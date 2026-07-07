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तब कैप्टन थे और अब राजा हैं; पंजाब कांग्रेस में फिर कलह, क्या चरणजीत चन्नी देंगे चुनाव से पहले घाव?

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
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पंजाब कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष राजा अमरिंदर सिंह वडिंग के बीच तनातनी की अटकलें हैं। हालांकि, वडिंग ने गुटबाजी की खबरों का खंडन किया है। ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहे हैं, जब चुनाव में कुछ महीनों का समय बाकी है।

तब कैप्टन थे और अब राजा हैं; पंजाब कांग्रेस में फिर कलह, क्या चरणजीत चन्नी देंगे चुनाव से पहले घाव?

पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही कांग्रेस की प्रदेश इकाई में बगावत के सुर सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि राजा अमरिंदर सिंह वडिंग को पार्टी प्रमुख बनाए जाने से पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी खुश नहीं हैं। उन्होंने अपने समर्थक विधायक, सांसदों और नेताओं के साथ अपना दावा पेश करने के संकेत दिए हैं। पार्टी के मौजूदा हाल 2022 में हुए चुनाव की तस्वीर ताजा कर रहे हैं, जब नवजोत सिंह सिद्धू ने तत्कालीन सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था।

हाल ही में कांग्रेस ने वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष पद पर बरकरार रखा। जबकि, जालंधर सांसद और पूर्व CM चन्नी इस पद के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे थे। खास बात है कि वह पंजाब में कांग्रेस के बड़े दलित नेता भी हैं। उन्हें पार्टी ने चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बनाया है। कहा जा रहा है कि यह पद उन्हें नहीं दिए जाने के कारण पूर्व सीएम नाराज चल रहे हैं।

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ताजा स्थिति समझें

सोमवार को मोहाली में एक बड़ी बैठक हुई है, जिसके तार गुटबाजी से भी जोड़े जा रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के कई नेताओं ने बीते शुक्रवार को रूपनगर जिले के मोरिंडा में चन्नी के आवास पर बैठक की थी, जिसमें ज्यादातर सदस्यों ने वडिंग की जगह चन्नी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का समर्थन किया था। हालांकि, वडिंग ने किसी भी गुटबाजी से इनकार किया है और चन्नी को सम्मानित नेता बताया है।

क्या CM फेस बनाने पर है जोर?

कहा यह भी जा रहा है कि चन्नी खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कराना चाहते हैं। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। वहीं, कांग्रेस नेता ने भी सार्वजनिक रूप से ऐसी कोई मांग नहीं की है। ये महज अटकलें ही हैं। स्थिति को देखते हुए पार्टी हरकत में आई है और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेष बघेल को पंजाब जाने के लिए कहा गया था। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात की है।

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मीटिंग में नहीं गए, दिल्ली रवाना

खबरें ये भी हैं कि चन्नी सोमवार को पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल की बैठक में शामिल नहीं हुए। वे अपने समर्थक सांसदों, विधायकों के साथ बैठक करने के बाद आलाकमान से मिलने दिल्ली रवाना हो गए।

2022 में क्या हुआ था

2017 में जब पंजाब में कांग्रेस सत्ता में आई, तो सिद्धू को भी मंत्री बनाया गया था। हालांकि, कुछ समय बाद ही कैप्टन और सिद्धू के बीच तनातनी शुरू हो गई थी और 2019 तक राजनीतिक उथल-पुथल और तेज हो गई थी। दोनों ही नेता खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बयान देने लगे थे। तब सिद्धू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इस्तीफा भेजा, लेकिन पत्र मुख्यमंत्री को नहीं दिया था।

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इसके बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर और उनके समर्थकों ने कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिसके कांग्रेस के बीच आंतरिक कलह और खुलकर सामने आ गई थी। तब हरकत में आए कांग्रेस आलाकमान ने 2021 में उन्हें सुनील जाखड़ की जगह पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। जबकि, 19 सितंबर 2021 में ही चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। इसके बाद सिद्धू और चन्नी कैंप में भी तनाव की खबरें सामने आईं थीं। जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा।

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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