जनता के पैसे से आपके नेता का महिमामंडन क्यों हो, तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनाया

पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की मूर्ति लगाने की तैयारी कर रही तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष न्यायालय ने सवाल उठाए हैं किआपके पूर्व नेताओं की प्रतिमा जनता के पैसों से क्यों लगाई जानी चाहिए। साथ ही अदालत ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अगुवाई वाली सरकार को राहत के लिए मद्रास हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा, 'इसकी इजाजत नहीं है। आप अपने पुराने नेताओं के महिमामंडन के लिए जनता के धन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं?' बेंच ने राज्य सरकार से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से याचिका को वापस लें और उचित राहत के लिए मद्रास उच्च न्यायालय का रुख करें।

खास बात है कि मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से सार्वजनिक स्थान पर प्रतिमा स्थापित करने की याचिका को खारिज कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। राज्य सरकार तिरुनेलवेली जिले में एक मुख्य सड़क पर मौजूद सब्जी बाजार के गेट पर दिवंगत नेता की कांस्य की प्रतिमा लगाना चाहती थी। हाईकोर्ट ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

खबर है कि उच्च न्यायालय ने कहा था कि ऐसी किसी स्थापना से ट्रैफिक की परेशानी और जनता को मुश्किल हो सकती है। कोर्ट ने कहा था, 'संविधान में दर्ज नागरिकों के अधिकारों की रक्षा किया जाना जरूरी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी अनुमति से इनकार किया है, जो राज्य सरकार उन्हें मंजूर करने के आदेश नहीं दे सकती।'