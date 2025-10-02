Why Sardar Patel ban on RSS? Congress attacks amid Sangh 100th anniversary; Jairam Ramesh mentions Mahatma Gandhi सरदार पटेल ने क्यों लगाया था RSS पर बैन, संघ के 100 वर्ष पर कांग्रेस ने बोला हमला; बापू का क्यों जिक्र?, India News in Hindi - Hindustan
कांग्रेस नेता ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि 16 दिसंबर, 1948 को पटेल ने जयपुर में कांग्रेस अधिवेशन में बात की थी। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट भी साझा की जो अगले दिन पटेल के हवाले से प्रकाशित हुई थी।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 2 Oct 2025 03:22 PM
देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर गुरुवार को उनके एक निजी सहयोगी की पुस्तक का हवाला देते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर हमला बोला है और दावा किया कि राष्ट्रपिता ने संघ को 'सर्वसत्तावादी दृष्टिकोण वाला एक सांप्रदायिक संगठन' बताया था। मुख्य विपक्षी दल ने 1948 की एक मीडिया रिपोर्ट का भी हवाला दिया जिसमें जयपुर में कांग्रेस अधिवेशन में भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल के भाषण का हवाला दिया गया है, जिसमें उन्होंने आरएसएस की तीखी आलोचना की थी।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे होने के मौके पर 100 रुपये का सिक्का और डाक टिकट जारी किए जाने के एक दिन बाद गांधी जयंती के दिन आरएसएस को निशाने पर लिया। उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "प्यारेलाल, महात्मा गांधी के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक थे। वह लगभग तीन दशकों तक गांधीजी के निजी स्टाफ का हिस्सा रहे। 1942 में महादेव देसाई की मृत्यु के बाद वह महात्मा गांधी के सचिव बने।"

राजेंद्र प्रसाद ने लंबी प्रस्तावना लिखी

रमेश ने कहा, "महात्मा गांधी पर प्यारेलाल की किताबें आज मानक संदर्भ ग्रंथ मानी जाती हैं। 1956 में उन्होंने 'महात्मा गांधी: द लास्ट फेज' का पहला खंड तैयार किया, जिसे अहमदाबाद के नवजीवन पब्लिशिंग हाउस ने प्रकाशित किया था।" कांग्रेस नेता ने इस बात का उल्लेख किया कि इसमें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने लंबी प्रस्तावना लिखी और प्रथम उपराष्ट्रपति डॉ. एस. राधाकृष्णन ने भी इसकी सराहना की तथा दो साल बाद इसका दूसरा खंड प्रकाशित हुआ।

ये भी पढ़ें:RSS और इजरायल के जायोनी जुड़वां भाई, संघ के शताब्दी समारोह पर भड़के CM पिनाराई

रमेश ने कहा, "दूसरे खंड के पृष्ठ 440 पर प्यारेलाल ने महात्मा गांधी और उनके एक सहयोगी के बीच हुई बातचीत का उल्लेख किया है। इस बातचीत में राष्ट्रपिता ने आरएसएस को "सर्वसत्तावादी दृष्टिकोण वाला एक सांप्रदायिक संगठन" बताया है। यह बातचीत 12 सितंबर 1947 को हुई थी।इस बातचीत के पाँच महीने बाद, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया।"

ये भी पढ़ें:'जो राष्ट्र के नहीं, हम उनके नहीं'- RSS के 100 साल पूरे होने आप ने पूछे 7 सवाल

सरदार पटेल ने संघ के खिलाफ कदम का किया था जिक्र

कांग्रेस नेता ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि 16 दिसंबर, 1948 को पटेल ने जयपुर में कांग्रेस अधिवेशन में बात की थी। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट भी साझा की जो अगले दिन पटेल के हवाले से प्रकाशित हुई थी। रमेश का कहना है, “सरदार पटेल उन कदमों का जिक्र कर रहे थे जो सरकार ने आरएसएस के खिलाफ उठाए थे।”

पीएम मोदी ने जारी किया था सिक्का और टिकट

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज के विभिन्न वर्गों के साथ मिलकर काम करता है, लेकिन इसकी विभिन्न शाखाओं के बीच कभी अंतर्विरोध नहीं होता क्योंकि ये सभी ‘राष्ट्र प्रथम’ के सिद्धांत पर काम करते हैं। आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि संघ के स्वयंसेवक राष्ट्र की सेवा और समाज को सशक्त बनाने के लिए अथक प्रयास करते रहे हैं।

कांग्रेस ने बुधवार को दावा किया था कि देश की अधिकतर समस्याओं की जड़ आरएसएस है तथा यह भारत का दुर्भाग्य है कि इस संगठन के कार्यकर्ता सरकार चला रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा था कि बीते 100 साल में आरएसएस ने एक भी काम ऐसा नहीं किया है, जिससे देश को नुकसान के अलावा कोई फायदा हुआ हो।

