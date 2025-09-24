'आपको पता है हम कितने घंटे सोते हैं? जब तक फांसी...', जस्टिस सूर्यकांत ने कर दी वकील की खिंचाई

सुप्रीम कोर्ट में हर दिन नियमित सुनवाई शुरू होने से पहले वकीलों को यह अधिकार होता है कि वे जरूरी मामलों का जिक्र (मेंशनिंग) कर तुरंत लिस्टिंग की मांग करें। जानिए आखिर क्यों जज साहब ने वकील को सुना दिया

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश और नवंबर में भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश (CJI) बनने वाले जस्टिस सूर्यकांत ने मंगलवार को एक वकील की तगड़ी खिंचाई कर दी। जस्टिस सूर्यकांत ने वकील की तत्काल सुनवाई की मांग पर सख्त रुख अपनाते हुए न्यायपालिका पर बढ़ते कामकाज का हवाला दिया।

सुबह की मेंशनिंग सेशन के दौरान एक वकील ने अपने मुवक्किल के मकान की उसी दिन नीलामी होने का हवाला देते हुए तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, "जब तक किसी को फांसी न होने वाली हो, मैं कभी भी किसी मामले को उसी दिन सूचीबद्ध नहीं करूंगा।"

उन्होंने आगे कहा, "आप लोग जजों की हालत नहीं समझते... क्या आपको पता है हम कितने घंटे सो रहे हैं? जब तक किसी की आजादी दांव पर न हो, उसी दिन सुनवाई की मांग न करें।"

सुप्रीम कोर्ट में ‘मेंशनिंग’ की परंपरा सुप्रीम कोर्ट में हर दिन नियमित सुनवाई शुरू होने से पहले वकीलों को यह अधिकार होता है कि वे जरूरी मामलों का जिक्र (मेंशनिंग) कर तुरंत लिस्टिंग की मांग करें। अक्सर ऐसे मामलों में वकील कहते हैं कि यदि अदालत ने तुरंत दखल नहीं दिया तो उनके मुवक्किल को गंभीर नुकसान हो सकता है। हालांकि, इस प्रक्रिया को लेकर हाल के दिनों में कई बार न्यायालय ने नाराजगी जताई है।

नया नियम लागू मुख्य न्यायाधीश (CJI) भूषण रामकृष्ण गवई ने 6 अगस्त को साफ कर दिया था कि 11 अगस्त से वरिष्ठ अधिवक्ता (सीनियर एडवोकेट) उनके कोर्ट में मेंशनिंग नहीं कर सकेंगे। यह प्रावधान न्यायालय में अत्यधिक भीड़ और बार-बार की जा रही मेंशनिंग को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था।