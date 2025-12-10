Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsIndia NewsWhy Rahul Gandhi Meeting PM Modi and Amit Shah Two Hours Parliament Know Reason
पीएम मोदी और अमित शाह से राहुल गांधी की क्यों हुई मुलाकात, दो घंटे चली मीटिंग

पीएम मोदी और अमित शाह से राहुल गांधी की क्यों हुई मुलाकात, दो घंटे चली मीटिंग

संक्षेप:

इस चर्चा में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (CVC) में चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, आठ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर के सिलेक्शन पर भी बात हुई। सूत्रों का कहना है कि चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने अधिकारियों के सिलेक्शन पर असहमति जताई है।

Dec 10, 2025 04:25 pm ISTMadan Tiwari एएनआई, नई दिल्ली
share

लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद में प्रधानमंत्री के कक्ष में पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन (CIC) में अहम अपॉइंटमेंट को फाइनल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ राहुल गांधी की करीब दो घंटे तक बंद कमरे में मीटिंग हुई। इस चर्चा में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (CVC) में चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, आठ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर के सिलेक्शन पर भी बात हुई। सूत्रों का कहना है कि चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने अधिकारियों के सिलेक्शन पर असहमति जताई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आज सुबह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आने वाले बर्लिन दौरे ने एक नया पॉलिटिकल तूफान खड़ा कर दिया है, जिसमें बीजेपी ने लोकसभा के अहम विंटर सेशन के दौरान विदेश जाने के लिए उनकी आलोचना की। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने उन्हें 'विदेश नायक' कहते हुए, विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी ड्यूटी के बजाय विदेश दौरा चुनने के लिए कांग्रेस नेता पर तंज कसा।

राहुल गांधी 17 दिसंबर को बर्लिन में एक बड़े इंडियन ओवरसीज कांग्रेस इवेंट में शामिल होने वाले हैं, जहां वे पूरे यूरोप के IOC लीडर्स से मिलेंगे। एक्स पर शेयर की गई एक पोस्ट में, शहजाद पूनावाला ने कहा, "एक बार फिर विदेश नायक वही कर रहे हैं जो वे सबसे अच्छा करते हैं। विदेश दौरे पर जा रहे हैं। पार्लियामेंट 19 दिसंबर तक चलेगी, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि राहुल गांधी 15-20 दिसंबर तक जर्मनी जाएंगे। राहुल LoP हैं - टूरिज्म के लीडर। बिहार चुनाव के दौरान भी, वे विदेश में थे और फिर जंगल सफारी में थे।''

इंडियन ओवरसीज कांग्रेस (IOC) ने इस दौरे को पार्टी के ग्लोबल एंगेजमेंट को मजबूत करने के मकसद से एक अहम आउटरीच पहल बताया है। IOC ने घोषणा की कि राहुल गांधी 17 दिसंबर को बर्लिन में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे, जहां पूरे यूरोप में IOC चैप्टर के प्रेसिडेंट NRI मुद्दों, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने और पार्टी की विचारधारा को बढ़ाने की स्ट्रेटेजी पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होंगे। IOC ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट औसाफ खान ने कहा कि संगठन गांधी की मेजबानी करके सम्मानित महसूस कर रहा है। उन्होंने सैम पित्रोदा और डॉ. आरती कृष्णा जैसे सीनियर नेताओं की मौजूदगी का ज़िक्र किया।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।