धर्मस्थल मामले में बड़ा मोड़, बेटी के लापता होने की शिकायत वापस लेना चाहती हैं सुजाता भट

यह मामला तब से सुर्खियों में है, जब से यह आरोप सामने आया कि लापता लड़की की कहानी संभवतः मनगढ़ंत हो सकती है। SIT सुजाता के दावों की सत्यता जांचने और शिकायत को पुख्ता करने वाले सबूत तलाशने में जुटी है।

कर्नाटक के प्रसिद्ध धर्मस्थल मंदिर परिसर से 2003 में अपनी बेटी अनन्या के लापता होने का आरोप लगाने वाली सुजाता भट ने विशेष जांच दल (SIT) की पूछताछ के दौरान अपनी शिकायत वापस लेने की इच्छा व्यक्त की है। शुक्रवार को हुई पूछताछ में SIT ने सुजाता के बयानों को उनके पहले के दावों से विरोधाभासी पाया, जिसके चलते जांचकर्ताओं का मानना है कि वह सच नहीं बोल रही हैं और कानूनी प्रक्रिया में बाधा डाल रही हैं।

PTI की रिपोर्ट के अनुसार, पूछताछ के दौरान सुजाता दबाव में दिखीं और लंबी पूछताछ का सामना करने में उन्हें कठिनाई हो रही थी। सुजाता ने पहले दावा किया था कि उनकी बेटी का गायब होना एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। शुक्रवार को उन्होंने इस कथित षड्यंत्र में शामिल कुछ व्यक्तियों के नाम उजागर किए। हालांकि, SIT अधिकारियों ने इन खुलासों की पुष्टि नहीं की और कहा कि इनकी सत्यता की जांच की जा रही है।

यह मामला तब से सुर्खियों में है, जब से यह आरोप सामने आया कि लापता लड़की की कहानी संभवतः मनगढ़ंत हो सकती है। SIT सुजाता के दावों की सत्यता जांचने और शिकायत को पुख्ता करने वाले सबूत तलाशने में जुटी है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही सुजाता औपचारिक रूप से अपनी शिकायत वापस ले लें, लेकिन SIT जांच को जारी रखेगी, क्योंकि यह गंभीर आरोपों से संबंधित मामला है और यह पहले ही न्यायिक प्रक्रिया में प्रवेश कर चुका है।