'गाय पूजा के खिलाफ थे सावरकर, कुत्ते या गधे जितनी उपयोगी है'; पोते ने अदालत में सब बताया

राहुल गांधी मानहानि केस में सावरकर के पोते सात्यकि ने पुणे कोर्ट में कहा कि सावरकर गाय की पूजा के खिलाफ थे और उसे कुत्ते या गधे जैसा उपयोगी पशु मानते थे। जानें कोर्ट में क्या-क्या हुआ।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान पुणे की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में एक अहम गवाही हुई। विनायक दामोदर सावरकर के पोते सात्यकि सावरकर ने अदालत में स्वीकार किया कि उनके दादा हमेशा से गाय को सिर्फ एक 'उपयोगी' जानवर मानते थे और वे गाय की पूजा के सख्त खिलाफ थे।

सात्यकि सावरकर वर्तमान में राहुल गांधी के खिलाफ दायर किए गए आपराधिक मानहानि केस में जिरह का सामना कर रहे हैं। राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार जब सात्यकि से क्रॉस-एग्जामिनेशन कर रहे थे, तब उन्होंने सावरकर की लिखी किताब 'विज्ञान निष्ठ निबंध' (वैज्ञानिक तर्क पर आधारित निबंध) का जिक्र किया। सात्यकि ने अदालत में स्वीकार किया कि यह किताब सावरकर ने ही लिखी है और उन्होंने किताब के उन अंशों से भी सहमति जताई जिनमें गाय को देवी मानकर पूजने के विचार की कड़ी आलोचना की गई है।

'गाय की पूजा करना इंसानियत और दिव्यता का अपमान' लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, किताब के हवाले से कोर्ट में बताया गया कि सावरकर का स्पष्ट मानना था कि गाय सिर्फ एक जानवर है। सात्यकि ने स्वीकार किया कि सावरकर ने लिखा था, "देवताओं की श्रेणी में ऐसे जीव आते हैं- चाहे वे असली हों या काल्पनिक- जो इंसानों से श्रेष्ठ होते हैं। जिनके गुण, शक्तियां और नेक खूबियां इंसानों की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित होती हैं। ऐसे जीवों को ही देवता या देवी कहा जाता है। दूसरी ओर, जानवर इंसानों से भी निचली श्रेणी में आते हैं। इंसानों से ऊपर देवता होते हैं और इंसानों से नीचे जानवर और कीड़े-मकोड़े। गाय साफ तौर पर एक जानवर है। किसी ऐसे जानवर को देवता मानना- जिसमें सबसे कम बुद्धि वाले इंसान जितनी भी समझ न हो, यह न सिर्फ इंसानियत का बल्कि खुद देवत्व की अवधारणा का भी अपमान है। कोई शायद किसी ऐसे प्रतीक को दैवीय मान सकता है जिसमें इंसानों से बेहतर गुण हों। लेकिन किसी ऐसे जानवर को देवता का दर्जा देना- जिसमें नुकीले सींग और गुच्छेदार पूंछ के अलावा इंसान से श्रेष्ठ कोई गुण न हो, और जिसे सिर्फ इसलिए अहमियत दी जाती हो क्योंकि वह इंसानों के काम आता है- यह न केवल इंसानियत बल्कि खुद देवत्व को भी नीचा दिखाना है, और उसे जानवर के स्तर से भी नीचे गिराना है।"

सावरकर ने तर्क दिया था कि गाय सिर्फ इसलिए सम्मान के योग्य है क्योंकि वह इंसानों के लिए उपयोगी है। उन्होंने अपनी किताब में यह भी लिखा था कि एक गाय मानव जाति के लिए कुत्ते, घोड़े या गधे की तरह ही उपयोगी है। जिस तरह इन जानवरों की रक्षा की जाती है, वैसे ही गाय को भी सिर्फ बचाया जाना चाहिए, उसकी पूजा नहीं की जानी चाहिए।

गायों को 'ढाल' के तौर पर इस्तेमाल किया गया सावरकर ने किताब में तर्क दिया था, "जानवर देवता बन जाता है, जबकि देवता जैसे इंसान के साथ जानवर जैसा बर्ताव किया जाता है। इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है कि कैसे धर्म की आड़ में घोर असंगति, अतार्किकता और मूर्खता को बुद्धिमानी, सदाचार और पवित्रता के रूप में देखा जाता है। कैसे इंसानी समझ ही खत्म हो जाती है? अगर किसी जानवर को देवता मानने से इंसानियत का जो पतन होता है, वह सिर्फ दार्शनिक या प्रतीकात्मक भी होता, तो भी वह आपत्तिजनक ही होता। लेकिन इस अति के नतीजे कहीं ज्यादा गंभीर हैं।"

अपनी किताब में सावरकर ने ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जिनमें मुस्लिम/मुगल आक्रमण के दौरान, हिंदू सेनाओं से टकराव होने पर हमलावरों ने गायों को 'ढाल' के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि गायों को मारे जाने से बचाने के लिए हिंदू सेनाएं युद्ध के मैदान से पीछे हट जाती थीं और देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। ऐसी ही घटनाएं तब भी हुईं जब हिंदू सेनाएं सिर्फ इस धमकी पर युद्ध के मैदान से पीछे हट गईं कि मुस्लिम मंदिर अपवित्र कर देंगे उन्हें तोड़ देंगे या ब्राह्मणों को मार डालेंगे।

जानवर को देश से भी ज्यादा कीमती माना गया- सावरकर सावरकर ने लिखा ने लिखा, "दस मंदिरों, कुछ ब्राह्मणों या कुछ गायों के विनाश के पाप से बचने के लिए पूरे देश की बलि दे दी गई। गोहत्या के पाप से बचने के लिए देश को बर्बाद होने दिया गया। एक जानवर को देश से भी ज्यादा कीमती माना गया। देश की आजादी खोने पर उतनी चिंता नहीं हुई, जितनी एक मंदिर के विनाश की आशंका पर हुई। अगर इतिहास में ऐसी एक भी घटना हुई है, तो ऐसी धार्मिक नादानी को अधर्म से भी बुरा मानकर उसकी निंदा की जानी चाहिए थी... जब दुश्मन हिंदू धर्म को खत्म करने और हिंदू सत्ता को उखाड़ फेंकने आए थे तो हिंदू सेनाओं को दुश्मन की कतारों के सामने खड़ी हर गाय को काट देना चाहिए था। इस तरह मारी गई हर गाय के प्रायश्चित के तौर पर, उन्हें उन जानवरों के पीछे छिपे सैकड़ों हमलावरों के खून से अपने हाथ धोने चाहिए थे। क्योंकि, युद्ध के मैदान में उन कुछ गायों को बख्शने और इस तरह मुस्लिम ताकत के हाथों हिंदू आजादी का गला घुटने देने से- यानी एक गाय, एक मंदिर या एक तीर्थस्थल को बचाने के लिए जो भी लड़ाई हारी गई- उसका नतीजा आखिरकार एक के बाद एक हिंदू राज्य के पतन और उस जमीन पर एक के बाद एक मुस्लिम साम्राज्यों की स्थापना के रूप में निकला।"

गोमूत्र और गोबर खाने की प्रथा को बताया था गलत सावरकर ने गाय के गोबर और गोमूत्र को 'पवित्र' मानने और उनका सेवन करने की प्रथा की भी तीखी आलोचना की थी। उन्होंने किताब में सवाल उठाया था कि लोग गोबर खाते हैं और गोमूत्र पीते हैं, क्या यह सही धार्मिक प्रथा है या कोई दुर्व्यवहार? उन्होंने तर्क दिया था कि अगर गोमूत्र से बीमारियां ठीक होती हैं और गोबर एक बेहतरीन खाद है, तो मरीजों को गोमूत्र दवा के रूप में दिया जाना चाहिए और गोबर को खेतों में डालना चाहिए। सावरकर ने लिखा था, "इन्हें इंसान के पेट में क्यों डाला जाना चाहिए? गोमूत्र पीने और गोबर खाने को पुण्य का काम कैसे ठहराया जा सकता है?"

33 करोड़ देवी-देवताओं वाले तर्क का उड़ाया मजाक सावरकर ने गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी-देवताओं के वास वाली तस्वीरों पर भी कड़ी आपत्ति जताई थी। उन्होंने इसे हिंदू संस्कृति का मजाक बताते हुए इसकी तुलना पंढरपुर तीर्थयात्रा के दौरान खचाखच भरी थर्ड-क्लास ट्रेन से की थी। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा था कि गाय के शरीर में देवताओं को वैसे ही ठूंस दिया गया है, जैसे ट्रेन में भीड़ होती है।

'सच्चा गोकुल भारत में नहीं, अमेरिका में है' सावरकर ने भागवत पुराण में वर्णित गोकुल की तुलना अमेरिका से करते हुए लिखा था कि अमेरिका में गायों की वैज्ञानिक तरीके से देखभाल की जाती है। उनके मुताबिक, "अगर आज धरती पर कहीं गोकुल है, तो वह अमेरिका में है, जहां लोग बीफ खाते हुए भी गाय की एक उपयोगी जानवर के रूप में अच्छे से देखभाल करते हैं। जबकि भारत में गाय को देवी माना जाता है, लेकिन यहां सबसे ज्यादा बूचड़खाने हैं।" सावरकर ने गौ-रक्षक संगठनों से अपील की थी कि वे गाय की पूजा करने के बजाय वैज्ञानिक तरीके से पशुपालक बनें और मवेशियों की नस्ल सुधारने पर काम करें। उन्होंने यह भी लिखा था कि अगर गाय का सम्मान करना ही है, तो उसके गले में देवताओं जैसी माला पहनाने के बजाय एक वफादार कुत्ते की तरह घंटी बांधनी चाहिए।