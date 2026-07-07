तब कैप्टन थे और अब राजा हैं; पंजाब कांग्रेस में फिर कलह, क्या चरणजीत चन्नी देंगे चुनाव से पहले घाव?

पंजाब कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष राजा अमरिंदर सिंह वडिंग के बीच तनातनी की अटकलें हैं। हालांकि, वडिंग ने गुटबाजी की खबरों का खंडन किया है। ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहे हैं, जब चुनाव में कुछ महीनों का समय बाकी है।

पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही कांग्रेस की प्रदेश इकाई में बगावत के सुर सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि राजा अमरिंदर सिंह वडिंग को पार्टी प्रमुख बनाए जाने से पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी खुश नहीं हैं। उन्होंने अपने समर्थक विधायक, सांसदों और नेताओं के साथ अपना दावा पेश करने के संकेत दिए हैं। पार्टी के मौजूदा हाल 2022 में हुए चुनाव की तस्वीर ताजा कर रहे हैं, जब नवजोत सिंह सिद्धू ने तत्कालीन सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था।

हाल ही में कांग्रेस ने वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष पद पर बरकरार रखा। जबकि, जालंधर सांसद और पूर्व CM चन्नी इस पद के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे थे। खास बात है कि वह पंजाब में कांग्रेस के बड़े दलित नेता भी हैं। उन्हें पार्टी ने चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बनाया है। कहा जा रहा है कि यह पद उन्हें नहीं दिए जाने के कारण पूर्व सीएम नाराज चल रहे हैं।

ताजा स्थिति समझें सोमवार को मोहाली में एक बड़ी बैठक हुई है, जिसके तार गुटबाजी से भी जोड़े जा रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के कई नेताओं ने बीते शुक्रवार को रूपनगर जिले के मोरिंडा में चन्नी के आवास पर बैठक की थी, जिसमें ज्यादातर सदस्यों ने वडिंग की जगह चन्नी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का समर्थन किया था। हालांकि, वडिंग ने किसी भी गुटबाजी से इनकार किया है और चन्नी को सम्मानित नेता बताया है।

क्या CM फेस बनाने पर है जोर? कहा यह भी जा रहा है कि चन्नी खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कराना चाहते हैं। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। वहीं, कांग्रेस नेता ने भी सार्वजनिक रूप से ऐसी कोई मांग नहीं की है। ये महज अटकलें ही हैं। स्थिति को देखते हुए पार्टी हरकत में आई है और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेष बघेल को पंजाब जाने के लिए कहा गया था। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात की है।

मीटिंग में नहीं गए, दिल्ली रवाना खबरें ये भी हैं कि चन्नी सोमवार को पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल की बैठक में शामिल नहीं हुए। वे अपने समर्थक सांसदों, विधायकों के साथ बैठक करने के बाद आलाकमान से मिलने दिल्ली रवाना हो गए।

2022 में क्या हुआ था 2017 में जब पंजाब में कांग्रेस सत्ता में आई, तो सिद्धू को भी मंत्री बनाया गया था। हालांकि, कुछ समय बाद ही कैप्टन और सिद्धू के बीच तनातनी शुरू हो गई थी और 2019 तक राजनीतिक उथल-पुथल और तेज हो गई थी। दोनों ही नेता खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बयान देने लगे थे। तब सिद्धू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इस्तीफा भेजा, लेकिन पत्र मुख्यमंत्री को नहीं दिया था।