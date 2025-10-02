RSS ने 52 साल तक क्यों नहीं फहराया था तिरंगा? संविधान में ही छिपी थी वजह

आरएसएस के राष्ट्रीय ध्वज न फहराने के पीछे दो थ्योरी चलती हैं। पहली थ्योरी पर जाएं तो आरएसएस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भारत के संविधान में कहा गया था कि आम जनता अपने घर अपने ऑफिस संगठन के कार्यालय या फिर संगठन के मुख्य न्यायाधीश पर तिरंगा झंडा भी नहीं फहरा सकते।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या कहें आरएसएस या सिर्फ संघ, 1925 से लेकर अब तक इस एक संगठन पर देशभक्ति, अंग्रेजों के मददगार और स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी संघ से देश के लिए योगदान पर जवाब मांगती है और इस बीच एक और सवाल भी है जिसका उत्तर संघ से जरूर पूछा जाता है- आपने 52 साल तक नागपुर स्थित हेडक्वॉर्टर में तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराया था? संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत तमाम RSS नेता इसपर जवाब दे चुके हैं, लेकिन आज के खास मौके पर इस सवाल का जवाब हम भी आपको बताएंगे।

मोहन भागवत से भी पूछा गया था सवाल आज से करीब 2 साल पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर्वेसर्वा मोहन भागवत से यह सवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था। तब उन्होंने 1933 में घटी एक घटना का जिक्र किया था। भागवत ने बताया कि 1933 में जलगांव के पास कांग्रेस के तेजपुर सम्मेलन में पंडित नेहरू 80 फीट ऊंचे खंभे पर ध्वजारोहण कर रहे थे,लेकिन तभी झंडा फंस गया। यह देख लोगों की भीड़ में से एक युवक आया और उसने खंभे पर चढ़कर झंडे को निकाला। वह तब संघ का ही स्वयंसेवक था और जवाहर लाल नेहरू उसे सम्मानित करना चाहते थे। सरसंघचालक ने दावा किया कि संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार को जब इसके बारे में पता चला तो वह युवक के घर गए, उन्होंने उसकी प्रशंसा की और उस युवक का नाम किशन सिंह राजपूत था। भागवत का यह कहना था कि हम हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम जहां भी होते हैं, राष्ट्रध्वज फहराते हैं। नागपुर में महाल और रेशमीबाग हमारे दोनों ही परिसरों में ध्वजारोहण होता है। जहां पर देश के सम्मान का प्रश्न है, राष्ट्रध्वज के सम्मान का प्रश्न है, वहां पर हम सबसे आगे आपको मिलेंगे लड़ने के लिए प्राण देने के लिए।

संघ के झंडा न फहराने के पीछे ये दो थ्योरी आरएसएस के राष्ट्रीय ध्वज न फहराने के पीछे दो थ्योरी चलती हैं। पहली थ्योरी पर जाएं तो आरएसएस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भारत के संविधान में कहा गया था कि आम जनता अपने घर अपने ऑफिस संगठन के कार्यालय या फिर संगठन के मुख्य न्यायाधीश पर तिरंगा झंडा भी नहीं फहरा सकते, जिसे लेकर साल 2002 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। साल 2002 में ही सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैग कोड आफ इंडिया कानून में संशोधन को लेकर फैसला सुनाते हुए आम जनता को भी अपने घरों कार्यालयों और मुख्यालयों अधिक पर तिरंगा झंडा फहराने की अनुमति दे दी थी। इसके बाद 26 जनवरी 2002 से आरएसएस ने नागपुर में अपने हेडक्वॉर्टर पर झंडा फहराना शुरू कर दिया यानी संघ ने जान-बूझकर नहीं बल्कि कानून की मजबूरियों के चलते 52 साल तक झंडा नहीं फहराया।

अब आइए दूसरी थ्योरी में। 2002 से पहले स्कूलों में जो लोग पढ़ते रहे होंगे उन्हें याद होगा कि 26 जनवरी हो या 15 अगस्त उनके स्कूलों में तो अक्सर झंडा फहराया जाता था, फिर चाहे स्कूल प्राइवेट होया सरकारी तो फिर कानून तो इन स्कूलों पर भी लागू होना चाहिए था। यहीं पर इस मुद्दे को लेकर दूसरी थ्योरी लाइमलाइट में आती है। इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक 2002 में फ्लैग कोड आफ इंडिया लागू होने से पहले साल 1995 में

नवीन जिंदल ने सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर एक पिटीशन दायर की थी, जब उन्हें अपने रायगढ़ वाली फैक्टरी पर झंडा फहराने से अधिकारियों ने रोक दिया था, लेकिन तब भी 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर जैसे खास मौकों पर आम लोगों को तिरंगा झंडा फहराने का अधिकार था।

15 जनवरी 2002 को कैबिनेट ने तिरंगा फहराने के मुद्दे को लेकर बनाई गई पीडी शिनॉय कमेटी की सिफारिशें मान ली और 26 जनवरी 2002 से यह नियम लागू कर दिया गया कि देशवासी कभी भी तिरंगा फहरा सकते हैं।अब यहां सवाल यह उठता है कि तिरंगा फहराने को लेकर पहली थ्योरी तो कहती है कि 2002 तक कोई भी प्राइवेट संस्था या आम इंसान किसी भी मौके पर झंडा नहीं लहरा सकता था, तो वहीं दूसरी कह रही है कि 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर जैसे खास मौकों पर आम लोगों को तिरंगा झंडा फहराने का अधिकार था। तो इसमें से सही क्या है? इंटरनेट पर पब्लिक डोमेन में दो ऐसे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, जिससे इस बात की तस्दीक हो जाती है कि आम जनता ख़ास मौकों पर भी तिरंगा फहराया सकती थी।

इन दस्तावेजों पर भी डालिए नजर पहला डॉक्यूमेंट 1982 का एक प्रोटोकॉल मैन्युअल है जो पंजाब गवर्नमेंट की साइट पर उपलब्ध है। इस सरकारी मैनुअल में कहा गया था कि ख़ास मौकों पर आम जनता को तिरंगा फहराने से नहीं रोका जाएगा वहीं, इसी मामले को लेकर 15 जून 1971 का मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स का एक लेटर भी इंटरनेट पर मौजूद है, जिसमें यह साफ लिखा हुआ है कि फ्लैग कोड आफ इंडिया के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ खास सरकारी इमारतों पर ही फहराया जा सकता है, लेकिन नेशनल डे पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जिससे यह साफ हो जाता है कि आजादी के बाद आरएसएस भी खास मौकों पर झंडा लहरा सकता था।