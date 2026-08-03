शेख हसीना ने क्यों चुना 5 अगस्त का दिन? 2 साल बाद आएंगी सामने, जानिए बड़ी वजह

इस इवेंट में शेख हसीना के साथ उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय और अवामी लीग के प्रमुख नेता, जिनमें पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी नौफेल शामिल हैं, अपनी बात रखेंगे।

शेख हसीना पहली बार मीडिया से रूबरू होंगी और वर्चुअली अपने देश वापसी का पूरा रोडमैप जारी करेंगी। (FILE PHOTO)

ठीक दो साल पहले, यानी 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में छात्रों और युवाओं (Gen-Z) के उग्र हिंसक आंदोलन के बाद शेख हसीना को अपनी जान बचाकर ढाका छोड़ना पड़ा था। तब से वह भारत में एक अनजान जगह पर बड़ी महफूज जगह पर रह रही हैं। अब, ठीक दो साल बाद यानी 5 अगस्त को शेख हसीना अपनी लंबी खामोशी तोड़ने जा रही हैं। वह पहली बार मीडिया से रूबरू होंगी और वर्चुअली अपने देश वापसी का पूरा रोडमैप जारी करेंगी।

शेख हसीना का यह संबोधन नई दिल्ली स्थित 'फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया' (FCC South Asia) की ओ रेस आयोजित एक कार्यक्रम में होगा। 5 अगस्त को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक चलने वाले इस ऑनलाइन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण क्लब के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किया जाएगा।

दिल्ली के सर मार्क टली ऑडिटोरियम से सीधी हुंकार यह कार्यक्रम नई दिल्ली के मथुरा रोड स्थित 'सर मार्क टली ऑडिटोरियम' में आयोजित किया जा रहा है।

इस इवेंट में शेख हसीना के साथ उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय और अवामी लीग के प्रमुख नेता, जिनमें पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी नौफेल शामिल हैं, अपनी बात रखेंगे।

माना जा रहा है कि हसीना बांग्लादेश में अपनी वापसी का बड़ा ऐलान कर सकती हैं। पिछले महीने ही उन्होंने दिए एक इंटरव्यू में कहा था, "मुझे मारा जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है या जेल भेजा जा सकता है। मैं अपने अंजाम से वाकिफ हूं, लेकिन फिर भी मैं वापस जाना चाहती हूं क्योंकि मेरी जनता मुझे बुला रही है।"

दूसरी तरफ, ढाका में कानून मंत्री एम असदुज्जमां ने दो टूक कहा है कि भारत से कदम रखते ही हसीना को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं, बांग्लादेश की बीएनपी सरकार के उपमंत्री इशराक हुसैन ने हसीना के इस ऐलान को महज "राजनीतिक स्टंट" करार दिया है।

5 अगस्त का ही दिन क्यों चुना? जानिए क्रोनोलॉजी शेख हसीना का 5 अगस्त को मीडिया के सामने आना महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक तरह से "फुल सर्किल" है।

5 अगस्त 2024 को ही प्रदर्शनकारियों के महल में घुसने के बाद हसीना ने आनन-फानन में इस्तीफा दिया था और अपनी बहन शेख रेहाना के साथ सैन्य विमान से भारत आई थीं। वे त्रिपुरा के अगरतला उतरीं और फिर वायुसेना के C-130J विमान से हिंडन एयरबेस पहुंची थीं। तब से वे लुटियंस दिल्ली के एक सेफ हाउस में कड़ी सुरक्षा के बीच रह रही हैं।

यह एक तरह से दो साल का एक चक्र पूरा हो गया, जिस तरह 5 अगस्त को हसीना ने अपना देश छोड़ा था, अब ठीक उसी दिन वे जनता के सामने आकर अपनी बात रखेंगी।

सूत्रों के अनुसार, हसीना के सार्वजनिक रूप से सामने आने का एक और कारण है। यह घटना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने से ठीक एक महीने पहले हो रही है।

भारत-बांग्लादेश संबंधों पर क्या पड़ेगा असर? हसीना का यह कदम ऐसे समय पर आ रहा है जब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहे हैं।

अगले महीने 12-13 सितंबर को भारत में होने वाले ब्रिक्स (BRICS) सम्मेलन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान को खास न्योता भेजा है। अगर रहमान भारत आते हैं, तो फरवरी में चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी से उनकी यह पहली सीधी मुलाकात होगी।

बांग्लादेश, जो ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, उसे बे ऑफ बंगाल इनिसिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन (BIMSTEC) के चेयरमैन होने के नाते स्पेशल गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है।

बांग्लादेश की अंतरिम और फिर बनी नई सरकार लगातार भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करती रही है। भारत ने हमेशा कहा है कि हसीना को अपनी जमीन से कोई राजनीतिक गतिविधि चलाने की इजाजत नहीं होगी।