुसार, पूछताछ के दौरान सुजाता दबाव में दिखीं और लंबी पूछताछ का सामना करने में उन्हें कठिनाई हो रही थी। सुजाता ने पहले दावा किया था कि उनकी बेटी का गायब होना एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। शुक्रवार को उन्होंने इस कथित षड्यंत्र में शामिल कुछ व्यक्तियों के नाम उजागर किए। हालांकि, SIT अधिकारियों ने इन खुलासों की पुष्टि नहीं की और कहा कि इनकी सत्यता की जांच की जा रही है।

यह मामला तब से सुर्खियों में है, जब से यह आरोप सामने आया कि लापता लड़की की कहानी संभवतः मनगढ़ंत हो सकती है। SIT सुजाता के दावों की सत्यता जांचने और शिकायत को पुख्ता करने वाले सबूत तलाशने में जुटी है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही सुजाता औपचारिक रूप से अपनी शिकायत वापस ले लें, लेकिन SIT जांच को जारी रखेगी, क्योंकि यह गंभीर आरोपों से संबंधित मामला है और यह पहले ही न्यायिक प्रक्रिया में प्रवेश कर चुका है।

यह मामला राजनीतिक विवाद और सार्वजनिक बहस का विषय बन गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि SIT अगले कुछ हफ्तों में एक अंतरिम रिपोर्ट सौंपने की तैयारी में है। इस मामले पर नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि यह जांच न केवल सुजाता के दावों की सत्यता को उजागर करेगी, बल्कि धर्मस्थल जैसे धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा और पारदर्शिता के सवाल भी उठाएगी।

