मार्च में अचानक क्यों बदल गया मौसम का मिजाज? ठंड से राहत पर धूल की आंधी लेकर आई आफत
दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में हवा की रफ्तार 68 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई, जिसके बाद मौसम विभाग ने शाम सात बजे 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया। अगले दो दिनों के लिए गरज-चमक और बारिश को लेकर 'येलो अलर्ट' भी जारी किया है।
राष्ट्रीय राजधानी समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मार्च की शुरुआत में भीषण गर्मी की दस्तक के बाद अब कई राज्यों में आंधी और तूफान के बाद मूसलाधार बरसात हुई है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान करीब 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। वहीं दक्षिण की बात करें तो महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तेज ओलावृष्टि हो रही है। ऐसे में आपके मन में भी यह सवाल उठ रहे होंगे कि मौसम का मिजाज अचानक क्यों बदल गया। इसके पीछे कई कारण हैं।
दरअसल इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानि पश्चिमी विक्षोभ है. पश्चिमी विक्षोभ की वहज से दिल्ली और पंजाब के कुछ इलाकों में मार्च में भी जनवरी जैसी ठंड भी महसूस हो रही है। इन राज्यों में तापमान 18 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 मार्च तक यह स्थिति जाती रह सकती है। इसके बाद ये सिस्टम कमजोर होंगे और धीरे-धीरे गर्मी फिर से बढ़ने लगेगी। फिलहाल IMD ने लोगों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी है।
क्या है पश्चिमी विक्षोभ?
यह एक तरह का तूफानी सिस्टम होता है, जो भूमध्य सागर से उठकर पश्चिम एशिया और पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचता है। नमी से भरी हवा हिमालय से टकराकर ऊपर उठती है, जिससे बादल बनते हैं और गरज के साथ हल्की बारिश होती है। आमतौर पर यह सर्दियों में सक्रिय रहता है, लेकिन मार्च 2026 के बीच में लगातार कई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो गए, जिससे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों तक नमी पहुंच गई।
चक्रवाती सिस्टम भी बना
मौसम में बदलाव की एक वजह हवा का टकराव और चक्रवाती सिस्टम का असर भी है। दक्षिण से मध्य भारत तक एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, जिससे बंगाल की खाड़ी से आने वाली गर्म और नमी वाली हवाएं उत्तर की ठंडी और सूखी हवाओं से टकरा रही हैं। इस वजह से धाराशिव और भोर जैसे इलाकों में तेज ओलावृष्टि हुई है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। कई जगहों पर 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें