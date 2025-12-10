पीएम मोदी और अमित शाह से राहुल गांधी की क्यों हुई मुलाकात, दो घंटे चली मीटिंग

संक्षेप: इस चर्चा में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (CVC) में चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, आठ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर के सिलेक्शन पर भी बात हुई। सूत्रों का कहना है कि चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने अधिकारियों के सिलेक्शन पर असहमति जताई है।

लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद में प्रधानमंत्री के कक्ष में पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन (CIC) में अहम अपॉइंटमेंट को फाइनल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ राहुल गांधी की करीब दो घंटे तक बंद कमरे में मीटिंग हुई। इस चर्चा में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (CVC) में चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, आठ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर के सिलेक्शन पर भी बात हुई। सूत्रों का कहना है कि चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने अधिकारियों के सिलेक्शन पर असहमति जताई है।

आज सुबह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आने वाले बर्लिन दौरे ने एक नया पॉलिटिकल तूफान खड़ा कर दिया है, जिसमें बीजेपी ने लोकसभा के अहम विंटर सेशन के दौरान विदेश जाने के लिए उनकी आलोचना की। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने उन्हें 'विदेश नायक' कहते हुए, विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी ड्यूटी के बजाय विदेश दौरा चुनने के लिए कांग्रेस नेता पर तंज कसा।

राहुल गांधी 17 दिसंबर को बर्लिन में एक बड़े इंडियन ओवरसीज कांग्रेस इवेंट में शामिल होने वाले हैं, जहां वे पूरे यूरोप के IOC लीडर्स से मिलेंगे। एक्स पर शेयर की गई एक पोस्ट में, शहजाद पूनावाला ने कहा, "एक बार फिर विदेश नायक वही कर रहे हैं जो वे सबसे अच्छा करते हैं। विदेश दौरे पर जा रहे हैं। पार्लियामेंट 19 दिसंबर तक चलेगी, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि राहुल गांधी 15-20 दिसंबर तक जर्मनी जाएंगे। राहुल LoP हैं - टूरिज्म के लीडर। बिहार चुनाव के दौरान भी, वे विदेश में थे और फिर जंगल सफारी में थे।''