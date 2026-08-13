संपत्ति विवाद में फंसे राहुल गांधी, इलाहाबाद HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI-ED जांच के इलाहाबाद HC के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। 17 अगस्त को CJI सूर्यकांत की बेंच इस पर सुनवाई करेगी।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही, उन्होंने एक अन्य याचिका दाखिल कर इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की भी मांग की है।
क्या है पूरा मामला?
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला कर्नाटक के रहने वाले एक बीजेपी कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास उनकी आय से अधिक संपत्ति है। इसी शिकायत पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई में सीबीआई और ईडी को निर्देश दिया था कि वे कानून के मुताबिक इन आरोपों को वेरिफाई करें।
सुप्रीम कोर्ट में 17 अगस्त को होगी अहम सुनवाई
राहुल गांधी ने 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। पहली याचिका में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है, जबकि दूसरी याचिका (ट्रांसफर पिटीशन) में केस को इलाहाबाद से दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की अपील की गई है।
इन दोनों याचिकाओं पर 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष बेंच सुनवाई करेगी। इस बेंच में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा था?
मई में हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर याचिकाकर्ता की शिकायत मिली है, तो कानून के तहत आरोपों का सत्यापन किया जाना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया था कि सीबीआई या ईडी कानून के दायरे में उचित कदम उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। अदालत ने दोनों जांच एजेंसियों को जांच की प्रगति से अवगत कराने का निर्देश भी दिया था।
20 जुलाई को हुई अगली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सीबीआई के हलफनामे पर असंतोष जताया था। अदालत की टिप्पणी थी कि सीबीआई का हलफनामा उसके पहले दिए गए निर्देशों के अनुरूप नहीं है।
वहीं, अदालत ने यह भी कहा था कि ईडी ने आवश्यक कदम उठाए हैं। साथ ही यह भी जोड़ा कि अगर जांच के दौरान ईडी को कोई भी जानकारी मिलती है, तो वह जरूरी कानूनी कार्रवाई कर सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की है।
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