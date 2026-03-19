मार्च में अचानक क्यों बदल गया मौसम का मिजाज? ठंड से राहत पर धूल की आंधी लेकर आई आफत

दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में हवा की रफ्तार 68 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई, जिसके बाद मौसम विभाग ने शाम सात बजे 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया। अगले दो दिनों के लिए गरज-चमक और बारिश को लेकर 'येलो अलर्ट' भी जारी किया है।

राष्ट्रीय राजधानी समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मार्च की शुरुआत में भीषण गर्मी की दस्तक के बाद अब कई राज्यों में आंधी और तूफान के बाद मूसलाधार बरसात हुई है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान करीब 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। वहीं दक्षिण की बात करें तो महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तेज ओलावृष्टि हो रही है। ऐसे में आपके मन में भी यह सवाल उठ रहे होंगे कि मौसम का मिजाज अचानक क्यों बदल गया। इसके पीछे कई कारण हैं।

दरअसल इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानि पश्चिमी विक्षोभ है. पश्चिमी विक्षोभ की वहज से दिल्ली और पंजाब के कुछ इलाकों में मार्च में भी जनवरी जैसी ठंड भी महसूस हो रही है। इन राज्यों में तापमान 18 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 मार्च तक यह स्थिति जाती रह सकती है। इसके बाद ये सिस्टम कमजोर होंगे और धीरे-धीरे गर्मी फिर से बढ़ने लगेगी। फिलहाल IMD ने लोगों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी है।

क्या है पश्चिमी विक्षोभ? यह एक तरह का तूफानी सिस्टम होता है, जो भूमध्य सागर से उठकर पश्चिम एशिया और पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचता है। नमी से भरी हवा हिमालय से टकराकर ऊपर उठती है, जिससे बादल बनते हैं और गरज के साथ हल्की बारिश होती है। आमतौर पर यह सर्दियों में सक्रिय रहता है, लेकिन मार्च 2026 के बीच में लगातार कई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो गए, जिससे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों तक नमी पहुंच गई।