NE के शशि थरूर क्यों कहलाते हैं प्रद्युत बोरदोलोई? कांग्रेस छोड़ने का क्या मतलब, कितना नुकसान

विश्लेषकों का मानना है कि प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे से कांग्रेस पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं में निराशा बढ़ी है और गुटबाजी तेज हुई है। वरिष्ठ और नए नेताओं के बीच टकराव बढ़ सकता है और कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर सकता है।

असम विधानसभा चुनाव से ठीक तीन हफ्ते पहले नागांव संसदीय सीट से कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने हाथ (कांग्रेस) का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। इस घटनाक्रम ने एक तरफ जहां असम कांग्रेस के अंदर की अंतर्कलह को उजागर कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ राज्य में कांग्रेस संगठन की कमजोर होती पकड़ और नेतृत्व संकट को भी सामने ला दिया है। चुनावों से ठीक पहले का यह घटनाक्रम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई के लिए भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि बोरदोलोई, विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष थे। ऐसे में अचानक उनका इस्तीफा संगठनात्मक एकता और अनुशासन पर सवाल खड़े करता है।

पूर्वोत्तर के शशि थरूर क्यों? बता दें कि प्रद्युत बोरदोलोई को अक्सर उनके बौद्धिक दृष्टिकोण, अंतरराष्ट्रीय मामलों की समझ, वाकपटुता, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और कांग्रेस पार्टी के भीतर सुधारवादी रुख के कारण "पूर्वोत्तर का शशि थरूर" कहा जाता रहा है। बोरदोलोई ने थरूर के साथ मिलकर कांग्रेस के चुनावी निर्वाचक मंडल को सार्वजनिक करने की मांग की थी, ताकि संगठन के भीतर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सकें। उन्होंने पार्टी छोड़ने का कारण थरूर के समर्थन के बाद से खुद को दरकिनार किया जाना और अपमानित महसूस करना बताया है। विश्लेषकों का मानना है कि बोरदोलोई के जाने से गोगोई की नेतृत्व क्षमता और पार्टी को एकजुट रखने की क्षमता कमजोर होती दिख रही है।

कांग्रेस में असंतोष की झलक अपने संक्षिप्त इस्तीफे में प्रद्युत बोरदोलोई ने गहरी निराशा जाहिर की है। बाद में उन्होंने खुलकर कहा कि पार्टी के भीतर उन्हें लगातार अपमानित महसूस कराया गया। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आंतरिक राजनीति और फैसलों में उनकी अनदेखी की जा रही थी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी माना है कि टिकट वितरण को लेकर मतभेद उनके इस्तीफे की एक बड़ी वजह हो सकती है। बताया जा रहा है कि लाहोरीघाट सीट को लेकर विवाद और स्थानीय स्तर पर गुटबाजी ने स्थिति को और बिगाड़ा।

बोरदोलोई के जाने से संगठन पर क्या प्रभाव विश्लेषकों का मानना है कि प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे से कांग्रेस पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं में निराशा बढ़ी है और गुटबाजी तेज हुई है। वरिष्ठ और नए नेताओं के बीच टकराव बढ़ सकता है और कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर सकता है। इसके अलावा कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर भी असर पड़ने की संभावना है। कुल मिलाकर कहें तो इन सभी कारकों से कांग्रेस की चुनावी तैयारी प्रभावित हो सकती है।

अनुभवी और प्रभावशाली नेता रहे बोरदोलोई पूर्वोत्तर के शशि थरूर कहलाने वाले बोरदोलोई दो बार सांसद और चार बार विधायक रह चुके हैं। वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में एक रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। वह पर्यावरण और जलवायु पलायन जैसे मुद्दों पर सक्रिय आवाज रहे हैं। जेएनयू के छात्र रहे बोरदोलोई छात्र जीवन से ही कांग्रेस यानी NSUI से जुड़े रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटनाक्रम राज्य में “डोमिनो इफेक्ट” पैदा कर सकता है, जिससे अन्य असंतुष्ट नेता भी पार्टी छोड़ सकते हैं। असम की व्यक्तित्व-आधारित राजनीति में नेतृत्व की विश्वसनीयता बेहद अहम होती है। ऐसे में कांग्रेस की स्थिति कमजोर पड़ती दिख रही है।