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संपत्ति विवाद में फंसे राहुल गांधी, इलाहाबाद HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI-ED जांच के इलाहाबाद HC के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। 17 अगस्त को CJI सूर्यकांत की बेंच इस पर सुनवाई करेगी।

आय से अधिक संपत्ति का आरोप: राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, CJI बेंच करेगी सुनवाई
आय से अधिक संपत्ति का आरोप: राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, CJI बेंच करेगी सुनवाई

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही, उन्होंने एक अन्य याचिका दाखिल कर इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की भी मांग की है।

क्या है पूरा मामला?

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला कर्नाटक के रहने वाले एक बीजेपी कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास उनकी आय से अधिक संपत्ति है। इसी शिकायत पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई में सीबीआई और ईडी को निर्देश दिया था कि वे कानून के मुताबिक इन आरोपों को वेरिफाई करें।

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सुप्रीम कोर्ट में 17 अगस्त को होगी अहम सुनवाई

राहुल गांधी ने 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। पहली याचिका में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है, जबकि दूसरी याचिका (ट्रांसफर पिटीशन) में केस को इलाहाबाद से दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की अपील की गई है।

इन दोनों याचिकाओं पर 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष बेंच सुनवाई करेगी। इस बेंच में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल हैं।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा था?

मई में हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर याचिकाकर्ता की शिकायत मिली है, तो कानून के तहत आरोपों का सत्यापन किया जाना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया था कि सीबीआई या ईडी कानून के दायरे में उचित कदम उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। अदालत ने दोनों जांच एजेंसियों को जांच की प्रगति से अवगत कराने का निर्देश भी दिया था।

20 जुलाई को हुई अगली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सीबीआई के हलफनामे पर असंतोष जताया था। अदालत की टिप्पणी थी कि सीबीआई का हलफनामा उसके पहले दिए गए निर्देशों के अनुरूप नहीं है।

वहीं, अदालत ने यह भी कहा था कि ईडी ने आवश्यक कदम उठाए हैं। साथ ही यह भी जोड़ा कि अगर जांच के दौरान ईडी को कोई भी जानकारी मिलती है, तो वह जरूरी कानूनी कार्रवाई कर सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की है।

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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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