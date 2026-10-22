AIMIM के साथ गठबंधन करने से क्यों डरती है सपा? ओवैसी बोले- आत्मचिंतन करें अखिलेश
UP Elections: ओवैसी ने इस बात को बार-बार दोहराया कि मुसलमानों को स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व की जरूरत है, न कि स्थापित पार्टियों द्वारा उन्हें केवल एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किए जाने की।
UP Elections 2027: उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हमलावर दिख रहे हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर वह क्या कारण है जिसकी वजह से अखिलेश यादव ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के साथ अपनी पार्टी का गठबंधन करने से कतरा रहे हैं। उन्होंने सपा प्रमुख को आत्मचिंतन की सलाह भी दी है।
सीएनएन न्यूज-18 को दिए एक इंटरव्यू में ओवैसी ने कहा,, "पता नहीं समाजवादी पार्टी हमारे साथ गठबंधन करने से क्यों डरती है।" ओवैसी ने समाजवादी पार्टी को बीते कुछ चुनावों में मिली हार पर तंज कसते हुए कहा, "अखिलेश पांच चुनाव हार चुके हैं। उन्हें खुद थोड़ा आत्ममंथन करना चाहिए।"
'सपा नहीं चाहती कि मुसलमान नेता बनें'
उन्होंने कहा, "समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि मुसलमान नेता बनें। वे बस मतदाता बने रहें और चुप रहें।" उन्होंने सपा पर आरोप लगाया कि वह इस समुदाय से चुनावी समर्थन तो चाहती है, लेकिन उन्हें राजनीतिक नेतृत्व में कोई बड़ी भूमिका नहीं देना चाहती। ओवैसी ने जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से अखिलेश यादव की मुलाकात पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया, "अखिलेश आजम खान से जेल में तब मिलने गए जब मैंने यह कहा कि वे कभी उनसे मिलने नहीं गए थे।"
ओवैसी ने इस दौरान समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, “अखिलेश सरकार के समय मुजफ्फरनगर दंगे हुए, जिसमें सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ।”
ओवैसी ने इस बात को बार-बार दोहराया कि मुसलमानों को स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व की जरूरत है, न कि स्थापित पार्टियों द्वारा उन्हें केवल एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किए जाने की।
हम किसी यादव को अपना नेता नहीं बनाएंगे: ओवैसी
इससे पहले ओवैसी ने 18 अक्तूबर को उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि उनकी पार्टी मुस्लिम युवाओं को राजनीतिक मंच मुहैया कराने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम युवाओं में अन्य समुदायों के लोगों जैसी ही क्षमताएं मौजूद हैं, लेकिन अक्सर उन्हें नेतृत्व करने का मौका नहीं दिया जाता। ओवैसी ने कहा था, "अब हम किसी भी नेहरू, गांधी या यादव को अपना नेता नहीं बनाएंगे। हमारी पंक्ति में खड़े युवा पुरुष और महिलाएं हमारे नेता बनेंगे।"
अब अब्दुल नेता बनेगा: ओवैसी
उन्होंने कहा था कि एआईएमआईएम चाहती है कि युवा विधायक और सांसद बनें, ताकि वे हाशिये पर पड़े समुदायों को न्याय दिला सकें। स्थापित राजनीतिक परिवारों पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने आरोप लगाया था कि मुस्लिम कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर काम करने की उम्मीद की जाती है, जबकि अन्य समुदायों के नेता बड़े पदों पर आसीन होते हैं। उन्होंने कहा था, "अब 'अब्दुल' नेता बनेगा, विधायक बनेगा और सांसद बनेगा।"
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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